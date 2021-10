TIL STEDE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltok søndag på sorggudstjenesten etter drapene i Kongsberg denne uken.

Justisministeren om Kongsberg-angrepet: − Kunne rammet oss alle

KONGSBERG (VG) Søndag deltok justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på sørgegudstjeneste etter angrepet i Kongsberg tidligere i uken.

– Det gjør sterkt inntrykk å være her i dag det har vært en verdig høytidelighet i kirken og en samling etterpå. Det er godt å være sammen og det har vært fint å treffe folk som er preget av hendelsen og folk i Kongsberg-samfunnet, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som torsdag denne uken tok over vervet bare timer etter drapene i Kongsberg.

I sørgegudstjenesten var ofrenes nærmeste pårørende og Kongsberg-samfunnet til stede i en fullstappet Kongsberg kirke for å minnes de fem som mistet livet.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var også til stede i gudstjenesten som ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø.

FULLT: Det var fullsatt i kirkerommet som rommer omtrent 2400 sitteplasser.

– Kunne rammet oss alle

Den 37 år gamle mannen som er siktet for å ha drept fem personer og skadet to i Kongsberg erkjenner forholdene.

Mehl tror hele Norge har fått kjenne angrepet på kroppen.

– Jeg tror mange i Norge tar det innover seg og ser at dette kunne rammet oss alle. For meg er det viktig å være her som en støtte til lokalsamfunnet. Nå skal vi hjelpe dem i sorg og krise, så skal vi ta med oss erfaringene fra det som er skjedd når tiden er inne for det.

Etter sorggudstjenesten i kirken deltok kronprinsparet og justisministeren på kirkekaffe hvor de fikk treffe flere av de etterlatte ansikt til ansikt.

– Mange er preget av dette. Enkelte har mistet noen som ikke kommer tilbake, andre har vært del av en veldig fæl hendelse som har vært veldig vanskelig, det gjør inntrykk.

ALVOR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) satt sammen med kronprinsparet og statsforvalter i Viken Valgerd Svarstad Haugland under gudstjenesten.

Ble kastet inn i alvoret

Mehl ble selv kastet inn i rollen som den yngste justisministeren noensinne torsdag denne uken. Hun sier hun hadde forberedt seg på at rollen kommer med et stort ansvar.

– Jeg visste at det er forbundet er stort alvor med den posisjonen og det var et ansvar jeg var klar til å ta. Så begynte det virkelige alvoret kvelden før jeg kom inn i rollen. Det var et ansvar jeg var forberedt på.

Mehl blir som øverste politiske leder for politi og beredskap ansvarlig for oppfølgingen av politiets innsats i Kongsberg.

– Det er mye man skal finne ut av så det er viktig at politiet får ro. Så har politidirektøren og PST-sjefen sagt at saken vil bli evaluert og vi vil bli orientert om det, sier justisministeren.

– Ser du for deg at det kan komme endringer i politiet etter hendelsen, for eksempel permanent bevæpning av politiet?

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke permanent bevæpning og man har i dag mulighet for midlertidig bevæpning når det er nødvendig. Så er det mange spørsmål som reises etter det som skjedde i Kongsberg, det må vi komme tilbake til, sier Mehl.

Justisministeren mener det er for tidlig å vurdere politiets innsats i dramaet:

– Denne saken er fortsatt forholdsvis fersk. Samtidig er det viktig å ta vare på dem som har vært en del av dette. Det er politi og helsepersonell og brannvesen som har hatt krevende dager på jobb. Dem er det viktig vi tar vare på nå.

– Fra politiet først påtraff den siktede, til han ble pågrepet gikk det en halvtime hvor han i mellomtiden drepte fem personer. Hvordan vurderer du politiets innsats?

– Dette er spørsmål vi må komme tilbake til når tiden er inne for det, avslutter Mehl.