NYTT VERKTØY: Kommunene kan nå bruke coronapass, i stedet for å stenge ned ting.

FHI om coronapass: Hjelper lite mot smitte

Nå kan kommuner innføre coronapass lokalt. Det skal brukes for å åpne opp, og er egentlig ikke et smittereduserende tiltak.

Publisert: Nå nettopp

– Ja, det er korrekt – hensikten er å lette på mer inngripende tiltak, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Det er nemlig ikke sånn at det nå er fritt frem for kommuner å innføre bruk av coronapass som et verktøy lokalt. Man skal ha mulighet til å ta dette i bruk i stedet for andre begrensende tiltak, som man allerede har vedtatt lokalt.

– Man må ha regler som kan lettes, og man må også vurdere om et å ta i bruk coronasertifikatet er tilstrekkelig, hvis vurderingen er at man trenger så strenge regler. Da må man tenke om er det forsvarlig å bruke coronasertifikat i stedet, sier FHI-direktøren.

I det faglige grunnlaget de leverte til regjeringen, vurderte FHI også at effekten coronapass kan ha på reduksjon i smitte og innleggelser trolig er liten, hvis test skal være mulig et kriterium for å få grønt pass.

Det skal det være: Det vil si at du enten kan være vaksinert eller tidligere smittet, eller teste deg, for å få grønt pass. Men de som er vaksinerte trenger ikke å teste seg, og de kan også bli smittet.

Uvaksinerte kan smittes av vaksinerte

FHI-direktøren påpeker at andelen vaksinerte har gått opp siden sist coronasertifikatet var i bruk innenlands, og at man også vet at vaksinerte kan smitte videre – selv om risikoen er lavere.

Det vil altså være mange som har grønt sertifikat fordi de er vaksinert, som samtidig kan ha blitt utsatt for smitte før et arrangement.

– Det å likestille vaksinerte med uvaksinerte, setter de som ikke er vaksinert (men har negativ test) i større fare for å bli smittet av fullvaksinerte på arrangementer der det ellers ville vært andre smitteverntiltak. Det mest effektive smittevernrådet for å beskytte de som ikke er vaksinert og som har større risiko for alvorlig sykdom, er andre, kontaktreduserende smitteverntiltak.

Samtidig sier hun det ikke er sånn at FHI mener dagens versjon av coronapass kan bidra til mer, i stedet for mindre, smitte.

– Nei det mener vi ikke. Men smitteverneffekten vil variere etter hvordan et sertifikat brukes og hvem som får bruke det, sier FHI-direktøren.

Lav tiltro til utvidet bruk

Flere land i Europa bruker coronapasset i mer utstrakt grad. Da har de innført nasjonale regler om at for eksempel alle puber og restauranter kan kreve coronapass for å slippe folk inn.

Mens mange gleder seg over muligheten til mer fri bevegelse, sier kritikere at det også fører til en følelse av tvang og vaksinepress.

Regjeringen i Norge har også sagt at de vurderer en mer utstrakt bruk av coronapass enn det de har innført nå – men det vil i så fall kreve et mer omfattende forskriftsarbeid.

– Det åpner ikke lovverket for sånn som det er nå. Så hvis regjeringen skulle ønske å bruke coronasertifikat på andre måter, må loven endres. Da må det også være høringer. Det har de sagt at kan være aktuelt, men de har ikke gått inn på det foreløpig, sier Stoltenberg.

I det faglige grunnlaget de har levert til regjeringen, er ikke FHI særlig positive: «FHI har lav tiltro til at utvidet bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad. Det er en rekke utfordringer ved en slik løsning, og det bør være en politisk beslutning å avveie ulike hensyn», skriver de.

– Hvis man bruker passet i mer utstrakt grad slik man gjør i noen andre land, tror dere at det kan ha en stor nok smittereduserende effekt til at det veier opp for ulemper som at det kan virke diskriminerende?

– Dette vil igjen avhenge av hvordan det brukes, og hva som oppleves som diskriminerende.

Må ha tiltak først

Det er ikke veldig mange kommuner som har lokale tiltak på arrangementer og serveringssteder i dag, men en av kommunene som har det, er Tromsø. De har allerede varslet at de vil innføre coronapass.

– Det er ikke sånn at en kommune uten den typen tiltak nå kan si at de tenker det er lurt å innføre coronapass, fordi de kanskje må innføre tiltak hvis de ikke gjør det?

– Nei, det kan de ikke. De må ha tiltak, og så kan de for så vidt i prinsippet vedta det samtidig, slik at for eksempel et arrangement kan velge om de vil ta i bruk de tiltakene eller coronasertifikatet, sier Stoltenberg.

Hun kommer med et fiktivt eksempel: Hvis en kommune for eksempel har stengt puber eller pålagt dem å ha én meter avstand mellom folk, kan de innføre en forskrift om at man enten kan ha disse strenge tiltakene eller bruke coronapass.

– Da må kommunen samtidig vurdere om det å bruke coronasertifikat er en forsvarlig erstatning or det tiltaket som det har vurdert som forholdsmessig og nødvendig, understreker hun.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er mer positiv til den mulige effekten coronapass-bruk kan ha på smitten:

– Coronasertifikat vil ha en smitteeffekt. Selv om det innføres for å leve mer normalt og unngå smitteverntiltak, så vil effekten av det være at du kan gjøre det på en tryggere måte, sier Nakstad.