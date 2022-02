EN GYLLEN METER: Raymond Johansen sier han er glad for at «meteren» skal bort snart. Her med et uvisst antall centimeter mellom hendene.

Raymond Johansen om gjenåpning: − Vi er klare

Snart kan «meteren» være historie. Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han er glad for det – og at sykefraværet nå er et større problem enn pandemien.

Av Runa Fjellanger

– Vi er klare, og våre folk jobber knallhardt. Den store utfordringen er sykefraværet, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Regjeringen planlegger for en ny pressekonferanse om gjenåpning allerede i slutten av denne uken, ifølge VGs opplysninger. Tiltakene som gjelder i dag er blant annet «meteren» og munnbindpåbud.

– Bør meteren bort nå?

– Jeg er veldig glad for at det er varslet at meteren skal forsvinne raskt, sier Johansen til VG.

På spørsmål om meteren bør bort allerede denne uken, svarer han:

– Jeg er i hvert fall veldig klar for å høre det. Vi får vente og se og krysse fingrene. Jeg tror folk er klare for siste gjenåpning.

Utfordrende sykefravær

– Når bør gjenåpningen skje?

– Det er heldigvis varslet at det kommer noe snart. Vi er i en annen situasjon, og ser ikke lenger ut på en stengt by. Det er noen få tiltak igjen, men nå er sykefravær en større utfordring enn pandemien, sier Johansen.

Oslo kommune skal levere tjenester som i normalsituasjon, men at det er krevende.

– Vi er midt i en gigantisk smittebølge. Det går bare bra fordi tusenvis av mennesker står på hver eneste dag for å levere viktige tjenester folk i Oslo bruker.

– Sykefraværet er svært høyt og kommer til å være det en liten stund til. Men vi har kontroll.

CORONALEI: – Vi er klare for den siste gjenåpningen, og folk trenger å leve igjen, sier Raymond Johansen.

Papirsøppelet kan bli liggende

Det kan påvirke noen av tjenestene fra Oslo kommune:

– Vi må kanskje tåle at papirsøppelet blir liggende lengre enn matsøppelet. Noen tjenester blir kanskje litt annerledes, men våre folk sørger for å prioritere det viktigste først. Vi har hentet inn studenter til å jobbe på sykehjem og pårørende bidrar. Jeg er dypt imponert over innsatsen som legges ned i alle ledd, sier Johansen.

– Det har gradvis gått den veien at samfunnet har trukket seg tilbake, og individet har tatt mer ansvar selv. Det gjelder i realiteten for karantene og isolasjon.

– Skal ta hensyn

Johansen sier det er positivt at antallet isolasjonsdager er redusert fra seks til fire.

– Ikke minst sett opp mot utfordringene med sykefravær. Det er en utfordring at mange mennesker som er friske er hjemme, mens vi er i en situasjon der sykefraværet legger press på tjenestene.

Det haster mer å fjerne meteren enn munnbindpåbudet, mener byrådslederen.

– Jeg tror ikke så mange opplever munnbind som så inngripende.

Han understreker at når vi skal leve normalt, så kan det likevel være annerledes enn før pandemien.

– Mange vil kvie seg for trengsel. Vi skal ta hensyn til en del fortsatt vil være litt engstelige. Mange vil se på munnbind som en ekstra liten beskyttelse. Jeg synes det å ta vekk meteren er viktigere.

PANDEMIKAMERATER: Raymond Johansen har blitt en av de tydeligste corona-politikerne de siste to årene. Ingvild Kjerkol fikk pandemien i fanget da hun ble helseminister i fjor høst. Her feirer de skjenkestoppens fallitt på byen.

– Folk har blitt flinke

Byrådslederen ber Oslofolk ta byen i bruk:

– Det er lov å treffe venner, spise og drikke, trene sammen og barn kan ha bursdagsselskap. Jeg oppfordrer folk til å faktisk leve. Vi må våge å ta livene våre tilbake, for det kommer ikke av seg selv, sier han.

– Men nå er det meteren som må bort først og som er viktigst?

– Jeg tror det er vanskelig å forsvare at den ikke skal bort. For eksempel i restauranter, der det ikke er bordservering og folk går rundt. Det er nok mange som oppfatter det som komplisert. Jeg er veldig glad for at det er varslet at den vil forsvinne snart, sier Johansen og legger til:

– Folk har blitt flinke, og vi må ha tillit til at folk er fornuftige. Alle kommer ikke til å være oppi ansiktet til folk hele tiden, mange vil være forsiktige.