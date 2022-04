PÅ FRONTLINJEN: Ane Fossum, daglig leder i Krisesentersekretariatet, sier flere krisesentre i landet allerede sliter med å sikre døgnåpen bemanning for å motta personer i krise.

Krisesentrene advarer: Ikke forsvarlig tilbud til voldsutsatte ukrainske flyktninger

Krisesentrene i Norge frykter økt arbeidspress som følge av Ukraina-krigen. Det er de dårlig rustet til å takle, advarer Krisesentersekretariatet.

Av Ingri Bergo

50 millioner kroner. Det er prislappen for at Norges krisesentre skal kunne sikre et trygt tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn som følge av Ukraina-krigen, ifølge Krisesentersekretariatet (KSS).

– Det betyr ikke at vi får et best mulig tilbud eller et tilbud som er rustet til å ta imot masse flyktninger, men da får vi et forsvarlig tilbud, sier daglig leder Ane Fossum til VG på telefon tirsdag.

KSS er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. De jobber for å styrke arbeidet mot vold mot kvinner og menn.

– Tilbudet er ikke bra nok under vanlige omstendigheter. Så hva skjer nå, hvis man med flyktningstrømmen får folk som kommer med vanskelige problemstillinger? sier Fossum.

14,4 milliarder

Tirsdag gjenopptok regjeringen forhandlingene om krisepakken på 14,4 milliarder kroner som skal finansiere tiltak for å takle konsekvensene av Russlands krigshandlinger i Ukraina her i Norge.

Regjeringen, som ønsker et bredt forlik for pakken, har blant annet foreslått at 10 milliarder kroner skal gå til mottak av flyktninger.

Info Krisepakken Pengepotten på 14,4 milliarder norske kroner skal i hovedsak gå til styrking av forsvar og beredskap samt håndtering av flyktningstrømmen. Blant annet vil regjeringen bruke 50 millioner til oversetting av læremidler til ukrainsk, i tillegg til 85,5 millioner for å øke tilskuddet kommunene og fylkeskommunene får til opplæring av barn og unge. Regjeringen vil også bruke 48 millioner kroner ekstra til å opprette 1000 nye studieplasser ved universitet og høgskoler. Kilder: VG Vis mer

Bekymret for at ukrainske kvinner utnyttes

Millioner av ukrainere har lagt på flukt etter at Russland invaderte landet 24. februar.

Regjeringen har bedt norske kommuner om å ta imot 35 000 flyktninger i år – syv ganger så mange som på et vanlig år. Så langt har 13 472 ukrainere søkt om asyl i Norge, ifølge NTB.

Ukrainske myndigheter har slått alarm om at flere titalls kvinner har blitt systematisk voldtatt i krigssonene i landet, blant annet i byen Butsja utenfor hovedstaden Kyiv.

Samtidig har hjelpeorganisasjoner advart om at menneskesmuglere utnytter den kaotiske situasjonen i områdene rundt Ukraina. Politiet i Norge er dessuten bekymret for at ukrainske flyktninger utnyttes her hjemme.

PÅ VEI INN: Ukrainske flyktninger registreres av norsk politi på mottakssenteret i Råde 30. mars.

– Ikke forsvarlig drift

Krisesentrene forventer at flyktningstrømmen vil føre til økt etterspørsel for deres kompetanse, samt at utgiftene stiger for tolker og andre tjenester rettet mot ukrainske flyktninger, men frykter de er for dårlig rustet til å takle det.

– En del av krisesentrene har allerede problemer med å få ting til å gå rundt. Ved flere sentre er det ikke forsvarlig drift, sier Fossum.

– Mange sentre har én ansatt på jobb store deler av døgnet. Det i seg selv er ikke bra. Det er ikke et godt nok tilbud for brukerne. Flere sentre har ikke et godt nok tilbud til menn, for eksempel.

I EN SÅRBAR SITUASJON: De fleste flyktningene som kommer, 50 prosent, er kvinner. 40 prosent er barn.

Krisesentertilbudet, som er kommunens ansvar, har sett kutt i bevilgningene over flere år, ifølge Fossum. Flere sentre har måttet legge ned. Mange mangler ansatte og er i en situasjon der døgnbemanning – som de er lovpålagt å ha – er umulig.

– Men så gjør man det likevel fordi de ansatte strekker seg veldig langt, sier Fossum, og legger til at de ideelt sett skulle kunnet bruke sin spisskompetanse til å bidra med forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.

Rødt: – Ingen stor sum

Det var Rødt som løftet problematikken inn i regjeringsforhandlingene.

– Det ligger ingenting ekstra i regjeringens forslag til krisepakke på dette feltet, sier nestleder og finanspolitisk talskvinne Marie Sneve Martinussen til VG på telefon.

– Vi mener det er en forseelse og roper varsku.

Rødt tok kontakt med Krisesentersekretariatet før forhandlingsstart og jobber nå for å utvide krisepakken med «50 friske millioner» som skal gå til krisesentrene – altså i tillegg til de eksisterende tiltakene rettet mot å styrke psykisk og medisinsk helse for flyktningene som kommer.

I BRESJEN: Rødt-politiker Marie Sneve Martinussen vil jobbe for at regjeringen inkluderer krisesentrene i pakken som nå skal fremforhandles.

– Krisesentrene har en bemanning som er på et kritisk lavt nivå. Dette er ingen stor sum, sier Martinussen.

Rødt har ikke snakket offentlig om forslaget tidligere, men sier de fikk «positive signaler» fra andre politiske partier da de tok opp forslaget under forhandlingsmøtet før påske.

– Vi vet dessverre at voldtekter brukes som våpen i krig og at det er stor sannsynlighet for at kvinner som kommer til Norge fra Ukraina har vært utsatt for seksuell vold og vil trenge hjelp og oppfølging, sier Martinussen.

– Vi vet også at ukrainske kvinner i andre land har havnet i ubehagelige situasjoner og vi kan ikke være så naive og tro at det ikke skjer i Norge.