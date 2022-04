Arrangør Dimitri Rybakov (bak med brilller) sammen med historiker Bjørn Nistad, som holdt appell. Omtrent 50 demonstranter hadde møtt opp på det prorussiske arrangementet søndag.

Prorussisk demonstrasjon i Oslo: − Jeg mener det er en riktig krig

En liten gruppe russere demonstrerte søndag mot «russofobi», samtidig som det ble holdt en appell med støtte til Russlands invasjon av Ukraina.

Russere i Norge med ulikt syn på krigen har i to måneder forsøkt å finne ut hvordan de skal forholde seg til invasjonen – og hverandre.

Søndag møttes en del av dem, da det ble det arrangert en prorussisk demonstrasjon foran Stortinget, samtidig som russiske motdemonstranter markerte rett over gaten.

Symboler (som bokstaven Z) og plakater som ytret direkte støtte til krigen var ikke tillat av arrangøren.

Formålet med demonstrasjonen var ifølge arrangøren ikke å ta side i krigen, men å rette oppmerksomhet mot det de omtaler som russofobi, hat og diskriminering mot russisktalende.

Appellen under demonstrasjonen inneholdt likevel et omfattende forsvar for at invasjonen av Ukraina er riktig, og motdemonstrantene argumenterte for at påstanden om russofobi var «en avsporing for å bagatellisere krigen».

Mens noen russere demonstrerte foran Stortinget, var andre møtt opp over gaten for å vise motstand mot krigen.

Dmitri Rybakov (37) fra Kristiansand, som har bodd i Norge siden 1998, er en av arrangørene bak søndagens demonstrasjon.

Han kommer opprinnelig fra Murmansk og jobber i dag som sivilingeniør.

– Jeg kan ikke si at nordmenn er veldig russofobiske. Det er enkelttilfeller, og det blir fordømt av regjeringen. Men ser du ut i Europa, fjernes kulturmonumenter, navneskilt og gater, samtidig som konserter blir avlyst og sportsutøvere nektes å delta, sier Rybakov.

Arrangør Dimitri Rybakov sammen med historiker Bjørn Nistad, som holdt appell.

Plakatene demonstrantene hadde med, rettet også kritikk mot mediene.

– Grunnen til at vi ikke bare snakker om russofobi, men også mediene, er at vi mener medienes svart-hvitt-bilde av konflikten er en av hovedårsakene til russofobi, sier Rybakov.

Oppfordret russere til å bli hjemme

Kirill Belov (33), som har bodd i Norge siden 2001, oppfordret russere i Norge til ikke å delta i demonstrasjonen i et opprop i Klassekampen, sammen med 97 andre.

Han er opprinnelig fra en forstad til Moskva og jobber i dag som ventilasjonsmontør i Oslo-området.

– Det er noen av våre naboer som har det mye verre enn oss. Denne markeringen burde være rettet mot å bekjempe krigen, kun på den måten kan russofobi bekjempes, mener jeg.

Han tar tydelig avstand fra invasjonen av Ukraina, som han kaller «en forbrytelse mot den frie verden».

– Det er en enorm påkjennelse, og gå rundt og vite at mine landsmenn både direkte og indirekte er med på dette, sier russiske Kirill Belov om krigen i Ukraina.

Belov forteller at både forholdet til familie i Russland og moren i Norge er blitt vanskelig som en følge av krigen.

– Jeg har mistet kontakt med min kusine, min tante, min fetter, som alle støtter denne «spesialoperasjonen». Moren min støtter også regimet i Russland, det er vanskelig å forholde meg til dem, sier han.

Og fortsetter:

– Det går en rød linje gjennom familien min, og den har splittet landet i to, og jeg er ikke den eneste. Jeg har venner som har mistet kontakt med sine kjære på grunn av konflikten.

En proukrainsk demonstrasjon samlet omkring 200 mennesker tidligere på dagen.

Snakker ikke om krigen

Motdemonstranter søndag fortalte lignende historier. Peter, som ikke ønsket å la seg sitere under sitt fulle navn, fortalte om hvordan søsteren er motstander av krigen, samtidig som hun er gift med en russisk offiser.

– De prøver å ikke snakke om det, og holde samtalen til hverdagslige ting, sier han.

En av arrangørene av motdemonstrasjonen er Evgenia Khoroltseva (44), som har bodd i Norge siden 2000.

– Vi mener demonstrasjonen er en avsporing for å bagatellisere krigen, sier hun.

Omkring 75 hadde møtt opp til en motdemonstrasjon organisert av norsk-russere.

Appell fra omstridt historiker

Under markeringen søndag holdt Bjørn Nistad (58), som har doktorgrad i russisk historie, en appell hvor han uttrykte helhjertet støtte til invasjonen av Ukraina.

«Hvem i all verden ville ikke ha reagert», sa Nistad, og la ansvaret for krigen på Ukraina, som han mener driver «terrorisme overfor egen befolkning» og er styrt av «amerikanernes president».

– Denne krigen begynte ikke med invasjonen av Ukraina, sa Nistad, før han rettet på seg selv og kalte invasjonen en «militær intervensjon».

– Jeg mener det er en riktig krig, sa Nistad til VG etterpå.

Under appellen sin søndag forsvarte Bjørn Nistads invasjonen av Ukraina.

Nistad var i mange år en profilert debattant og forkjemper for Putin-regimets syn i store norsk aviser.

Han underviste tidlig på 2010-tallet også i russisk historie ved Universitetet i Oslo, men fikk på et tidspunkt ikke fornyet vikariatet sitt.

I 2014, etter Russlands annektering av Krim-halvøya, deltok han på NRK Debatten, hvor han avbrøt daværende utenriksminister Børge Brende og i en tirade beskyldte ham for å omgås og støtte fascister.

Siden har Nistad forsvunnet stadig lenger ut i periferien av norsk offentlighet.

Bjørn Nistad mener han er blitt stadig mer marginalisert i norsk offentlighet som følge av sitt syn på Russland.

Nistad har i etterkant av invasjonen 24. februar omtalt massedrapene på sivile utenfor Kyiv under tittelen «falsk flagg» og antydet at de er iscenesatt av ukrainske myndigheter, som han gjennomgående kaller fascistiske.

Satellittbilder, tekniske beviser og en stadig voksende mengde vitnesbyrd fra sivile i Butsja og andre småbyer avkrefter teorien.

Konfrontert med dette sier Nistad at han fortsatt har «veldig vanskelig for å tro på det».

– Jeg har ikke vært der og kan ikke vite. Men russerne oppnår ingen ting ved å massakrere ukrainske sivile.

Nistad gjentok under appellen også en påstand han har kommet med tidligere: at ukrainske styrker selv sto bak angrepet på jernbanestasjonen i Kramatorsk, basert på et serienummer på raketten.

Selv om det fortsatt er uklart hvilken retning raketten kom fra, gir ikke serienummer noen indikasjon på hvem sin rakett det var, da alle i sin tid er produsert fra samme anlegg i Russland.

På spørsmål om dette fra VG argumenter Nistad for at rakettens landing viser hvilken retning den kom fra, samt at italienske aviser skrev om serienummeret «og at det må være en grunn til det».

Bjørn Nistad i samtale med en politimann under søndagens demonstrasjon. Politiet sier demonstrasjonen gikk fredelig for seg og at ingen ble bortvist.

I dag publiserer Nistad blant annet på sin egen blogg og nettstedet til den tidligere revolusjonære kommunistlederen Pål Steigan, Steigan.no.

Nettstedet har de siste ukene fått kritikk for å publisere både russisk propaganda og en rekke ulike konspirasjonsteorier (som at USA bruker chipmerkede trekkfugler som masseødeleggelsesvåpen).

Steigan har avvist kritikken, som han har sammenlignet med forfølgelsen av kommunister i vesten på 40- og 50-tallet, og argumentert for at kritikken fungerer som en forlenget arm av metodene til amerikansk etterretning.

Tsjetsjenere demonstrerte sammen med ukrainere

Nær 23.000 mennesker i Norge er enten russiske innvandrere eller barn av russiske innvandrere, ifølge SSB.

Inn i dette tallet regnes riktig nok en stor gruppe tsjetsjenere (anslagsvis 10.000), hvor mange er flyktninger fra det Putin-støttede Kadyrov-regimet.

Tidligere på dagen demonstrerte en gruppe tsjetsjenere mot krigen sammen med omkring 200 ukrainere.

Tsjetsjenske og ukrainske flagg ved siden av hverandre under en proukrainsk demonstrasjon foran Stortinget tidligere samme søndag.

Den tsjetsjenske menneskerettighetsaktivisten Akhmed Gisaev (48) manet til solidaritet mellom ukrainere og tsjetsjenere, som begge har opplevd å bli invadert av Russland.

– Vi har kjempet mot russisk tyranni i 30 år, sa Gisaev.

Unngår debatt i sosiale medier

I tre av de største gruppene for russere og andre russiskspråklige i Norge på sosiale medier (som har fra 9.- til 30.000 medlemmer) diskuteres det vanligvis hverdagslige ting som jobbmuligheter, norsk byråkrati, tilbud på butikken og reiseråd.

Men diskusjon om krigen Ukraina er nærmest fraværende. Noen av gruppene har også innført et forbud mot å snakke om temaet.

Et innlegg på Facebook-gruppen «Det russiske hus i Norge» informerer medlemmene om at mange medlemmer i gruppen har ulike medlemmer om krigen og at de ikke kan moderere debatten tilstrekkelig, og at innlegg om krigen derfor vil bli slettet.

Det samme skjedde i en lokal gruppe i Kristiansand, forteller Rybakov, som arrangerte søndagens demonstrasjon.

– Jeg la ut noe der, og så la noen andre ut noe proukrainsk, så la jeg ut alternative synspunkter og så ble det møtt med kritikk. Så ble innlegget fjernet og så ble fjerningen møtt av kritikk. Til slutt ble vi enige om at gruppen må velge å holde seg nøytral, da er det bedre å ikke snakke om det i det hele tatt, sier han.