Tajik fikk 8500–10.500 i leieinntekter i måneden mens hun hadde gratis pendlerbolig

Hadia Tajik (Ap) kjøpte to leiligheter mens hun hadde skattefri pendlerleilighet mellom 2006 og 2010. Leieinntektene gikk etter hvert i overskudd på begge, bekrefter Tajik til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG avslørte hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Saken førte til at Tajik kalte inn til en pressekonferanse onsdag, der hun kunngjorde at hun går av som arbeidsminister – men fortsetter som Ap-nestleder.

Tajik beklaget, men sier hun hadde rett på skattefri pendlerbolig fordi hun pendlet hjem til barndomshjemmet i Rogaland og hadde boligutgifter der.

Disse utgiftene kan hun ikke dokumentere, men hun har overfor VG anslått at det i snitt dreide seg om noen tusenlapper i måneden, til små og større innkjøp.

Likevel var Tajik folkeregistrert flere andre steder i disse årene, blant annet i to leiligheter i Rogaland:

En leilighet i utkanten av Sandnes, som Tajik kjøpte høsten 2007 og solgte sommeren 2010.

En leilighet i Stavanger, som Tajik kjøpte sammen med broren vinteren 2008 og solgte seg ut av vinteren 2010.

Hele leiligheten i Sandnes og en hybeldel i leiligheten i Stavanger ble leid ut.

Det var Dagbladet som omtalte at Tajiks utleie først.

GIKK AV: – Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, sa Hadia Tajik litt etter klokken 14 onsdag.

Fikk 8500–10.500 i måneden

VG har spurt Tajik om leieinntektene for leiligheten hun eide alene i Sandnes:

– Leieinntektene mine ser ut til å ha ligget mellom 8500 kroner og 10.500 kroner i måneden. Etter at utgifter var betalt, ga det et lite overskudd som økte etter hvert som fellesgjelden gikk ned, skriver hun i en e-post til VG.

– Fikk du leieinntekter fra leiligheten du kjøpte sammen med broren din?

– Leiligheten jeg eide med min bror hadde en liten hybeldel som ble leid ut. Utleie av denne ga ikke overskudd det første halvannet året og utgiftene ble delt mellom meg og min bror, skriver Tajik.

Tajik: Ønsket ikke å tjene penger på broren

– Fra sommeren 2009 gikk vi med et lite overskudd. Min andel utgjorde et skattefritt overskudd på noen hundre kroner i måneden frem til jeg solgte i januar 2010, fortsetter hun.

I 2010 solgte Tajik sin andel til broren.

– Jeg overdro min eierandel til min bror for samme sum som jeg gikk inn med i 2007, fordi jeg ikke ønsket å tjene penger på min bror, skriver hun til VG fredag formiddag.

Onsdag stilte VG spørsmål til Tajik om hun ville hatt råd til å kjøpe de to leilighetene hvis hun ikke hadde skattefri pendlerbolig og hvordan skattefri pendlerbolig påvirket privatøkonomien hennes fra i årene 2006–2010.

Tajik har ikke besvart disse spørsmålene.

UNG: – Jeg var 23 år, ble kastet inn i rikspolitikken og måtte finne ut av mye på kort tid, har Hadia Tajik sagt om tiden da hun fikk pendlerbolig i 2006. Her sammen med sin daværende sjef, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

– Der skal jeg bo

I et intervju som ble gjort før hun trakk seg som arbeidsminister, gir Tajik sin forklaring på hvorfor hun aldri flyttet inn, og hvorfor hun leide ut hele leiligheten i Sandnes og en hybeldel i leiligheten i Stavanger.

Til VG oppgir Tajik at hun folkeregistrerte seg i leiligheten i Sandnes den 26. august 2007, med flyttedato 31. august.

– Hva er grunnen til at du folkeregistrerer deg der, når du ikke bor der?

– Jeg kjøpte den leiligheten og tenkte at det er min leilighet og der skal jeg bo. Den ble jo stående tom da, fra jeg overtok den til i slutten av januar, sier hun til VG.

– Men ved årsskiftet, så tok jeg jo til vettet og tenkte at det ikke gir mening at den skal bli stående tom når jeg omtrent aldri er der, men heller ender med å dra hjem til foreldrene mine.

Tajik sier at hun ba borettslaget om mulighet til fremleie årsskiftet 2007/2008, og at leiligheten ble leid ut fra månedsskiftet januar/februar.

– Da vi snakket sammen sist søndag så sa du at det ikke var noen plan om å bo der. Nå sier du at planen var å bo der?

– Jeg har jo tenkt at det var min leilighet.

TRE OG ET HALVT ÅR: Tajik hadde skattefri pendlerbolig fra desember 2006 til sommeren 2010.

– Men hadde du en intensjon om å flytte inn der?

– Jeg har jo tenkt at det er min leilighet og at det er min plass, men jeg har jo ikke bodd der.

– Men hadde du en plan om å flytte inn da du kjøpte den?

– Jeg tenkte at det var min leilighet, det gjorde jeg.

– Men hadde du en plan?

– Jeg hadde ikke noen annen plan enn at dette er min leilighet og her skal jeg bo, og så bodde jeg ikke der. Jeg bodde hos foreldrene mine. Jeg hadde gjort meg selv en tjeneste ved å bare være folkeregistrert hos foreldrene mine hele veien.

BLIR ERSTATTET: Hadia Tajiks etterfølger blir ikke utnevnt fredag 4. mars, sier Støre til VG.

Fikk post hos foreldrene

– Ut fra folkeregisteret, så ser det ut som at når du folkeregistrerer deg der, så har du samtidig postadresse til foreldrene dine. Hvis du hadde en intensjon om å bo der, hvorfor hadde du da postadresse hos foreldrene dine?

– Foreldrene mine har tatt imot masse post for meg over mange år. Det gjør de fortsatt, iblant.

Samtidig som Tajik begynner å leie ut denne leiligheten, kjøper Tajik og broren en ny leilighet i Stavanger. Tajik oppgir at hun endret folkeregistrering 1. februar 2008, med flyttedato 28. januar.

– Hvorfor folkeregistrerer du deg her, hvis du ikke bor der?

– Igjen, så tenker jeg at dette er jo mitt, og her var det også en hoveddel som ikke skulle leies ut og som sto til min disposisjon. Men jeg burde som sagt vært folkeregistrert hos foreldrene mine hele veien. Det var de jeg hadde utgiftene mine hos, og det var der jeg i realiteten bodde.

– Hadde du en intensjon om å flytte inn i denne leiligheten?

– Jeg tenkte i alle fall at dette var mitt.

– Men en intensjon om å flytte inn?

– Jeg har tenkt at dette var mitt og det er min leilighet. Men jeg har altså bodd hos foreldrene mine.

MED SJEFEN: Hadia Tajik var politisk rådgiver for daværende statsminister Jens Stoltenberg fra februar til oktober 2008.

Leide ut hybelleilighet

– Det er forskjell på at det er din leilighet og hvorvidt du har tenkt å bo der eller ikke. Hvis jeg kjøper en utleieleilighet, så er det min leilighet det også?

– Ja, hvis intensjonen hadde vært å leie den ut, så hadde vi leid ut hoveddelen også. Det gjorde vi ikke. Vi leide bare ut hybeldelen.

Leiligheten er på 60 kvadratmeter, fordelt på en hoveddel og en hybeldel.

Hadde nøkkel – bodde hos foreldrene

– Da er planen at hybeldelen skal leies ut. Det blir den. Hoveddelen blir ikke leid ut. Hoveddelen er møblert og kunne blitt brukt av meg. Det ble den ikke.

– Broren din, bodde han der?

– Det er ikke naturlig at jeg redegjør for hva broren min gjorde eller ikke. Det har ingen betydning for min økonomi.

– Det har noe å si for deg om leiligheten er disponibel for deg i praksis eller ikke?

– Ja, jeg hadde nøkkel til den og den var disponibel for meg. Men jeg bodde ikke der. Jeg bodde hos mine foreldre.

Usikker på bakgrunnen for Tajiks pendlerboligsak? Se en oppsummering her: