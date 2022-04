MISTET KLARERING: Olav Myklebust (54) har saksøkt staten ved Justis- og beredskapsdepartementet etter at han måtte forlate ambassadørjobben i Polen i mai 2020. Til høyre advokat Arild Jebens i Norges Juristforbund, som representerer Myklebust.

Ble fratatt ambassadørjobb: Krever over fire millioner i erstatning fra staten

Olav Myklebust (54) ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at han ble kjæreste med en thailandsk kvinne. Nå krever han over fire millioner kroner i erstatning fra den norske staten.

Onsdag startet rettssaken i Oslo tingrett.

– Jeg syntes det var galt. At det å bli glad i en person fra et annet land skulle bety at jeg ikke var god nok for Norge, sa Myklebust da han forklarte seg i retten.

Sivil Klareringsmyndighet (SMK) fratok Myklebust all sikkerhetsklarering i januar 2020. Han ble samtidig ilagt en karantenetid på tre år, uten mulighet til å søke om ny klarering.

SMK mente forholdet til den thailandske kvinnen og en feriebolig i landet gjorde at det forelå rimelig tvil om hans sikkerhetsmessige skikkethet.

Myklebust var på dette tidspunktet Norges ambassadør til Polen. Tapet av klarering førte til at han måtte fratre som ambassadør, og flytte tilbake til jobb i UD i Oslo.

KJÆRESTER: Olav Myklebust (54) og hans thailandske kjæreste Chuleeporn Thuksapun (42). Bildet er tatt nær hennes hjemby Kantharalak, nordøst i Thailand. Foto: Privat

– Mangelfullt

Etter en to år lang klageprosess fikk Myklebust tilbake sikkerhetsklareringen i februar i år, etter at klageorganet Sikkerhetsmyndighet (NSM) opphevet vedtaket til SKM.

Myklebust hevder SKM begikk flere lovanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil da vedtaket om å frata ham sikkerhetsklareringen.

– Vedtaket var ugyldig, sa Myklebusts prosessfullmektig, advokat Arild Jebens i Norges Juristforbund i sitt innledningsforedrag.

Jebens hevdet at det ikke ble foretatt en helhetlig og individuell vurdering av Myklebust sikkerhetsmessige skikkethet, og at hans dømmekraft ikke ble vurdert slik loven krever.

– Behandlingen fremstår som skjematisk, og vedtaket var mangelfullt, sa han.

4, 3 millioner

Totalt krever Myklebust over 4,3 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap etter at han måtte forlate ambassadørjobben.

Dette omfatter blant annet utenlandstillegg og ulempetillegg han hadde utbetalt som ansatt på en norsk utenriksstasjon, som han ikke lenger hadde rett på etter at han flyttet tilbake til Norge.

Han krever også dekning av tapte leieinntekter for leiligheten i Oslo i perioden han ville sittet i ambassadørjobben, i tillegg til kompensasjon for at han ikke betalte kommune- og fylkeskommuneskatt som ansatt på en norsk utenriksstasjon.

Ettersom erstatningsbeløp er skattepliktige, krever han dessuten skatt på beløpet som er krevd fra staten, totalt 4.339.778 kroner inkludert renter.

BLE HJEMKALT: Olav Myklebust (54) er utdannet jurist og har jobbet i Utenriksdepartementet i nesten 30 år.

«Blåst opp»

Advokat Henriette Busch hos Regjeringsadvokaten sa i sitt innledningsforedrag at SMKs vedtak om å inndra Myklebusts sikkerhetsklarering etter statens syn var innenfor det som må anses som forsvarlig, og at vedtaket ikke gir grunnlag for erstatning.

– At NSM ved sin behandling av saken kom til et annet resultat, innebærer ikke at SMKs avgjørelse var uforsvarlig eller uaktsom, sa Busch.

Busch hevdet også at postene i kravet fra Olav Myklebust var «blåst opp», og at han etter statens syn ikke kunne kreve kompensasjon for tillegg og godtgjørelser som var knyttet til jobben ved en norsk utenriksstasjon.

– Dette er tillegg som skal kompensere for merkostnadene og ulempene ved å være i utlandet. Er man i Norge, har man ikke rett til å få disse tilleggene.

Busch pekte på at sikkerhetsmyndighetene har en viktig oppgave for å forebygge trusler mot Norge.

– Det er viktig å peke på hvorfor personellsikkerhet er viktig. Hvorfor er det tillegg vekt? Det er fordi Norge er utsatt, sa Busch, som refererte til PSTs åpne trusselvurdering for 2022 .

Info Lang karriere Olav Myklebust jobbet i ti år i UDs rettsavdeling, der han i en periode var ekspedisjonssjef og leder. Han har representert Norge i en rekke internasjonale fora. Han er ekspert i havrett, og var sentral i delegasjonen som fremforhandlet en avtale med Russland om delelinjen i Barentshavet i 2010. Myklebust har også vært ministerråd ved den norske ambassaden i London, ministerråd ved OECD-delegasjonen i Paris og jobbet ved Norges faste delegasjon til NATO. I juni 2019 ble han utnevnt av Hans Majestet Kong Harald til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteordenen for embetsfortjeneste som Norges ambassadør til Polen. Vis mer

– Kafka-preg

Den pensjonerte diplomaten Jan Tore Holvik fulgte rettsforhandlingene fra tilhørerbenken i tingretten. Han har tidligere jobbet som sekretær for utenrikskomiteen i Stortinget i åtte år, og vært Norges ambassadør til Kina i seks år.

– Jeg er helt klar over betydningen av sikkerhetsklarering i utenrikstjenesten. Men jeg er skremt av det jeg har hørt i rettssaken her i dag. Praktiseringen av ny sikkerhetslov virker på meg skjematisk og byråkratisk, og lite tilpasset virkeligheten. Det er nesten et slags Kafka-preg over hvordan den enkelte blir behandlet, ut fra det jeg hørte i dag.

REGJERINGSADVOKAT: Advokat Henriette Busch hos Regjeringsadvokaten representerer staten. Seniorrådgiver Audun P. Aanæs i Justis- og beredskapsdepartementet til høyre.

Holvik sier det var vondt å høre hva slags behandling Myklebust har vært utsatt for.

– Det er helt imponerende hva han har gjort for å komme ut av denne vanskelige situasjonen. Olav Myklebust er jo en som vi i utenrikstjenesten kjenner godt til. Han har vært sjef for rettsavdelingen i UD, og han var helt sentral i delelinjeforhandlingene med Russland. En fremragende diplomat.

Holvik sier han frykter at det blir et A-lag og et B-lag i utenrikstjenesten.

– De med full sikkerhetsklarering, og de uten. Hva det vil gjøre for fremtidig samarbeid og effektivitet i utenrikstjenesten, kan man jo ha dystre tanker om.

BEKYMRET: Jan Tore Holvik var Norges ambassadør til Kina i seks år. Holvik fulgte rettsforhandlingene i Oslo tingrett onsdag.

Holvik er også bekymret for rekrutteringen til UD i fremtiden.

– Det er flere og flere i utenrikstjenesten som har utenlandsk ektefelle. Og vi ønsker jo slik jeg oppfatter det å ha en flerkulturell bakgrunn i UD. Men praktiseringen av sikkerhetsloven vil gjøre det vanskelig i fremtiden. Så jeg er bekymret for hva denne saken kan bety for utenrikstjenesten.

Saken fortsetter med flere vitneforklaringer torsdag.