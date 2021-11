SMITTE PÅ SYKEHUSET: Fire ansatte ved akuttmottaket på Ahus har avgitt positiv coronaprøve.

Ahus: Fire ansatte på akuttmottaket coronasmittet

Fire ansatte på akuttmottaket ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har testet positivt for coronavirus.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl ved Ahus overfor VG.

– Det stemmer at fire ansatte ved akuttmottaket har testet positivt. Vi kaller ikke dette et utbrudd, for vi vet ikke om de ansatte det gjelder er smittet av hverandre.

Dahl sier at det i tillegg til de fire som har fått påvist smitte, er tatt prøver av to andre ansatte ved mottaket som sykehuset venter svar på.

Hun sier det er innført tiltak på akuttmottaket etter de siste smittetilfellene.

– Det er innført påbud om munnbind, og to meters avstand mellom ansatte.

– Hva betyr dette for driften ved akuttmottaket?

– Vi har situasjonen under kontroll. Akuttmottaket følger godt opp i helgen og har nær dialog med smittevern ved behov.

De fire som har avgitt positiv coronatest er hjemme og holder seg isolert. Det gjelder også de som venter på prøvesvar, sier Dahl.

– Bekreftet smitte har kommet i løpet av denne uken. De smittede er helsepersonell som jobber i akuttmottaket.

TILTAK PÅ AKUTTEN: Akuttmottaket ved Ahus har innført påbud om munnbind og to meters avstand.

2. november fortalte VG at Ahus hadde opplevd enorm pågang de siste ukene og at pasienter hadde blitt liggende opp mot et døgn i akuttmottaket. En ambulansehall var gjort om til et område for mistenkt smittede.

– Det er tøft for alle å jobbe under det arbeidspresset. Vi er bekymret over situasjonen for vi er slitne, sa Christina Svae, tillitsvalgt for legene i spesialisering på akuttmottaket, til VG.