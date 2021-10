BØ! Kari Elisabeth Kaski mener Skatteetaten snarest må komme i gang med kontroll av rikinger som har meldt flytting til Norges helt eget skatteparadis i Bø i Vesterålen.

SV ber om storstilt skattekontroll i «Norges Monaco»

Først dro Bjørn Dæhlie. Så kom skattefuten. Det sistnevnte kan i hvert fall bli utfallet for skatteparadiset Bø i Vesterålen, om SV får det som de vil.

Denne uken gikk Bø-ordfører Sture Pedersen (H) ut i VG og etterlyste at de som meldte flytting til Bø for å nyte godt av lavere eiendomsskatt, også var nødt til å flytte dit og være der i henhold til gjeldende lover og regler.

– Det er nok noen som er altfor lite i Bø, det skal jeg tørre å si. Dem har jeg også tenkt å ta meg en prat med når året er omme, sa ordføreren til VG.

Han understreket også at mange av Bøs nye velgjørere både hadde flyttet og var aktiv i lokalsamfunnet med både tilstedeværelse og frisk kapital.

Søndag ble det kjent at Bjørn Dæhlie forlater skatteparadiset, som har Norges laveste formuesskatt, etter kommunestyret vedtok å senke den fra 0,8 til 0,35 prosent.

Det har gitt kommunen tilnavnet «Norges Monaco».

– Som vi fryktet

SVs finansboss Kari Elisabeth Kaski mener Bø-ordningen er et smutthull som uthuler skattereglene.

– Det man i realiteten har gjort er å tillate et skatteparadis som gjør at formuende nordmenn kan flytte bostedsadresse, og dermed spare skatt og bidra mindre til fellesskapet. Det uthuler fellesskapet og solidaritet i finansiering av velferden vår, sier Kaski.

Hun mener det burde bli umulig for kommuner å senke den kommunale delen av formuesskatten.

Etter ordførerens uttalelser om at ikke alle som har meldt flytting til kommunen er like til stede i Bø, svarer hun:

– Dette er som vi fryktet. Etter uttalelsene til både ordføreren og rikfolket selv til VG er det åpenbart at de ikke er der så mye som reglene krever. Det må få konsekvenser, sier hun.

Hun ber om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påser at Skatteetaten har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre kontroller – og at rikingene som har meldt flytting til Bø blir ettergått for å påse at de følger gjeldende skatteregler.

– Skattereglene og lovverket gjelder for alle, og millionærer og milliardærer kan ikke fritt holde seg utenfor, sier Kaski.

Kritisk til skatteunntak: Kari Elisabeth Kaski (SV) vil sette en stopper for Bøs skattereduksjon.

Har hun vært der?

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) er skuffet over Kaskis utspill.

– Det vi mangler er privat kapital. Hvis ikke vi skal få tiltrekke oss det på denne måten, hva er da Kaskis løsning? spør ordføreren.

Han svarer nå at han vil invitere henne til Bø i Vesterålen.

– Hun kan få være med til Bø, og komme på besøk hit for en prat om hvordan utvikle distriktene. Hun skal bli tatt godt imot, og jeg er kjent for å være ganske gjestfri, sier ordføreren til VG.

– Må hun betale selv hvis hun kommer?

– Jeg regner med Stortinget dekker reiser for representanter, men hvis det er økonomien det står på, så skal vi vel alltids klare å dekke reise og opphold for å få henne opp hit, sier Høyre-politikeren.

Dermed er Kaski for andre gang på halvannet år invitert med til et skatteparadis. I fjor hun nemlig kjent utenfor politikkens rekker da hun på NRK-programmet Dagsnytt 18 ble invitert til Cayman Island av skipsrederen Herbjørn Hansson. Invitasjonen ble til denne sangen, som nærmest har opparbeidet seg kultstatus.

Hansson slo fast at Kaski fikk betale Cayman Island-turen selv.

VELKOMMEN: Høyreordfører Sture Pedersen inviterer Kari Elisabeth Kaski til Bø.

Kaskis løsning

Kaski sier at hun mener løsningen for distriktskommunen ikke er lavere skatt, og kommer med alternative forslag:

– Det er mye viktigere å stase på infrastruktur i hele landet, som bredbånd. Men også trygge fylkes- og riksveiene i distriktene. Vi må også bruke regionale utviklingsmidler til næringslivet. Det er virkemidler vi vet at er effektive, treffsikre og som gir gode resultater, sier hun.

Gratis barnehage

Ordføreren i Bø varslet i høst at han vil at kommunen betale foreldre 50.000 kroner per barn de får i kommunen – og ta en større del av regningen for barnehageplass per barn man får. Får man tre barn, tar kommunen like gjerne hele barnehageregningen, lyder forslaget som skal til behandling i kommunestyret i desember.

Dét forslaget har Kaski mer sansen for enn kutt i formuesskatten.

– Det er forslag som er i tråd med hva andre distriktskommuner har gjort, og gjør for å bli attraktiv for barnefamilier Det er spørsmål om lokalpolitisk prioritering av egne midler, som de får råde over selv, sier hun.