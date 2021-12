SKUFFET: Carina Flåten hadde håpet på hjemmeeksamen.

Student-storm mot NTNU

Studenter er rasende etter at landets største lærested, NTNU, bestemte at flere skoleeksamener skal gå som normalt. Nå innføres ekstra vakthold ved eksamenslokalene.

Av Ivar Brandvol

Carina Flåten (25) går på bachelor i fornybar energi, ved NTNU i Ålesund. Hun skal ha fysisk skoleeksamen mandag – og er skuffet over ledelsen.

– Rektor har sendt e-post om at de har satt opp ekstra busser og vakthold i Trondheim. I Ålesund skal vi møtes mange studenter mandag til ordinær eksamen. Vi føler oss litt glemt, sier Flåten.

Hun sier mange studenter oppfatter det som om NTNU er mer opptatt av det faglige enn av helsen til den enkelte.

– Jeg vil oppfordre NTNU til å ha mer omtanke for den enkelte student i denne situasjonen, sier Flåten.

Flere digitale underskriftsaksjoner er i omløp blant studentene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. De reagerer kraftig på at skolen mener det ikke er faglig forsvarlig å endre til digital eksamen.

Tidligere i uken var NTNU-studentenes tillitsvalgte, Studenttinget, positive til skoleeksamen. Nå har de snudd.

– Enorm bekymring

– Hva er bakgrunnen for at Studenttinget har snudd i denne saken?

– Det er først og fremst på grunn av den enorme bekymringen i studentmassen. Den skal vi ta på største alvor og representere. Videre har omikron endret situasjonen betraktelig fra slik den var tidligere i eksamensperioden, sier studentleder Andreas Knudsen Sund til VG.

Studentleder Andreas Knudsen Sund.

– Gjøres ikke nok

Studentlederen sier de har fått gjennomslag for ekstra smittetiltak, blant annet ekstra vakthold ved inngangene til eksamenslokalene og ekstra busser.

– Vi ba også om at det skulle gjøres en revurdering for hvert fag på hvorvidt det er kritisk med fysisk eksamen. Dette opplevde vi først å ha blitt hørt på, men det ble senere endret. Vi opplever ikke at det gjøres nok for å møte den store bekymringen i studentmassen, sier Knudsen Sund.

– Hvordan oppfatter dere tilbakemeldingene fra studentene?

– Det er en omfattende misnøye og bekymring fra veldig mange studenter. Studentene er bekymret for å smitte eldre familiemedlemmer eller å havne i karantene over julen. Det er da for mange svært belastende å måtte møte opp på en obligatorisk eksamen.

Dette skriver rektor til studentene

I en e-post til NTNU-studentene, skriver rektor Anne Borg blant annet:

Alle eksamener går som planlagt ut semesteret. Dette gjelder i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det er ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Alternativet ville vært å utsette eksamen til over nyttår – noe som kan gå ut over studieprogresjonen.

Rektor ved NTNU, Anne Borg.

Hun skriver videre:

Kommuneoverlegen har bekreftet at smitteverntiltakene på eksamen er tilfredsstillende, og det er forsvarlig å gjennomføre fysisk eksamen.

NTNU: – Studentmassen er delt

Prorektor på NTNU, Marit Reitan, sier at de har et inntrykk av at studentmassen er delt i spørsmålet.

– Mange gir uttrykk for at de er urolige over risikoen for å bli smittet og ønsker digital eksamen, men det er også en stor gruppe som opplever det som trygt å møte opp fysisk. Disse ønsker ikke utsettelser av eksamen som kan gå ut over studieprogresjonen.

Hun presiserer at dersom en student i eksamenslokalet viser seg å være smittet av corona, er det bare studentene som sitter mindre enn to meter unna som regnes som nærkontakter.

– Den største risikoen for smitte er på vei til og fra eksamen. Derfor har vi satt inn ekstra tiltak her for å øke sikkerheten, sier Reitan.

Ett av tiltakene er ekstra vakthold når studentene skal inn og ut av eksamenslokalene.