TOR OG HILDE: Foreldreparet fra Bergen klaget på helsehjelpen ved Haukeland universitetssjukehus etter at datteren deres døde.

Statsforvalteren: Helse Bergen brøt loven

13 familier klaget på helsehjelpen ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Nå har Statsforvalteren konkludert.

Til VG har flere familier i Bergensområdet fortalt at de ble utsatt for maktmisbruk og truende atferd da de trengte hjelp til barna sine.

En lege ved Barne- og ungdomsklinikken ga Hilde den sjeldne diagnosen Münchhausen by proxy – uten å utrede henne.

Da barnet hennes døde, ble hun meldt til barnevernet og politiet av sykehuset.

– Jeg ble beskyldt for å ha drept min egen datter, sa hun til VG.

Nå har fylkeslege Sjur Lehmann konkludert med at Helse Bergen brøt loven da legen kontaktet politiet og sa at Hilde kunne være en fare for hennes to andre barn.

– Den kontakten med politiet skulle ikke vært gjort, sier Lehmann til VG.

– Helsepersonell har streng taushetsplikt, og det forelå ikke avvergingsplikt eller akutt fare for liv og helse.

FYLKESLEGEN: Sjur Lehmann mener Haukeland universitetssykehus har et forbedringspotensial.

Statsforvalteren i Vestland behandlet til sammen 11 saker som omhandler flere leger og en psykolog ved Barne- og ungdomsklinikken på sykehuset.

I åtte av sakene var varsling til Barnevernet et tema i klagen.

En og samme lege ved barneklinikken går igjen i åtte av sakene.

I tilsynsrapporten skriver Lehmann at rutiner og retningslinjer er ufullstendige med hensyn til hvordan familier skal ivaretas ved mistanke om omsorgssvikt og melding til politi og barnevern.

– Statsforvalteren ser forbedringspotensial. Men hovedinntrykket er at praksis og retningslinjer har vært forsvarlig, sier Lehmann.

I tilsynsrapporten skriver han at Statsforvalteren har konkludert med at sykehuset i all hovedsak har overordnet god styring på lovverket og retningslinjer.

«Behandlingen barna fikk var i samsvar med anerkjent, medisinsk praksis», beskriver tilsynsrapporten.

– Men som sagt er det forbedringspunkter, sier Lehmann.

– En grusom belastning

En av dem som er både lettet og skuffet over Statsforvalterens konklusjon er Hilde.

EN STOR BELASTNING: Hilde fra Bergen ble meldt til politiet etter at datteren hennes døde.

Allerede i mars 2020 sendte hun et omfattende klagebrev til Helsetilsynet, der de varslet om en barnelege på sykehuset.

Etter datterens død ringte legen til barnevernet og politiet og sa at Hilde hadde en sjelden diagnose og kunne være en fare for sine to andre barn.

– Den telefonen medførte en langvarig politietterforskning som aldri skulle ha funnet sted og som har vært en grusom belastning, sier Hilde til VG.

– For meg er det både underlig og skuffende at ikke tilsynet medfører en reell konsekvens for denne legen og Helse Bergen, sier hun og legger til:

– Sammen med våre advokater vil vi vurdere videre aktuelle skritt i saken.

– Flere familier har lidd

Hilde sier hun synes det er trist at de 12 andre familiene ikke har blitt hørt.

– Det er ikke konkludert med andre lovbrudd, selv om barn og foreldre er utsatt for store belastninger gjennom varsling til barnevernet. Flere familier har lidd, sier Hilde.

– Etter min mening er det en mørk dag for pasient og rettssikkerheten i Norge.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen sier til VG at de ikke har rukket å gjennomgå tilsynsrapporten. Men leder for Barneklinikken ved sykehuset, Ansgar Berg, uttalte til VG før jul:

«Vi går allerede nå igjennom hvordan vi i behandlingen av lignende saker skal ha robuste fagmiljøer, gode rutiner og god kommunikasjon. Vi forstår at dette er en svært vanskelig situasjon for foreldrene, og tar alle tilbakemeldinger på alvor for å bruke det til å bli bedre.»