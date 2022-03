KLAR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at Norge skal møte flyktningene fra krigen i Ukraina med «Varme og omsorg»

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er på vei til Brussel for sitt andre Ukraina-møte med sine europeiske kolleger på fem dager.

Tirsdag sa Mehl til VG at Norge kan ta imot 1000 flyktninger i morgen.

Dagen etter, onsdag, er Mehl igjen på vei til Brussel for å diskutere en felleseuropeisk respons til situasjonen i Ukraina og landene rundt.

– Det vi ser nå er at flyktningene har begynt å komme til Norge. Det er viktig for regjeringen å ta godt vare på de som trenger hjelp og omsorg nå, sier Mehl til VG.

– Derfor har vi satt i gang arbeidet med å oppskalere mottakskapasitet. Vi rigger apparatet for å håndtere de som eventuelt kommer til oss.

– Samtidig er vi opptatt av å bistå landene som har fått hundretusenvis av flyktninger fra Ukraina, legger statsråden til.

Tidligere onsdag meldte FN nesten 836.000 personer har flyktet fra det krigsrammede landet.

– Regjeringen jobber intenst med å håndtere de mange utfordringer som kommer nå.

De første anmodningene om hjelp fra Ukrainas naboer har allerede kommet.

– Vi har mottatt den første bistandsanmodningen fra Moldova om bistand for å bosette flyktninger som kommer dit. Det er et stort press på nabolandene. Dette er en henvendelse vi vil jobbe sammen med de øvrige europeiske landene for å løse, sier Mehl.

– Vi skal sørge for varme og omsorg til de som kommer til Norge, gjentar hun.

Ifølge justisministeren vil fordeling av flyktninger være hovedtema under møtene.

– Vi må støtte i nabolandene til Ukraina og Ukraina selv. Så vil vi snakke med våre europeiske kolleger om løsninger. Fordeling av flyktninger blir et tema, men også midlertidig opphold for de som trenger det i forkant av returnering.

Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Flere hundre tusen

– Hvor mange kan komme til Norge?

– Vi ser at det er flere hundre tusen mennesker på flukt i Europa, sier Mehl og utdyper:

– Det er for tidlig å tallfeste hvor mange som skal komme hit. Dette er noe vi må gå sammen med de andre europeiske landene for å finne ut av. Men Norge er beredt for dette.

– Hva med statsborgere fra andre land?

– Det er viktig for regjeringen at mennesker som opplever en krig der de oppholder seg får hjelp – uavhengig av hvilket statsborgerskap de har. Det kan være folk i Ukraina som trenger beskyttelse selv om de ikke er ukrainere. Regjeringen har vært opptatt av at mottagelsen av folk må foregå uten diskriminering, men det kan være ulike regelverk ut fra hvilke land personene kommer fra, sier Mehl.

– Uansett hvilken nasjonalitet eller etnisitet man har tåler man ikke bomber eller skudd, sier statsråden kontant.

– Regjeringen jobber nå intenst og tar vurderinger dag for dag og time for time i ulike spørsmål. Resten av Europa gjør det samme og det at vi møtes for andre gang på få dager er viktig for å hjelpe Ukraina og det ukrainske folk så raskt som mulig, samtidig som vi gjør det på en måte som gjør at inkludering i det norske samfunnet går så raskt som mulig når hverdagen kommer, avslutter hun.