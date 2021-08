KRIGSHELT: Oscar Traumer Anderson (100) er en av de ukjente heltene fra 2. verdenskrig. I dag får han og andre gjenlevende heder og klapp på skulderen av kong Harald.

I dag hedres Oscar (100) og andre krigsseilere: − Jeg er jævlig stolt over å være norsk

Oscar Traumer Anderson ble 100 år for to dager siden. I dag hedres krigsseileren av kong Harald. – Jeg møtte ham første gang i 1942. Da var han fem år, sier 100-åringen til VG.

Av Harald Berg Sævereid og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag har regjeringen invitert krigsveteraner og tidsvitner fra 2. verdenskrig til en lunsj på Den Norske Opera i Oslo. 75-årsmarkeringen av slutten på krigen skulle ha funnet sted i fjor, men ble utsatt på grunn av coronaepidemien.

Det er statsminister Erna Solberg som inviterer til lunsj og høytidelig markering hvor krigsveteraner og tidsvitner er midtpunktet. Det er invitert en rekke gjester med ledsager til lunsjen.

– Dette er en verdig markering, riktignok er det langt på overtid. Det er mange krigsveteraner som i dag er borte, men det er flott at det nå skjer med hele det offisielle Norge som øyenvitne, sier Jarle Andhøy, sjømannen og eventyreren som har gjort det til en livsoppgave å kjempe krigsseilernes sak.

H.M. Kongen, H.K.H. kronprinsen og prinsesse Astrid, fru Ferner vil være til stede, sammen med representanter fra det offisielle Norge.

– Jeg har fått medaljer av tre konger, Haakon, Olav og Harald. Jeg klarer sikkert litt ekstra heder og ære, sier Liverpool-bosatte Oscar Traumer Anderson. 100-åringen seilte på flere skip som ble torpedert under konvoi-farten over Atlanteren.

Historiene han forteller ved kafébordet på Hotel Bristol i Oslo kvelden før 75-årsmarkeringen av krigens slutt, er dramatiske og detaljerte. Hukommelsen til den godt voksne mannen fra Tjøme er imponerende og han krydrer fortellingene med humor og kjappe replikker.

– Jeg husker fremdeles en februarkveld på Atlanterhavet. Jeg hadde utkikksvakt på broen da den første tyske torpedoen traff. Tre av mannskapet ble drept. Jeg kom i en diskusjon med skipperen hvorvidt vil skulle gå i livbåtene. Jeg fikk overbevist ham og like etter traff den neste torpedoen motoren, så kom det en til. Fra livbåtene kunne vi se at skipet sank som en stein. Det var en forferdelig opplevelse, og slik var det andre gangen jeg var på skip som ble torpedert, sier Anderson, Tjøme-gutten som dro til sjøs som 15-åring.

– Slet du med ettervirkningene av det du opplevde under konvoi-overfarten?

– Jeg er ikke slik skrudd sammen heldigvis, men litt rastløs har jeg alltid vært. Etter krigen giftet jeg meg og vi bosatte oss i Liverpool. Der var jeg borti mange slags yrker, fra å være maler til å kjøpe og selge skrap. Det var gode penger i det, sier han og legger til at han på 1950-tallet ble skilt og dro hjem til Tjøme, før han fikk hyre på et hvalkokeri som seilte på Sørishavet.

GOD FORTELLER: – Jeg plages av et svært dårlig syn og skroget er rustent, men ellers holder jeg ut, sier hundreåringen som deler minner og opplevelse fra krigsårene på sjøen og livet i England med VG.

– Jeg er gift igjen og har bodd i England i 76 år til sammen, men jeg er fryktelig glad og jævlig stolt over at jeg er norsk. Som sjømann har jeg vært overalt og sett det meste. Jeg får en pensjon fra England og to fra Norge. Jeg har absolutt ingenting å klage på. Jeg skulle bare ønske at jeg ikke hadde så dårlig syn. Hodet fungerer, resten kunne gjerne vært kassert, sier den tidligere skraphandleren.

Fortellergleden og de humoristiske karakteristikkene Oscar strør om seg med, kan være medvirkende til å han nå tar fatt på sine neste hundre år.

– Men torsdag er det på med finstasen når kongen og statsministeren inviterer til lunsj, sier den fargerike krigsseileren.