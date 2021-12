SELVTEST: Det er stor pågang blant folk og kommuner for å få tak i selvtester. Flere peker på høyere smitte og økt fokus på testing som årsaker.

Stor økning i salg av selvtester: − Helt ekstremt

Rekordhøy etterspørsel av selvtester fører til at enkelte apotek går tom. Selv med lavere tilgang på selvtester mener Johan Torgersen fra Helsedirektoratet at testkapasiteten er god.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Høye smittetall, økt fokus på testing, omikron-variantens inntreden i Norge og julebordsesongen.

Det er noen av forklaringene til den høye etterspørselen etter selvtester den siste tiden.

Apotekhyllene ribbes av folk som vil kjøpe selvtester og kommuner ber om flere tester enn Helsedirektoratet klarer å levere.

Nå legger Helsedirektoratet om systemet for fordeling av selvtester til kommunene.

– Nye rekorder hver uke

Apotek1 har merket stor pågang på selvtester i butikkene over hele landet, opplyser pressesjef Silje Ensrud.

– Det har vært helt ekstremt. Det er uten tvil det mest populære produktet akkurat nå. Det settes nye rekorder hver uke, sier hun.

Ensrud forteller at enkelte apotek har gått tom for produktet.

Kjeden har satt sammen et team som overvåker situasjonen løpende.

De ser blant annet på løsninger for å gjøre leveringen ut til butikkene mer effektiv, for å møte den økte etterspørselen.

PÅGANG: Apotek1 opplever stor etterspørsel etter selvtester for tiden. Pressesjef Silje Ensrud forteller at nye forsyninger er ventet snart.

– Nå venter vi store leveringer allerede mandag, sier Ensrud.

Om forsyningen vil holde seg stabil fremover, tør hun ikke si.

– Det er vanskelig å spå de neste dagene. Man kan aldri være helt trygg.

Markant økning

– I forrige uke ble det solgt drøyt 400.000 selvtester i apotek, sier kommunikasjonssjef i Apotekforeningen Jostein Soldal.

Tallene er hentet fra Apotekforeningen. Denne uken ligger det an til at salget vil overstige forrige uke.

– De fire første dagene denne uken til og med torsdag ble det solgt 350.000. Vi ser altså en ytterligere økning i salget denne uken, sier Soldal.

Han tar forbehold om at disse tallene ikke inkluderer nettapotekene, men anslår at dette salget utgjør en liten del av totalen.

Apotekene begynte å ta inn testene i sommer. Først mellom august og september tok salget til.

Da lå det jevnt på rundt 50.000 og 100.000 frem til uke 42, da salget begynte å skyte fart.

TOMT: Fredag var de utsolgte for selvtester på Vitusapotek på Hasle Torg. Flere apoteker melder om stor pågang.

Soldal mener økningen i etterspørselen er sammensatt.

– Det har vært mer fokus på selvtesting utover høsten. Sammen med en kraftig økning i smitten igjen er det ganske opplagt det som er bakgrunnen.

– Akkurat nå er det kanskje i tillegg drevet av økt selskapelighet, med julebordsesong og slikt i tillegg, tror Soldal.

Han utelukker heller ikke at en økt «bevissthet» knyttet til utbruddet av omikron-varianten også kan være med på å forklare salget.

Oppfordring om magemål

Lederen i Apotekforeningen sier forsyningen av nye selvtester foreløpig er tilfredsstillende.

Apotekene får forsyningene sine fra apotekgrossister som importer det fra produsenter internasjonalt.

Fremover kan oppstå en situasjon med forsyningsknapphet på selvtester ettersom etterspørselen også øker i Europa og andre deler av verden, påpeker Soldal.

Her i Norge har etterspørselen vært generelt stor i hele landet, men et par fylker er etterspørselen noe høyere.

– Det har vært høyest pågang etter selvtester i Oslo, deretter Troms og Finnmark, målt etter solgte tester per innbygger, sier Soldal.

Han ser foreløpig ingen tegn til hamstring, men oppfordrer likevel til å vise måtehold.

– Jeg synes vi skal ha litt magemål når vi kjøper selvtester, også fordi det på kort sikt kan gå tomt i apoteker enkelte dager fordi det har vært kraftig salg. Har man fem tester liggende kan man godt vente med å kjøpe de fem neste, sier Soldal.

JULEBORD: Soldal trekker frem flere grunner til at det har vært en økning i etterspørsel av selvtester. Blant annet julebordsesongen.

Kommunene ber om flere

I Kommune-Norge er det også stor etterspørsel etter selvtester, ifølge divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

– De siste ukene har kommunene bedt om flere tester enn vi kan levere og det er en viss fare for at kommunene går tomme for selvtester. Derfor oppfordrer vi kommunene til å bruke godt skjønn og ikke dele ut tester uten at det er etter testkriteriene, sier han.

– I tilfeller der kommuner har få eller lite selvtester på lager må de vurdere om de kan bruke PCR-tester, sier Torgersen.

Denne uken sendte Helsedirektoratet ut 850 000 selvtester. I neste uke vil de sende ut ytterligere 1,2 millioner selvtester.

Fra og med denne uken har det blitt en endring i hvordan testene blir fordelt til kommunene.

Ifølge Torgersen har de frem til nå stort sett levert det kommunene har bedt om, men fremover skal testene fordeles etter folketall og hvor mye tester kommunene har på lager.

– Hvis vi legger sammen kapasiteten for PCR-tester, hurtigtester som brukes i helsetjenesten og selvtester har vi god testkapasitet, sier Torgersen.