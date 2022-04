KLEMTE OG GRÅT: Christian Lawley (40) og kona Silje jublet da det kjent at medisinen Kaftrio er godkjent for bruk i Norge. Vedtaket i Beslutningsforum betyr at Christian ikke trenger å flytte til Danmark for å få dekket medisinen.

Kan droppe flytte-planer etter pille-ja: «Det er en dag jeg har ventet på i 34 år»

BERGEN (VG) Christian Lawley (40) hadde bestemt seg for å flytte til København for å få tilgang til medisinen han trenger for å få puste. Nå kan han fortsette livet i hjembyen Bergen med samboeren og datteren på åtte uker.

Publisert: Nå nettopp

Mandag besluttet det statlige organet Beslutningsforum at Lawley og andre pasienter med lungesykdommen cystisk fibrose skal få den livreddende pillen Kaftrio.

– Dette er en gledens dag. Det er en dag jeg har ventet på i 34 år, forteller 40-åringen til VG.

Lawley sier han visste at Beslutningsforum skulle ha møte i dag, men at han ikke var kjent med at Kaftrio-saken sto på sakslisten.

– Da jeg fikk vite at det var tema tenkte jeg at i dag får jeg vite om jeg blir dansk eller ikke. Det har vært mange klemmer og mange tårer i dag, sier Lawley, som tok fri fra jobben da nyheten kom like før klokken 10.

LYKKELIG: Christian Lawley (40) har hatt en dramatisk forbedring av helsetilstanden etter at han tok den første Kaftrio-pillen i november i fjor. Nå får han og andre pasienter med cystisk fibrose medisinen dekket av norske myndigheter.

Lawley fikk konstatert cystisk fibrose som seksåring, og er en av rundt 400 personer i Norge med diagnosen.

I fjor høst var lungekapasiteten hans nede i 41 prosent, fortalte han i et intervju med VG i desember i fjor. Kona Silje var da gravid med deres første barn.

– Vi måtte foreta et valg. Etter sommeren fikk jeg beskjed om at jeg er blitt resistent mot antibiotika, som jeg er avhengig av å bruke for å rense lungene. Det betyr at hvis jeg får lungebetennelse, så risikerer jeg å dø, fordi ingen medisin vil virke, sa han da.

Paret bestemte seg for at Christian skulle flytte til Danmark for å få tilgang til pillene, som danske pasienter får på blå resept. Nå slipper han å forlate familien i Bergen.

– I dag kan jeg si til meg selv at det er her vi skal være. Vi slipper å selge huset, og vi slipper å splitte familien. Endelig kan jeg begynne et liv jeg har hatt på vent i så mange år.

Det amerikanske preparatet Kaftrio, som koster 227.000 kroner i måneden, har vist seg å ha svært god effekt hos pasienter med cystisk fibrose. Men pillen har inntil i dag ikke vært godkjent for bruk i Norge, og pasientene har derfor måttet finansiere behandlingen av egen lomme.

Takket være en større pengegave fra et familiemedlem, og en Spleis-aksjon som innbrakte over 600.000 kroner, kunne Lawley starte på Kaftrio-behandlingen i fjor høst.

PLANLA FLYTTING: I desember i fjor var Christian Lawley (39) i København for å planlegge sitt nye liv i Danmark. Nå kan han bli boende hjemme i Bergen.

I midten av november tok Christian Lawley sin første pille. Etter bare noen dager merket han fremgangen.

– Jeg har opplevd et mirakel, sa han til VG i desember.

I løpet av noen dager økte lungekapasiteten fra 41 ti 48 prosent. I dag er lungekapasiteten på 55 prosent, og 40-åringen er kvitt både tingpustheten og slimet i lungene. Han har heller ikke behov for antibiotika lenger.

– Nå har jeg livskvalitet. Før jeg begynte på medisinen kunne jeg ikke løpe mer enn to minutter før jeg måtte brekke meg. Nå løper jeg opptil 40 minutter uavbrutt, to-tre dager i uken. Jeg sykler tre dager i uken og går toppturer på ski. Før kunne folk høre pusten min på lang avstand, i dag går jeg fra «alle», sier han.

10. juni i år ville den siste esken med innkjøpte Kaftrio-piller vært tom.

Om Beslutningsforum ikke hadde godkjent pillen for bruk i Norge, hadde Christian Lawley lagt en plan for å kunne fortsette behandlingen, inntil han hadde vært gjennom en medisinsk godkjenningsprosess i Danmark og fått jobb i landet.

Det ville i så fall innebære flere flyreiser til Argentina, der en kopi av medikamentet, et såkalt generisk legemiddel, er tilgjengelig.

– Planen var da å hente tre måneders forbruk i Argentina, og benytte den til jeg hadde flyttet ti Danmark neste år. Medisinen koster mye også i Argentina, rundt 35.000 kroner for en måneds forbruk, men det er langt fra det jeg har betalt hittil.

Lawley sier det har vært en belastning å vente på at norske myndigheter skulle ta stilling til om medisinen skulle godkjennes for bruk i Norge.

– Man går og tenker på om medisinen vil fungere, og hvor lenge midlene vil rekke. Det kverner i hodet hele tiden.

FIKK NYTT LIV: Christian Lawley (40) på toppen av Ulriken i Bergen.

Han synes det er skammelig at medikamentet ikke er blitt godkjent tidligere.

– Vi er ikke mange med sykdommen i Norge. Men vi er 400 personer med familie og barn, med et liv. Det er umenneskelig at det har tatt så lang tid, mens flere andre land med betydelig mindre økonomiske ressurser enn Norge har godkjent medikamentet for lenge siden.

At cystisk fibrose ikke er en livsstilssykdom burde ført til at medisinen ble godkjent langt tidligere, mener han.

– Det er dette kortet vi har fått utdelt. Derfor føles det urettferdig at vi ikke har fått gjennomslag, før nå. Men det er prisen for å være få. Hadde vi vært 4000 eller 14000 hadde dette vært på plass for lenge siden, mener Lawley.