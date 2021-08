KLAMYDIABØLGE: MDG-politiker Josefine Gjerde frykter en klamydiabølge blant unge.

Frykter klamydiabølge blant unge etter gjenåpning

Helseminister Bent Høie sier det snart blir greit med «one night stands» igjen. Miljøpartiet De Grønne frykter at det kan føre til en klamydiabølge blant de unge, og ønsker gratis prevensjon.

Frem til pandemien kom til Norge hadde det vært en stigende økning i tilfeller av kjønnssykdommer. Da pandemien traff i 2020, gikk tallene ned. Det antas at dette hadde sammenheng med de inngripende coronatiltakene som trådte i kraft.

MDGs annenkandidat i Hordaland, Josefine Gjerde, er bekymret for at en gjenåpning nå vil føre til en kraftig økning i seksuelle overførbare sykdommer.

– Det siste vi unge trenger etter korona er en klammaepidemi. God seksuell helse blant unge bør bli en politisk prioritet, men foreløpig møter unge lange køer på helsestasjonene og må betale for både prevensjon og graviditetstester selv. Regjeringen har bevist at de ikke vil prioritere unge og studenter under pandemien, men nå er det på tide å gjøre det, sier Gjerde.

Vil ha gratis prevensjon

Hun mener det er nødvendig med forebyggende tiltak slik at unge kan ha trygg sex.

– Prevensjon, som kondomer og p-piller, må være gratis. Også andre langtidsvirkende prevensjonsmidler må bli gratis for alle under 30 år.

En undersøkelse utført av organisasjonen Sex og Politikk har tatt for seg hvilke partier som er best på sex og politikk. Der fikk MDG best karakter med «6 minus», mens Rødt fulgte på med en 5. Venstre og SV delte tredjeplassen med «5 minus». Spørsmålene som lå til grunn i karaktersettingen tok utgangspunkt i elleve anbefalinger Sex og Politikk sendte til partienes programkomiteer høsten 2020.

– Vi har en veldig god politikk når det kommer til skeives rettigheter og seksuell helse. Vi er et ungt og nytt parti, og vi er ikke redde å snakke om at unge skal trygg sex, sier Gjerde om kåringen.

FHI er ikke bekymret

I «Årsrapport 2020 Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner» som FHI utgir hvert år, vises det til en kraftig nedgang i meldte gonorétilfeller fra 2019 til 2020.

Det var også en nedgang i antall klamydiatilfeller på ti prosent.

Seniorrådgiver Øivind Jul Nilsen i FHI sier til VG at det trolig vil bli en liten økning igjen nå som samfunnet åpner opp, men at det ikke er noe å bekymre seg for.

– Vi ligger på ganske høye nivåer når det kommer til klamydiatilfeller, og at det vil bli noen særlige flere tilfeller enn det var før corona har vi ingen saklig grunn til å tro, sier Jul Nilsen.

FHI: Seniorrådgiver Øivind Jul Nilsen i FHI er ikke bekymret for en økning av seksuelt overførbare sykdommer når samfunnet åpner opp igjen.

Han forteller at det er all grunn til å tro at unge fortsatt har hatt «one night stands», selv om FHI har gitt råd om å holde én meters avstand.

– Vi er helt overbevist om at mange unge har trosset rådet om avstand under pandemien når det kommer til seksuelle aktiviteter. Den seksuelle driften er sterk, og det skal mye til for at folk ikke benytter seg av den driften, sier Jul Nilsen.

I 2019 ble det registrert 28.466 tilfeller av klamydia i Norge, 6,6 prosent opp fra året før, og det høyeste rapporterte antallet noensinne. Tallet i 2020 var 25 444.

– Vi er alltid bekymret for høye forekomster av seksuelt overførbare sykdommer, men det kan ikke knyttes opp mot at samfunnet åpner opp eller ikke, sier Jul Nilsen.

IKKE LØSNINGEN: Camilla Strandskog (H) tror ikke gratis prevensjon er løsningen.

– Løser ingen problemer

Camilla Strandskog, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av helsekomiteen tror ikke gratis prevensjon løser noen problemer.

– Under pandemien deltok vi alle på dugnaden. Nå håper jeg alle kan være like flinke til å bruke kondom som de var til å bruke munnbind, sier Strandskog.

I stedet for gratis prevensjon, mener Strandskog det trengs bevisstgjøring og holdningsendring rundt bruk av prevensjon.