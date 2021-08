LEI AV SNAKKING: – Det er så mye prat om forskjeller. De prater og prater og prater og prater, men det skjer ingenting, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes og slår i bordet. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Rødt skifter maktstrategi: Vil ha SV-allianse for å presse Ap og Sp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes inviterer SV til en felles front for å binde en Ap/Sp-regjering til venstre. MDG kan også bli med hvis de vil.

Av Andreas Haakonsen , Runa Fjellanger og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er fullt kaos på rødgrønn side om hvilke partier som skal inn i regjering dersom det blir rødgrønt flertall etter valget.

Mens Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ønsker seg en flertallsregjering med Ap, SV og Senterpartiet, vil Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ha en «Sp/Ap-basert regjering».

Vedum er åpen for en mindretallsregjering med Ap som kan samarbeide både til venstre og høyre i Stortinget om ulike saker.

Men Vedum er helt avhengig av at en mindretallsregjering får gjennomslag for statsbudsjett i Stortinget for å være levedyktig. De siste dagene har både Høyre, KrF og Venstre kategorisk avvist å sikre støtte for statsbudsjettet til Vedums drømmeregjering.

SVs plan A er en Ap/Sp/SV-regjering. Partileder Audun Lysbakken sa nylig til VG at SV kan støtte budsjettet til en regjering de selv ikke sitter i – men at de ikke vil akseptere slalåmkjøring med Høyre.

HAR PLANEN KLAR: – Først må vi gjøre et rekordvalg og ta sperregrensen. Så må vi få en samarbeidsavtale med regjeringen. Vi vil ikke stå på utsiden og rope og kjefte, som noen tror. Vi vil binde regjeringen til venstre for seg, for det er det som må til for reell forandring, sier Bjørnar Moxnes. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Samarbeidsavtale

Nå vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes ha med seg Lysbakken i en allianse til venstre for Ap og Sp.

– Vi inviterer SV med på en felles front for å binde opp en ny regjering til venstre for seg selv. Og gjerne også MDG hvis de vil, sier han til VG.

I januar varslet Moxnes at Rødt ikke vil gå inn i regjering, men heller ønsker å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med en rødgrønn regjering. Det nye nå er at Moxnes også vil ha med seg SV og MDG i en slik avtale.

I eventuelle forhandlinger om en samarbeidsavtale vil Moxnes presse Ap og Sp på økte skatter for de rikeste, profittfri velferd og miljøpolitikk.

Les mer: Disse sakene vil Moxnes presse Ap og Sp på Moxnes lister opp de viktigste sakene Rødt vil presse regjeringen på: – Det første er Forskjells-Norge. Ingen svekking av velferden og å øke skattene for de rikeste. Uten det så kan Vedum og Støre bare legge vekk alt pratet sitt om forskjeller. Da er det bare prat. – Så er det profittfri velferd. Her blinker både Støre og Vedum til venstre, og jeg synes det er flott å høre dem snakke mot privatisering og at de skal hindre at velferdspengene forsvinner ut i privat profitt. Det er jo som å høre oss. – Det tredje er en rettferdig og kraftfull miljøpolitikk. Vi fikk med oss hele rødgrønn side bak et vedtak for et år siden. Det var et prinsipp om å kutte utslipp på en måte som er rettferdig både med tanke på hvor mye penger du har og hvor du bor i landet. Det tror jeg er nøkkelen til å få med oss de to store på å kutte utslippene. Vis mer

– Det har vært mye i avisene om Sps vekst. Det er berettiget det, men det har gått litt under radaren at det skjer noe ute i befolkningen som kan gi et valgskred også for den radikale venstresiden. Da må vi sørge for at vi får uttelling for den styrken som vi forhåpentligvis får.

På de to meningsmålingene hittil i august er Rødt, SV og MDG sammenlagt større enn Sp.

fullskjerm neste ENGASJERT: Rødts Bjørnar Moxnes. 1 av 4 Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Best på vippen

– Men maktplanen deres er vel helt avhengig av at dere kommer på vippen?

– Ja, det er en stor fordel om vi gjør det. Det beste scenarioet er at vi får nytt flertall og at det avhenger av Rødt.

– Hvis ikke er det jo ingen fordeler for Ap og Sp med å inngå en samarbeidsavtale med Rødt?

– Jo, det er det hvis de ønsker å gjøre alvor av det de sier i valgkampen.

– Men det er vel helt urealistisk?

– Det får vi se på etter valget. Men det er helt åpenbart at jo sterkere vi blir og jo mer avhengige de blir av oss, jo større sjanse er det for å få gjennom dette. Sånn som i Danmark, hvor de har en sånn avtale, som vi har blitt inspirert av.

– Men var ikke den regjeringen som inngikk en avtale med Enhedslisten avhengig av støtten deres? Det var ikke noe veldedighetsprosjekt?

– Nei, det er sosialdemokratene som har en avtale med tre partier i Folketinget, som de trenger for å ha flertall.

Varsler press fra milliardærer

– Hvorfor skal Ap og Sp gå med på dette?

– Hvis de vil gjøre alvor av det de sier, som å få ned forskjellene og ta et oppgjør med privat velferdsprofitt. De kan få til store ting sammen med oss, og de trenger kraften vi representerer når motkreftene setter inn støtet etter valget, sier Moxnes og fortsetter:

– Milliardærer og velferdsprofitører vil ikke sitte stille i båten. De vil legge et massivt press på en rødgrønn regjering.

– De kommer til å kline til mot Vedum og Støre, og da tror jeg at en avtale med et sterkt Rødt er nødvendig for å stå imot det presset og gjennomføre politikk.

VIL I REGJERING: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Jil Yngland

SV: Bli heller med i regjering

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skriver i en e-post at SVs plan er å danne en rødgrønn regjering – og at partiet har en åpen dør for at alle partiene på venstresiden bør sette seg ned og snakke sammen etter valget.

– Det er veldig gledelig med framgang for venstresiden, men skal vi klare å få en mer rettferdig fordeling og kraftig klimakutt, må man være villig til å stille makt bak krava og ta ansvar, sier Fylkesnes.

Fremfor å takke ja til Moxnes-invitasjonen om en samarbeidsavtale, sender Fylkesnes en invitasjon i retur:

– Foreløpig har Rødt sagt at de ikke vil gå i regjering, min invitasjon tilbake til Moxnes er at han revurderer det, og blir med i regjeringsforhandlinger, sier Fylkesnes.

MDG: Vi må først kjenne valgresultatet

Miljøpartiet de Grønnes leder Une Bastholm vil ikke uten videre takke ja til Moxnes’ invitasjon.

– MDG er villig til å gå i regjering, i motsetning til Rødt, og har sagt at vi ønsker å snakke med Ap og SV først for å kartlegge mulighetene for et samarbeid. Derfor er det ikke naturlig for oss å snakke om allianser og samarbeidsavtaler før vi kjenner valgresultatet, skriver hun i en e-post og legger til:

– Men vi kommer til å gå i alle møter vi inviteres til, og er det eneste partiet som kommer til å prioritere klima, natur og barnas fremtid aller først i forhandlingene etter valget.

VIL I REGJERING: Miljøpartiet de Grønnes leder Une Bastholm. Foto: Terje Bringedal

Bastholm skriver videre at hun mener et stortingsflertall med Ap, MDG, SV og Rødt kan gi spennende muligheter i miljøpolitikken.

– Det betyr at det klimafiendtlige Senterpartiet kan settes på gangen. Jeg har invitert Rødt og SV bli med MDG på å stille et absolutt krav om stans i oljeleting for å kunne støtte en regjering med Arbeiderpartiet. Vi har nå en unik sjanse til å få til noe historisk, men da må SV og Rødt være villige til å sette tøffe krav på klima.