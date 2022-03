UTFORDRER: De Grønne-leder Une Bastholm (i midten), nestleder Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg mener Norge kan bli sett på som krigsprofitører.

MDG: − Gi 1500 milliarder til Ukraina

Ledelsen i Miljøpartiet De Grønne (MDG) var samlet torsdag. De ble enige om å foreslå i Stortinget at Norge skal gi pengene vi tjener på krigen i Ukraina, til Ukraina.

Av Bjørn Haugan og Javad Parsa (foto)

– Vi kan ikke berike oss på Russlands invasjon av Ukraina. Når verden oppdager hvor mye Norge tjener på krigen, kan vi å bli sett på som krigsprofitører. Vi kan ikke profittere på en humanitær katastrofe, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.

– Derfor vil vi foreslå at pengene vi tjener som følge av krigen, som for i år anslås til 1500 milliarder kroner, skal gis i form av en Marshall-hjelp til Ukraina, som et fond for hjelp og gjenoppbygging. Pengene kan også gå til å motvirke matvare- og energikrise som følge av invasjonen.

– Veivalg

Hun viser til beregninger om hva økt oljepris er anslått å bety for norsk inntjening som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Marshall-hjelpen – 14 milliarder dollar – ble gitt fra USA til 18 europeiske land – Norge inkludert – etter den 2. verdenskrig.

– Norge står overfor et stort veivalg: Hvordan vi skal bruke disse pengene. Når Ukraina blir bombet og millioner av mennesker er på flukt, da må vi bort fra diskusjonen i Norge om hva vi skal bruke pengene på i Norge.

– PRINSIPP: De tre sier det må stadfestes et prinsipp om at pengene vi tjener som følge av krigen i Ukraina, skal brukes til å hjelpe Ukraina.

Mange i Norge sliter med de økte kostnadene på mat, strøm og drivstoff, og NAF og transportbransjen krever at regjeringen går inn med penger for å bøte på de økte kostnadene. Og det er mange i Norge som sliter økonomisk og som kan trenge litt hjelp.

MDG-politikerne utfordrer nordmenn:

– Vi mener at de som rammes i Norge bør regjeringen hjelpe uansett. Vi vet mange sliter økonomisk, og vi er for videre strømstøtte, lavere skatt og bedre sosialhjelp. Men pengene vi tjener på krigen, må gå til ofrene for krigen, ikke til oss. De må gå til humanitær hjelp nå, til oppbygging av landet etter krigen og til å gjøre Europa uavhengig av Putins gass, sier Hansson.

– 1500 milliarder, er det bare ett tall dere har satt eller kan det eksempelvis bli mer?

– Det kan bli både mer eller mindre. Det avgjørende prinsippet Norge må fastsette er at pengene vi tjener på krigen, ikke skal brukes i Norge, men til å hjelpe Ukraina med hjelp og gjenoppbygging, svarer Berg.

– Viktig å stille opp for Europa

Aps klima- og miljøminister har tatt til orde for at deler av pengene kan brukes i det grønne skiftet.

– Det er vel De Grønne for?

– Vi er de første til å støtte at Norge skal investerer stort i fornybar industriproduksjon, som havvind. Det er fullt mulig å omstille Norge innenfor dagens økonomiske rammer. Det er viktig for å stille opp for Europa, som trenger å øke egen energisikkerhet og kutte utslippene sine, sier Bastholm.

GRØNT SIGNAL: De kan være med på at noen av pengene kan brukes til grønn omstilling.

Hun legger til:

– Derfor er vi for utenlandskabler og at vi skal produsere mer fornybar energi gjennom havvind og sol. Hvis deler av milliardene kan gå investeringer i Norge som hjelper Ukraina og Europa med grønn omstilling for å avhjelpe energikrisen, er vi villig til å diskutere det.

– Gigasvært

– Dette er penger som skal inn i Oljefondet: Dere vil ta penger som skal gå til pensjon til dagens unge i Norge?

– Dette er et fond som er gigasvært allerede og som vil gå så det griner, selv om det kan komme litt kutt på grunn av krisen nå. For dagens unge er et ustabilt Europa, global matvarekrise og energikrise også viktig å unngå. Pengene vi tjener nå, som følge av krigen, skal de som er rammet i Ukraina «få tilbake», sier Bastholm.

– Hvordan skal dere få gjennomslag for deres forslag?

– Vi håper regjeringen forstår at dette er veien å gå. Hvis vi ikke får støtte der, vil vi ta opp saken i Stortinget, sier Hansson.

Statsministerens kontor henviser til Finansdepartementet foe å kommentere utfordringen fra MDG. Torsdag kveld melder statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet at de ikke har kapasitet til å svare i kveld.