Sara Reggianini (31) valgte å droppe eksamen, da hun mener det ikke vil være forsvarlig.

Dropper eksamen på grunn av smittefrykt

Sara er en av flere studenter som dropper å møte opp på eksamen på grunn av smitefrykt. OsloMet har forståelse for at studentene er bekymret, men vil fortsatt avholde fysiske eksamener som planlagt.

Publisert: Nå nettopp

VG er blitt kontaktet av flere studenter ved OsloMet som ønsker å ha hjemmeeksamen istedenfor fysisk eksamen på skolen. Flere forteller at de har valgt ikke å møte opp til eksamen fordi de er bekymret for smitte.

Droppet eksamen

Sara Reggianini (31) er selv student ved OsloMet, men valgte mandag å droppe eksamen.

Hun mener det ikke er forsvarlig at så mange studenter skal samles i et lokale, da smittetrykket i Oslo øker.

– Samtidig er det flere som må ta tog og kollektivt midt i rushtiden, noe som ikke er veldig komfortabelt, sier hun.

Reggianini reagerer nå på at andre universiteter og høyskoler tilrettelegger for hjemmeeksamen, men at OsloMet fortsatt velger å ha fysiske eksamener.

– Jeg synes det er helt urimelig.

Mener fysiske eksamener bør avlyses

Etter torsdagens pressekonferanse gikk Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og BI ut med at de omgjør sine skoleeksamener til hjemmeeksamener.

Samtidig gikk Studentparlamentet ved OsloMet ut og sa at fysiske eksamener burde avlyses på grunn av de pågående smitteutbruddene i Oslo.

– Selv om OsloMet følger gjeldende smitteverntiltak i eksamenslokalet, er det vanskelig å legge til rette for smittevern på transporten til og fra eksamenslokalet, forteller leder for Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes.

Leder for Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes.

Han forteller at studentene er bekymret for å skulle gjennomføre fysisk eksamen, fordi mange må reise på fulle busser/T-baner i rushtiden og fordi de har et inntrykk av at andre studenter vil møte selv med symptomer.

– Når man tar med alt dette i betraktning, mener vi det ikke er forsvarlig med fysiske eksamener på OsloMet før jul.

Vil avholde fysiske eksamener som planlagt

Fungerende prorektor ved OsloMet, Silje Bringsrud Fekjær, forteller at de har fått Studentparlamentets innspill om eksamen og undervisning.

– Vi har forståelse for at utviklingen i smittesituasjonen gjør at studenter kan bli bekymret.

Fekjær forteller at OsloMet til enhver tid følger myndighetenes råd og retningslinjer, og at eksamen og resterende undervisning foreløpig vil gå som planlagt, med forsterkede smitteverntiltak.

OsloMet avholder fysiske eksamener som planlagt.

– I eksamenslokalene våre er det minst 1,5 meter mellom pultene, håndsprit og munnbind er tilgjengelig, og vi har sørget for tidlig innslipp, slik at studentene ikke trenger å stå i kø på vei inn i eksamenslokalet. Også på campus er munnbind og håndsprit tilgjengelig.

Hun forteller at det aller viktigste nå, er at studenter som er syke ikke møter opp til eksamen eller undervisning.

– Derfor gjelder fremdeles regelen om at studenter som har koronarelatert fravær på eksamen kan levere egenmelding som dokumentasjon for fraværet. De dette gjelder vil få rett til å ta ny/utsatt eksamen i påfølgende semester.