TRAKK SEG: Hadia Tajik trakk seg onsdag som arbeids- og inkluderingsminister.

Tre i Aps sentralstyre nekter å si noe om Tajik bør fortsette som nestleder

May Britt Lagesen, stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Arbeiderparti, mener at Hadia Tajik også bør gå av som partiets nestleder. To ordførere mener også hun må trekke seg. Men hun får også støtte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre sentralstyremedlemmer i Ap ønsker ikke å svare på om hun bør fortsette som nestleder i partet.

Hadia Tajik varslet onsdag at hun går av som arbeidsminister, men blir sittende som Ap-nestleder.

Bakgrunnen er VGs avsløring om at hun fra 2006 til 2010 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri brukte.

Lagesen har overfor Trønder-Avisa gitt uttrykk for at Tajik også bør gå av som nestleder. Hun har ikke besvart VGs henvendelser onsdag ettermiddag.

– Dette er en trist dag for Hadia, landet og Arbeiderpartiet. Likevel er dette en riktig, ryddig og naturlig avgjørelse, etter det som har kommet frem i mediene. Ved å trekke seg setter hun partiet først. Det må hun også gjøre med nestledervervet, sier Lagesen til avisen.

KLAR BESKJED: May Britt Lagesen mener Hadia Tajik bør gå av som nestleder.

Ordførerkritikk

Også ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal kommune mener hun bør gå av.

– Det er ikke noen forskjell på å gå av som statsråd og nestleder. Det er samme sak. Vi kan ikke ha sånt i ledelsen i vårt parti. Det lever vi ikke greit med, sier Skjervagen til VG.

Han uttalte seg først til NRK.

Ordfører Per Lerøy i Austrheim er enig.

– Selv om jeg mener hun har gjort en god jobb både som minister og nestleder i partiet, tror jeg partiet vil være best tjent med at hun også trekker seg fra nestledervervet, sier han til NRK.

– Ingen kommentar

Lederen av Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, som også er helseminister, vil ikke onsdag ettermiddag si om Tajik bør fortsette som nestleder.

– En trist dag. Utover det har jeg ikke flere kommentarer akkurat i dag. Det politiske arbeidet fortsetter, skriver Kjerkol til VG.

Hun sitter i sentralstyret til Ap.

Det gjør også Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag.

– En klok avgjørelse i en vanskelig tid. Uten tillit er det umulig å fortsette, sier han om hennes avgang som statsråd.

– Er partiet tjent med at hun fortsetter som nestleder?

– Jeg har ingen flere kommentarer.

– Klokt og ryddig

Lederen av Møre og Romsdal Ap, stortingsrepresentant og lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Per Vidar Kjølmoen, vil ikke si om hun bør fortsette. Det vil heller ikke Trondheimsordfører Rita Ottervik.

– Ingen kommentar, skriver Kjølmoen i en sms.

Han sitter også i Aps sentralstyre.

– Jeg synes det er klokt og ryddig at hun går av som minister, så får partiets ulike organer avklare hennes rolle og oppgaver videre, skriver Ottervik.

BOSS I NORD: Nils Ole Foshaug leder Troms Ap. Han sier magefølelsen hans tilsier at Tajik kan fortsette som Ap-nestleder.

– Magefølelsen sier hun kan fortsette

Nils-Ole Foshaug er leder i Troms Ap og sitter på Stortinget. Han roser Tajik for hennes innsats som arbeidsminister.

Foshaug mener det var rett av henne å gå ut av regjering.

– Jeg synes det er rimelig og rett vurdering av Hadia.

– Jeg synes hun på pressekonferansen fremsto som en klok politiker med hjerte fra Ap. Når hun ser at tilliten som statsråd ikke er til stede, så tar hun konsekvensene. Det må jeg rose henne for.

– Kan hun da fortsette som nestleder når tilliten til å være statsråd ikke er til stede?

– Min umiddelbare magefølelse er at hun ikke trenger å trekke seg som nestleder. Hun har ennå tillit som politiker, det er noe annet enn som rollen som arbeidsminister.

Foshaug sier det vil være ulike meninger i partiet på spørsmålet om hun kan forbli nummer to i partiet.

– Når dere i VG er ferdige med ringelisten deres på 250 tillitsvalgte i partiet så vil dere sikkert finne noen som mener hun må trekke seg.

TEAM TAJIK: Fylkesleder Torstein Tvedt Solberg mener Tajik bør fortsette som nestleder.

Støtter Tajik

Hadia Tajik får også støtte fra flere fylkesledere og stortingsrepresentanter til å fortsette som nestleder.

– Jeg er glad for at hun fortsetter som nestleder, skriver Innlandet Aps leder, Lise Selnes.

Også stortingsrepresentant Torbjørn Vereide fra Vestland og lederen av Rogaland Ap, Torstein Tvedt Solberg, vil at hun skal fortsette.

– Jeg tror Hadia har mer å utrette, skriver Vereide i en sms.

– Jeg er glad for at hun nå er motivert for arbeidet på Stortinget, og vi i Rogaland Ap har full tillit til henne i jobben hun skal gjøre der og som nestleder i partiet, skriver Solberg i en sms til VG.

Også Porsgrunn-ordfører Robin Kåss mener hun bør fortsette som nestleder.

– Hun er en av statsrådene som har levert mest politisk innhold siden i høst. Jeg forsvarer at hun fortsetter som nestleder, sier han.