Vebjørn (26) elsker kongefamilien

Vebjørn Stigen (26) har brukt titusener på sin interesse for norske og internasjonale majesteter. Da han endelig fikk møte dronning Sonja, var det ett tema som gjaldt.

Helt konge i eget hjem

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Loftet i huset i Drangedal er dekorert med bilder, bøker og nips relatert til de kongelige i Norge – og i Europa.

Vebjørn Stigen viser VG rundt i sitt rojale univers, fylt til randen av effekter. En 116 år gammel sølvskje er blant de eldste gjenstandene.

– Denne er fra 1906, fra kroningen av kong Haakon. Blant de nyeste er hjemmelagde dorullnisser av den norske kongefamilien.

På veggen henger et stort sort–hvitt-bilde av kong Haakon.

– Jeg kjøpte det på en bruktbutikk i Kragerø for 900 kroner. Det var helt i starten, da jeg nettopp hadde begynt å samle. Jeg husker at jeg syntes det var mye penger å bruke på et bilde, sier Stigen.

Én av 200 i verden

26-åringen forteller at han handler mest på nett og i bruktbutikker, både lokalt og i Oslo. Siden han begynte å jobbe har han brukt store summer på kongehuseffektene som nå fyller hans del av huset.

– Det må jo være verdier for mange tusen kroner her. Tør du å anslå?

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men det er utrolig mange tusen, svarer Stigen.

Gjenstanden han har brukt mest penger på, er en byste av den danske dronningen, Margrethe II. Den er laget i 200 eksemplarer og kostet 4000 kroner. Kunstneren har puslet sammen ansiktet til monarken med deler fra ulike perioder av livet hennes.

Stigen har stor respekt for Margrethe, som har sittet på tronen i 50 år. – Hun er en god dronning. Hun tar ikke seg selv så veldig høytidelig.

Samlingspunktet

Den ubestridte favoritten er likevel kong Harald V av Norge.

To hendelser har formet 26-åringens syn på kongen vår. Det første er hvordan han håndterte terroren i Norge 22. juli 2011.

– Han viste at kongefamilien er et samlingspunkt for det norske folk. Det tror jeg mange, særlig unge, føler er nødvendig for at vi skal fortsette å ha et kongehus.

Stigen, som var 16 år i 2011, husker godt talen kongen holdt under den nasjonale minneseremonien en måned etter terrorangrepet.

– Måten han snakket til folket på, traff meg. Han var så medmenneskelig da.

Rett i hjertet

Den andre hendelsen som har brent seg fast, er talen kongen holdt på hagefesten i forbindelse med markeringen av 25 år på tronen i 2016.

– Talen hans gikk rett i hjertet på meg, og det hender at jeg tenker på den hvis jeg har det tungt og vanskelig, sier Stigen.

Han siterer kongen:

«Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.»

– Det viser hvor inkluderende kongen vår faktisk er. Han ser at vi alle er like mye verdt.

Sjefen på veggen

En undersøkelse gjennomført av NRK tidligere i år, viser av tre av fire mellom 16 og 20 år støtter opp om monarkiet i Norge.

Stigen tror den samlende effekten er noe mange unge savner hos politikerne.

– Politikerne er involvert i skandaler, de gjør feil og må gå av. Det gjentar seg og gjentar seg.

Da Stigen avtjente førstegangstjeneste i Bardufoss, hadde han med seg et bilde av kongen som han hengte opp på rommet.

– Det er egentlig ikke lov til å henge opp noe der. Men de kunne ikke nekte meg dette, for kongen er jo den øverste sjefen i forsvaret.

Fascinert av historien

Den aller første gjenstanden i samlingen var en porselensplate med bilde av kronprinsesse Märtha. Den fikk han som 15-åring av en dame i bygda som hadde hørt om interessen hans for kongefamilien. Nå er samlingen med porselensplater komplett.

– Jeg er helt sikker på at det opp igjennom har det sikkert blitt kastet veldig mange sånne ting som har ligget gjemt på norske loft.

– I dag vet ikke folk hva disse tingene er verdt. – De har ikke noe forhold til dette.

Interessen for blått blod dukket for alvor opp da Stigen var i tenårene. Som 14–15-åring var han med farmoren på omvisning på Slottet i Oslo.

– Det er noe litt ekstra med kongefamilien. De står liksom litt høyere over oss andre.

Han lar seg fascinere av historien: Familiebåndene som strekker seg mange hundre år tilbake i tid, og som fletter det norske kongehuset sammen med de andre europeiske.

Liker balansen

Likevel bruker Stigen flere ganger ord som «folkelig» og «nedpå» for å beskrive de kongelige i Norge.

– Det er liksom den balansen jeg syns er så fin. At de er begge deler: De er folkelige, men samtidig høytidelige.

26-åringen har flere ganger reist til Oslo for å få et glimt av de kongelige. Da kongen og dronningen feiret 80 år i 2017, sto han i seks timer i folkemengden på Slottsplassen.

Og da hertugparet av Cambridge året etter besøkte den norske hovedstaden, fikk han anledning til å overrekke blomster til Kate.

Uforglemmelige møter

Men det første møtet skjedde noen år tidligere. I 2015 skulle kongen på offisielt besøk i Drangedal, og 19 år gamle Vebjørn så besøket som en sjanse han ikke kunne la gå fra seg. Han tok på seg dressen og troppet spent opp på bygdetunet.

– Det var en dag jeg aldri kommer til å glemme. Å få hilse på og snakke med kongen ... jeg tenkte at dette var én gang i livet.

Men så gikk det bare noen måneder før det dukket opp en ny sjanse. Kongeparet skulle feire 25 år på tronen, og folket var invitert.

– Jeg fikk snakket masse med dem, og det var jo helt fantastisk, sier Stigen.

– Hva snakket dere om?

– Med dronningen snakket jeg om Telemark, om bunad og turer og sånn. Hun hadde jo på seg telemarksbunad for anledningen.

Det som kanskje gjorde aller mest inntrykk, var å snakke med prinsesse Astrid.

– Hun har opplevd så mye. Hun har vært førstedame og tjent under tre konger. Nå representerer hun fremdeles kongehuset på en god måte under kong Harald. Det er jo helt fantastisk; hun er 90 år og står fremdeles på.

Majestetisk kattefamilie

Stigen forteller at vennene hans ikke deler interessen for det kongelige.

– De syns jeg er litt gæren som bruker så mye tid og penger på dette.

Han har likevel funnet én annen likesinnet. Hun bor i Førde, men de to har flere ganger reist sammen til Oslo når det skjer ting der.

– Det har vært veldig trivelig. Det er jo fint å ha noen å være sammen med, så du slipper å stå der alene.

Husets tre katter holder seg klokelig unna loftet mens VG er på besøk.

– Da de var kattunger, var jeg litt redd for at de skulle ødelegge noe her, men nå går det greit. De er kalt opp etter kongelige: Christian Frederik, Gustav Adolf og ... Arne. Han er adoptert.

Hektet på «The Crown»

Langs den ene veggen på loftet står en massiv skjenk, full av kongelige ting. Vebjørn Stigen finner frem en perm full av gamle aviser.

– Fra en plastlomme lirker han forsiktig ut Daily Graphic fra 1901. – Denne er fra da dronning Victoria av England døde. Her finnes også Aftenpostens forside da kong Haakon fylte 80 år i 1952. Stigen var to år da prinsesse Diana ble bisatt i 1997, så det husker han heller ikke noe fra.

Men han har sett Netflix-serien «The Crown» mange ganger.

– Når det kommer en ny sesong, må jeg alltid se de tidligere på nytt.

Stigen tror kongehuset i Storbritannia vil få et popularitetsproblem i fremtiden.

– De er så lukket der, og jeg tror de er nødt til å endre på det. Kongehusene må bli mer moderne, i takt med resten av verden, mener han.

Ser lyst på fremtiden

Stigen tror det er kongehuset som institusjon, ikke kong Harald alene, som er populært i den norske befolkningen. Derfor er han ikke bekymret for kongehusets fremtid den dagen kong Harald går bort.

– Hvordan tror du det blir den dagen kronprins Haakon skal overta tronen?

– Jeg tror han kommer til å styre ganske likt som faren, men han kommer nok til å modernisere enda mer.

Stigen tror Haakon, som sin far, farfar og oldefar, kommer til å velge «Alt for Norge» som sitt valgspråk.

– Det er et fint og passende valgspråk. Det er jo sånn det er, de gjør det de kan for landet. Og det har de gjort siden 1905.

– Flink og reflektert

26-åringen er heller ikke bekymret for generasjonen som kommer etter Haakon. Da prinsesse Ingrid Alexandra i januar fylte 18 år, fulgte han med på TV-sendingen som dekket «turneen» hennes til de tre statsmakter.

– Hun er jo veldig flink og reflektert. Jeg tror hun kan bli en god dronning når den tid kommer.

– Å være kongelig er en jobb du er født til. Tenker du at det kan være problematisk?

– Det er nok ikke så greit å bli født inn i den rollen, men så lenge den som skal ta over, selv ønsker det og er motivert for det, så er det jo greit. Den dagen det ikke er vilje til å ta over tronen, må man kanskje tenke på noe annet.