RYGG: Spesiallaget motiv på ryggen av russedressen er en av trendene som har tatt av i år.

Russen vil skille seg ut: − Det er egne trender som gjelder

Dressen har for lengst tatt over etter snekkerbuksen som det mest populære plagget blant russen. Årets russ bruker tid på å gjøre russeklærne sine personlige.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Russen rundt om i landet er allerede godt i gang med å feire at 13 års skolegang snart er over, og i slutten av april ble det første landstreffet på tre år arrangert i Halden.

Etter tre år med pandemi har årets russ tatt på seg russedressene klare for å feste, og det byr på unike moter og trender.

VG møtte venninnene Mari Hofsrud (18), Emilie Kløfta (19) og Anne-Celine Hartman (18) på russetreffet i Fredriksten, de hadde kjørt russevanen sin fra Nes til Halden for anledningen. De ladet opp til fest med sider og mango ipa.

«Skinny jeans»

Det viktigste da de skulle kjøpe russeklær var å finne riktig størrelse på dressen, forteller Mari Hofsrud.

– Jeg liker at den er litt romslig, men den skal jo sitte på de riktige stedene, sier hun.

Alle fire har dresser med smale bein. Kløfta påpeker at fasongen minner om «skinny jeans».

– Det er jo egentlig ikke så veldig «in» i hverdagen lenger, sier hun.

Virker samlende

Journalist Elise Alexandra Gulbrandsen i MinMote påpeker at det ligger mye identitet i russemote.

– Den røde buksen eller dressen er jo det som skiller russen fra oss andre. Du ser med en gang at det er en russ når det er noen som kommer i den, sier hun.

Gulbrandsen tror russeklærne har en samlende effekt for avgangselevene.

– Men den kan også være vanskelig hvis man føler seg utenfor eller blir utestengt.

– Følger russemoten også trendene ellers i samfunnet?

– Ja, men å gå inn i russeboblen er noe helt eget, og der er det egne trender som gjelder. Det er sjeldent man ser folk gå rundt i parkas og uggs med glitter ellers i mai.

Gulbrandsen sier at hun syns hun ser en tendens til at også russeklærne sitter litt løsere nå enn for noen år siden, på samme måte som at løsere bukser har tatt mer over for «skinny jeans» ellers i motebildet.

Kløfta tenkte lenge på hvilke farger hun skulle velge, før hun endte på rødt og gull.

Jentene forteller at enkle design med mye svart-hvitt og små ikoner er i russemotebildet nå.

– Vurderte dere noen gang snekkerbukse istedenfor dress?

– Nei. Det er noen som har det, men jeg ville ikke det, sier Hartman, til enige nikk fra venninnene.

– Ganske ut

Heller ikke Jessheim-venninnene Tilde Treseng (19), Anniken Holthe (19) og Maria Tufteland (19) vurderte snekkerbukse.

FESTIVAL-LOOK: Jentene har pyntet med glitter rundt øynene. – Det var noen gutter som spurte om de kunne få låne, så vi delte med dem, sier de.

– Det er ganske ut for å være helt ærlig, sier Treseng, og legger til:

– For noen år siden hadde jo alle snekkerbukse, og du var litt nerd hvis du hadde dress. Nå er det motsatt.

Mens Treseng og Tufteland har valgt blå dress, har Holthe rød.

– Det er ikke sånn at man velger ut fra hvilken linje man går lenger. Eller, det er i hvert fall ikke sånn at alle følger det lenger. Hvis du går studiespesialiserende mikses det veldig nå, sier Treseng.

– Nå handler det mer om hva som kler deg best og hvilke farger du liker, og så velger du ut fra det, sier Tufteland.

Kunst på ryggen

Alle tre jentene har fått malt motiver bakpå ryggen på dressene.

– Mamma malte på min. Det er liksom sinnataggen fra Snehvit. Den er litt meg da, med temperament, sier Holthe.

Også Tufteland og Treseng har motiver på ryggen. Treseng fikk en jente hun fant på Tise til å male på sin, mens broren til Tufteland har dekorert hennes.

– Det gjør det litt ekstra spesielt for meg, sier hun.

– Handler om å se jævlig ut

I en russevan på campen sitter kompisene fra Bjørkelangen i ly for solen og spiser brødskiver. Når VG spør om russemote, svarer guttene at de ikke er så opptatt av det.

– Jeg tenkte egentlig bare på at den skulle passe og at jeg måtte få den i tide. Det er liksom bare en dress som sitter helt greit, sier Henrik Nymoen (18).

– Vurderte du snekkerbukse?

– Nei, det vurderte jeg ikke.

– Jeg tar bare det som ser mest artig ut, så jeg har kjøpt glitter-uggs og glitterhatt, sier Ole Nicolai Haugen (18).

– Det handler jo egentlig litt om å se mest jævlig ut, sier Nymoen.

Flokk-press

Nesten alle VG møter på russetreffet i Halden har russedress, men noen få skiller seg ut. På teltcampen står Mikael Andreas Auestad (18) fra Hamar i rød snekkerbukse.

– Det er blitt veldig populært med dress. Jeg tenkte ikke så mye over det valget, men vet at det er mange som gjør det, sier han.

18-åringen forklarer at han valgte snekkerbukse av praktiske årsaker. På fester bruker han et rødt elmo-kostyme, fra TV-serien «Sesame Street». Det har han på hodet og overkroppen.

– Og da blir det litt varmt med dress, sier han og legger til:

– Det er litt press om å alltid være i flokken, også når det gjelder russeklær. Men det varierer sikkert litt fra gjeng til gjeng.

Gulbrandsen i MinMote var selv russ i 2011. Da var det snekkerbuksen som dominerte.

– Nå ser man at det er dressen som virkelig gjelder for russen, sier hun.

Hun forteller at de få som hadde dress da hun var russ skilte seg veldig ut, men at folk syns det var kult.

Selv om de fleste velger dress nå, mener Gulbrandsen at alle må få velge selv hva de vil ha. Hun påpeker at de som startet med dress for ti år siden var de som startet trenden.

– Kanskje det er motsatt til neste år.

– Tror du snekkerbuksen kan komme tilbake?

– Alle trender går i sykluser, så snekkerbuksen kommer nok tilbake.