HARDT UT MOT AP: Erna Solberg under mandagens partilederdebatt på NRK. Foto: Helge Mikalsen, VG

Anoreksisenter om Solberg-påstand: − Ikke noe vi har sagt

ARENDAL (VG) Under partilederdebatten mandag kveld sa Erna Solberg (H) at Capio Anoreksisenter er redde for at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister. Den daglige lederen for senteret avviser at de har sagt dette.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi ser at vi dessverre ikke får et anoreksisenter i Bergen, fordi de er redde for at du blir statsminister, sa statsminister Solberg i duellen mot Støre på NRK mandag kveld.

– Det var en drøy påstand, svarte Støre.

VG har ettergått påstanden fra statsministeren.

Monika Fagerli er daglig leder i Capio Anoreksisenter, som har en klinikk i Fredrikstad. Den driftes uavhengig av fritt behandlingsvalg, og har en driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Nå har Capio lagt planene om en ny klinikk i Bergen på is – mens de venter på hva en eventuell ny regjering mener om fritt behandlingsvalg.

– Har dere sagt at dere er redde for at Støre blir statsminister?

– Nei, det er ikke noe vi har sagt. Det er Ernas tolkning. Det handler om politikken, vi er opptatte av ordningene og systemene, sier Fagerli til VG.

LIKE METODER: – Man driver ganske likt rundt omkring, og det har skjedd mye positivt med spiseforstyrrelsesbehandlingen de siste årene. Vi representerer noe annet enn et sykehus og har mye mengdeerfaring, men vi jobber etter samme metoder, sier Monika Fagerli til VG. Her er hun sammen med en gruppe pasienter og deres pårørende på Stortinget i 2009. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Ikke redde for Støre

– Burde Erna Solberg sagt at dere er redde?

–Jeg synes det er litt spesielt å si at vi er redde for Støre. Det er vi ikke, men vi er redde for at fritt behandlingsvalg skal avsluttes, sier Fagerli og legger til:

– Jeg er veldig enig med Erna om at fritt behandlingsvalg er en rettighet for pasientene.

Etableringen av nytt anoreksisenter i Bergen er nå satt på pause, men klinikken i Fredrikstad står ikke i fare.

– Fordi det er usikkerhet rundt ordningen har vi valgt å være i tenkeboksen. Det kan være at vi kan etablere under en Støre-regjering, men vi tenker det akkurat nå er såpass stor usikkerhet. Timingen handler om at Ap har sagt at de vil avvikle fritt behandlingsvalg, sier Fagerli.

SKREMMER: Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener Erna Solberg driver med skremselspropaganda. Her med Ap-leder Jonas Gahr Støre på partiets siste sentralstyremøte før sommeren. Foto: Hanna Johre

– Grovt

Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, reagerer sterkt på Solbergs stikk til Støre i mandagens debatt.

– Jeg synes det var grovt av en statsminister å antyde at pasienter med anoreksi har noe å frykte hvis Ap kommer i regjering, når hun selv ikke har klart å holde løftene hun ga om psykisk helse ett eneste år, sier Kjerkol til VG.

– I debatten om vi skal satse på vår felles helsetjeneste eller bygge opp privat sektor på siden av det offentlige, bør ikke statsministeren bruke sånn skremselspropaganda, fortsetter hun.

Kjerkol er klar på hva hun mener Solberg prøver på:

– Hun vil skremme, det er åpenbart. En statsminister bør ha høyere presisjonsnivå. Erna vet veldig godt at fritt sykehusvalg ble innført i 2001 av Ap.

Solberg: Min formulering

Statsministeren hadde ikke anledning til å bli intervjuet av VG tirsdag formiddag.

– Capio bekrefter at de har satt et nytt senter for å behandle personer med spiseforstyrrelser på vent, fordi de er redde for at Jonas skal gjøre det han har lovet velgerne, nemlig å skrote Fritt behandlingsvalg hvis han blir statsminister, skriver hun i en SMS til VG.

– Formuleringen om at de er redde for Jonas som statsminister, er min, og baserer seg på deres uttalelser til Bergens Tidende.

Solberg slår tilbake mot Kjerkol:

– De siste årene har over 50.000 benyttet retten til fritt behandlingsvalg som Arbeiderpartiet nå vil frata dem, skriver statsministeren.

– Høyre vil at de svakeste i vårt samfunn skal ha mer makt og kontroll over eget liv, også når de skal få hjelp i helsevesenet. Vi må ikke tro mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser er ute av stand til å ta gode valg på vegne av seg selv. Derfor vil vi styrke fritt behandlingsvalg, fortsetter hun.

Ap-Kjerkol understreker at et anoreksisenter i Bergen kan få en avtale med det offentlige også under rødgrønt styre – hvis det er behov for kapasiteten i Helse Bergen og Helse Vest.

– Å si at Ap går til valg på å frata pasientrettigheter er feil. Ap går til valg på å fjerne en etableringsrett for private sykehus på å drive på offentlige lokalsykehus sin regning, sier Kjerkol.