Dansk museum vil gi tilbake sjamantrommen til samene

Fremtiden til den 300 år gamle samiske sjamantrommen. som har skapt splid mellom samene og Danmark, ligger nå på den danske kulturministers bord. Hennes eget nasjonalmuseum har nå bedt om å få gi trommen tilbake til samene.

– Dette er en god og viktig nyhet, og det er jeg kjempeglad for. Dette er en viktig kulturell og historisk gjenstand for oss, som vi vil ha enorm glede over å ha eierskap over – hvor den rettmessig hører hjemme, sier sametingspresident Silje Muotka til VG, når hun blir kjent med det danske museets anbefaling.

Siden 1979 har den sjeldne samisk trommen fra 1600-tallet vært oppbevart på utlån til RiddoDuottarMuseat, det samiske museet i Karasjok. 1. desember går låneavtalen med det danske nasjonalmuseet ut.

Trommen har en godt dokumentert, og svært dramatisk historie. Den ble tatt fra sjamanen Anders Poulsson, før han på bestialsk vis ble drept med øks mens han ventet på sin dom, anklaget for «ugudelig og slem trolldomskunst».

Sametingspresident Silje Muotka er glad for museets anmodning om å gi trommen tilbake.

Kamp om trommen

Flere medlemmer av det danske Folketinget har bedt om at trommen tilbakeføres til samene. Det samme har Norges kulturminister Anette Trettebergstuen – og i forrige uke måtte Danmarks statsminister Mette Fredriksen svare om saken i møte med nordiske parlamentarikere.

Nå opplyser det danske kulturministeriet at de har mottatt en anmodning fra det danske nasjonalmuseet om å skille ut trommen fra deres samling, etter at det samiske museet i Karasjok i høst sendte et krav om eierskap til trommen.

Blant annet folketingsrepresentant Aaja Chemnitz Larsen har tatt til orde for at trommen må tilbakeleveres til samene i Norge.

PÅ KULTURMINISTERENS BORD: Danmarks kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, sier at de nå behandler saken om repatriering av den samiske trommen, etter anmodning fra nasjonalmuseet om å få gi den tilbake til samene.

Endelig beslutning skal fattes av Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Nasjonalmuseet har den 4. november 2021 levert en anmodning om tillatelse hertil

til Kulturministeriet, som i øyeblikket holder på å behandle den. Jeg finner det ikke

hensiktsmessig å kommentere saken, før Kulturministeriet har truffet avgjørelse i

henhold til museumsloven.»

På spørsmål fra VG om hva anmodningen innebærer svarer pressekontakt Mette Gerlachved oå vegne av ministeriet:

«Som det fremgår av kulturministerens svar, så har Nationalmuseet nå anmodet Kulturministeriet om tillatelse til at utskille trommen fra sin samling i henhold til § 11, stk. 2 i den danske museumslov.

VG har vært i kontakt med det danske nasjonalmuseet tirsdag ettermiddag, men foreløpig ikke fått en kommentar til saken.

Danmarks museumslov. § 11, stk. 2 «De statslige museer kan i særlige tilfælde efter godkendelse af kulturministeren udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne. For så vidt angår de museer, der er nævnt i § 9, meddeles godkendelse af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.» Vis mer

VIL BEVARE TROMMEN: Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og museumssjef Anne May Olli har engasjert seg for å bevare den samiske kulturskatten i Sápmi.

Samisk museumssjef: – Veldig glad

Nyheten om museets beslutning blir godt tatt imot i Karasjok.

– Min første reaksjon er at jeg er veldig glad for deres anbefaling. Så gjenstår det å se hva departementet på dansk side konkluderer med. Så ventingen fortsetter fra vår siden, det er ikke noe annet å gjøre, sier museumssjef Anne May Olli.

Hun understreker samtidig at det er museet som har kjennskapen og fagkunnskapen om trommen, og dets dokumenterte historie. Derfor mener hun deres faglige anbefaling vil måtte veie tungt når kulturministeren skal fatte sitt vedtak.

– Det ville derfor vært veldig rart om Danmark lander på å beholde trommen, gitt hvor god dokumentasjon vi har om trommens tilhørighet, og etter museets anbefaling.

KJEMPER FOR EGEN IDENTITET: Silje Muotka, her sammen med fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo (Ap) som også har engasjert seg i saken om trommen.

Sametingspresidenten: – Viktigere for oss enn for Danmark

Sametingspresident Silje Muotka er også begeistret over anmodningen fra det danske museet.

– Denne anmodningen er jeg utrolig glad for. At trommen kan komme i samisk eierskap gjør at vi og alle andre kan bli enda bedre kjent med den – og vår egen historie. T

Å gi tilbake gjenstander hvor de opprinnelig hører til kalles «repatriering» og er blitt en problemstilling stadig flere museum har måtte ta stilling til de siste årene.

Den aktuell trommen tilhørende Anders Poulsson ble hverken solgt eller gitt vekk, men tatt med makt, ifølge historiske dokumenter. Det gjør saken mye enklere, mener sametingspresidenten.

– Det betyr kjempe mye for oss som urfolk og minoritet å ha tilgang til våre egne kulturgjenstander. Trommen har langt større betydning for oss, enn den har for Danmark. Derfor utgjør dette en gledelig utvikling i saken, og jeg håper det danske kulturdepartementet lytter til sitt museum, sier Muotka til VG.