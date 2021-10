FORHANDLINGSLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes har fått i oppgave å sikre SVs velgere resultater og gjennomslag i forhandlinger på Stortinget, en oppgave han ser fram til å ta fatt på.

Fylkesnes blir SVs nye forhandlings-boss

SV oppretter spesialenhet for forhandlinger på Stortinget. Partiets nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skal lede partiets hemmelige våpen for å få gjennomslag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

SV trakk seg fra sonderingene med Ap og Sp i Hurdalen etter de ikke fikk gjennomslag for sine hovedsaker, og særlig innen miljø og klima og skattepolitikk.

Dermed satt Ap og Sp igjen, og fredag annonserte de at de har blitt enige om å danne regjering. Onsdag kommende uke vil de legge fram innholdet i sin plattform. Men for å få flertall i Stortinget blir de nødt til å få med seg minst ett annet parti, og veien til flertall vil som regel gå via Sosialistisk Venstreparti.

Med bakgrunn i den nye parlamentariske situasjonen har SV nå besluttet å etablere en egen enhet som skal jobbe spesialisert og dedikert med forhandlinger på Stortinget.

Forhandlingsleder blir nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han opplyser at den nye enheten har ett mål: å oppnå resultater.

– Forhandlingsenheten har blitt til av to lærdommer: Vi vil ikke gå i KrF-fellen. Vi så hvordan de jobbet på vippen, hvor de virket lite koordinert forhandlingsmessig. Enkeltrepresentanter satt og forsøkte å få til noe på sine områder, men de endte med å bli overveldet av regjeringsapparatet, sier Fylkesnes.

Svensk inspirasjon

Fylkesnes sier at de også har hentet inspirasjon fra sitt svenske søsterparti, Vänsterpartiet. De har hatt en lignende modell med noen som koordinerer forhandlingsarbeidet, for å ha oversikt over og koordinere alt forhandlingsarbeid.

Han sier at det fremdeles er i komiteene forhandlingene i all hovedsak vil skje, men at enheten og Fylkesnes skal bistå i forhandlingene, og at han i særlig krevende eller spesielle tilfeller selv vil kunne bidra direkte i forhandlingene.

– Hvilken rolle skal forhandlingsenheten ha når regjeringen forhandler om budsjett?

– Budsjettforhandlingene vil gå gjennom finansfraksjonen. Men som i alle saker av et stort omfang, så vil jeg og enheten bistå og koordinere vårt arbeid inn mot forhandlingene. Det vil også gjelde budsjettforhandlingene, sier han.

STÅR PARAT: Fylkesnes skal gi støtte til SVs representanter i forhandlinger, og selv trå til ved behov.

Torgeir Knag Fylkesnes’ tre beste forhandlingstips – Vær godt forberedt. – Ha øye for detaljene. – Vær blid og ha godt humør. Vis mer

Vil matche regjeringsapparatet

Fylkesnes forteller at de nå jobber med å spikre hvem andre som skal sitte i enheten, og at det vil være klart om kort tid.

– Skal dette være en enhet regjeringen vil måtte forholde seg til, eller vil dere også forhandle med den øvrige opposisjonen for å få flertall i deres saker?

– Vi har en ganske klar idé om hva som kommer og ikke kommer i plattformen til Ap og Sp. Og vår oppgave blir å systematisk sikre resultater for våre velgere på Stortinget.

– Det er for å match regjeringsapparatet så godt vi kan, og være så godt koordinert, prioritert og forberedt som vi kan.