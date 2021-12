Elad med kona Ronnie med barna på en tidligere ferie i roma. Fv.: Etai, Alon og Aya.

Omikron-smittede Elad Maor (45) møtte hundrevis – smittet bare en

Den israelske legen Elad Maor fryktet han hadde smittet både familie og hjertepasienter med omikron. Heldigvis hadde han boosterdose.



Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er fortsatt utmattet og sliten, men mye bedre, sier en hes Elad Maor over telefon til VG.

Den israelske legen er en av syv bekreftede omikron-tilfeller i Israel.

I de tre dagene før han testet positivt, behandlet han ti hjertepasienter, dro på pianokonsert der datteren spilte, hadde middag med storfamilien og lange møter på med kolleger på Sheba Medical Centre i Tel Aviv, landets største sykehus.

KARDIOLOG: Elad Maor ble svært bekymret da han skjønte at han var smittet og hadde operert pasienter i mellomtiden.

Maor hadde vært på helgetur i London med kona, og ble igjen for å være med på en tre dagers legekonferanse. Der møtte han hundrevis av folk, hørte på foredrag og var ute og spiste. Han mener han må ha fått viruset der.

Da han kom tilbake, tok han en PCR-test, som var negativ. Det var først da han begynte å føle seg dårlig den tredje dagen at han tok en ny test. Og den var omikron-positiv.

Israel innførte igjen innreiserestriksjoner og hentet inn militæret for å overvåke omikron-tilfellene.

Flere steder i Norge har nå omikron-utbrudd. Et av de største, er fra et julebord på Frogner, der 60 av 100 er mistenkt smittet av den nye varianten.

Dette var symptomene

Maor tror han må ha blitt eksponert for viruset i dagene rundt 22–24 november. 26. november følte han seg dårlig. Da ble han sengeliggende med sår hals, feber, muskelsmerter og utmattelsessymptomer.

Han hadde feber i 48 timer. Så forsvant alle symptomene bortsett fra at han fortsatt, drøye uken etterpå, føler seg sliten og svak. Han tror han ville blitt enda sykere hvis han ikke hadde blitt boostervaksinert i august.

Boosterdose hjalp

Samtidig satte sykehuset i gang en offensiv smittesporing, og fant ut at han hadde rundt 60 nærkontakter i Israel. Så å si alle hadde fått boosterdose, inkludert hans 17 år gamle datter. Og bare én ble smittet.

Det var en 70 år gammel kollega han hadde kjørt tur/retur til en kardiologi-konferanse sammen med. Han har ikke fått symptomer.

– Smittesporingen var grundig og vi vet at ingen andre ble smittet. Det støtter behovet for boosterdose, mener legen.

Fredag sa BioNTech-sjef Ugur Sahin, som utviklet Pfizer-vaksinen, at han tror en boosterdose vil gi en bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og kanskje også mot mild og moderat sykdom med omikron.

LONDON: Elad Maor deltok på legekonferansen PCR London mellom 21–23. november.

Maor er klar på at hans tilfelle blir anekdotisk, men mener uansett at hans tilfelle bør virke betryggende. Han er sikker på at boosterdosen bidro til å redusere hvor mange han smittet.

– Det beskyttet ikke meg fra å bli smittet, men hindret at jeg overførte det til andre. Kanskje ble jeg smittet av en superspreder som hadde høy virusmengde.

– Har du et råd til Norge?

– Det bør være å klare å ha en balanse mellom virushåndtering og folkehelsen. Jeg er mot restriksjoner og nedstengninger så lenge man har andre virkemidler. Å gi en booster til yngre nå med en gang vil være den riktige måten å håndtere dette på.

I Israel har omtrent hele befolkningen ned til 16 år fått boosterdose, alle med seks måneders intervall. Maor mener det bør gå fint å redusere intervallet, f.eks. ned til fem eller fire måneder for å bruke booster som et omikron-tiltak.

Mener Norge bør få opp tempo

Det går sakte med boostervaksinering i Norge. Bare drøye halvparten av de over 65 år har fått sin boosterdose, samtidig som regioner stenger ned på grunn av omikron. Regjeringen har åpnet for at alle ned til 45 nå kan få, men de må vente seks måneder fra andre dosen.

Storbritannia har nå halvert intervallet til tre måneder, for å stanse omikron-spredning. FHI vurderer å redusere denne tiden, har de tidligere sagt til VG.

Det tar mellom en og to uker før boosterdosen får ordentlig effekt, noe som gjør at den vurderingen bør tas raskt hvis boostervaksinering av alle skal brukes som tiltak før omikron får spredt seg.

EKSPERT: Infeksjonsmedisiner Eyal Leshem jobber ved landets største sykehus og forteller at boostervaksinen gjorde at både innleggelser og smittetall sank som en sten.

Maors kollega og venn, infeksjonsmedisiner Eyal Leshem, som sier det er helt trygt å kutte intervallet. Spørsmålet er bare hvilket intervall som er mest optimalt med tanke på langvarig beskyttelse. Men han mener Norge bør vurdere å gjøre det de kan for å gi booster for å stanse omikron:

– Norge risikerer å få en bølge av omikron hvis den varianten tar over for delta, og de fleste ikke er boostervaksinert. Hvis vaksiner er tilgjengelig, skjønner jeg ikke hvorfor man ikke bruker dem, sier han til VG.

FHI: Viktig innspill

– Det er et anekdotisk viktig innspill. Hvis omikron gir alvorlig sykdom hos de med bare to vaksinedoser og en booster skulle ha den type effekt på smittespredning, som antydes for dette rapporterte enkelt-tilfellet, så kan en fremskyndet vaksinering med booster være viktig, skriver FHIs vaksinesjef Geir Bukholm.

– Hvorfor bestemmer ikke Norge seg for å gi booster til flere nå?

– Akkurat nå i begynnelsen av desember, vil ikke nedkorting av intervallet få stor effekt på hvor mange som blir vaksinert, men fra januar og fremover vil et nedkortet intervall kunne få merkbar betydning. Dette vurderes.

FHI: Geir Bukholm.

– Kommer ikke til å vente

– Nå sprer omikron seg. I stedet for å vente til man ser hvilket intervall som gir optimal effekt, bør man ikke gjøre som Storbritannia og bruke vaksinene som et tiltak mot smittespredning av omikron?

– Vi kommer ikke til å vente på nye data om hvilket intervall som gir best effekt. Denne vurderingen vil bli tatt på bakgrunn av den kunnskapen vi har nå om hvilket intervall man anser gir best effekt av en booster, og så vil dette bli veiet opp mot hvilken effekt en eventuell nedkorting av intervallet vil ha på smittespredning og sykdomsbyrde i samfunnet, avslutter Bukholm.