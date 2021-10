DREPT: Andréa Meyer kom opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Norge og Kongsberg i mange år.

– Andréa vil bli dypt savnet av sin norske og tyske familie

Svartmetallmusikeren Andréa Meyer (52) er blant de drepte i Kongsberg- tragedien. Hun etterlater seg en datter i dyp sorg.

Andréa kom opprinnelig fra Hannover i Tyskland, men giftet seg og fikk en datter med en nordmann for over 20 år siden.

Etter at Andréa ble et av ofrene til Espen Andersen Bråthen i Kongsberg onsdag kveld, ønsker familien å komme med følgende uttalelse:

«Andrea etterlater seg et voksent barn. Datteren uttrykker stor sorg og savn etter tapet av sin mor.

Andrea vil bli dypt savnet av både sin norske og tyske familie. Familien ønsker ellers ro etter denne tragiske hendelsen.»

Andréa Meyer var tidligere kjent under artistnavnet Nebelhexë. Hun har gitt ut ti plater fra 2003–2013 og medvirket på en Satyricon-plate i 1996.

Ifølge Wikipedia har hun også vært forfatter, manusforfatter, skuespiller og modell.

At hun har betydd mye for mange i undergrunnsmiljøet ble tydelig da navnene på Kongsberg-ofrene ble offentliggjort lørdag. Flere tok kontakt med VG med reaksjoner som denne:

– Jeg fikk hjertet i halsen da jeg hørte at hun var død. Hun betyr mye for mange i metal/neofolkmiljøet, så hadde vært fint med en sak for å hedre henne.

Didrik Søderlind har jobbet som musikkjournalist og kjenner godt til undergrunnsmiljøet i Norge. Han forteller at Andréa Meyer hadde en fanskare over hele verden.

– Hun satte sitt preg på undergrunnsmusikken gjennom bandprosjekter som Aghast og Hagalaz’ Runedance, og beveget seg fra det industrielle til folkemusikk, sier han.

– I Norge var Andréa Meyer ukjent fordi norsk presse ikke dekker denne type alternativ musikk, men for eksempel i Tyskland var hun en størrelse, forteller han.

R.I.P.: Bandet Cradle of Filth hedrer Andrea Meyer på nettet.

Det engelske metalbandet Cradle of Filth, som Andrea Meyer har samarbeidet med, utrykker lørdag sorg over drapet i sosiale medier. De skriver at Andrea var med på deres debutalbum «The Principle Of Evil Made Flesh», hun var også modell og danset på scenen med dem. De skriver at hun hadde stor betydning i startfasen for bandet.

«Hun vil ble dypt savnet og vår dypeste medfølelse og sympati går til hennes nære og kjære,» skriver de.