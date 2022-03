UNDER PRESS: Jonas Gahr Støres regjerings første halvår har vært preget av omikron, strømkrise og krig i Europa.

Ny måling: Økende misnøye med Støre

1 av 4 mener statsminister Jonas Gahr Støre gjør en dårlig jobb. – Det er et dårlig tegn for Støre og for regjeringen, sier valgforsker Johannes Bergh.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I november var mange usikre på om de mente Støre gjorde en god eller dårlig jobb. I mars er like mange fornøyde som da – men stadig flere er misfornøyde.

De som var usikre i november, ser nå ut til å ha bestemt seg i stor grad: Hele 24 prosent svarer at Støre gjør en dårlig jobb på VGs ferske måling, utført av Respons Analyse.

– Det er et dårlig tegn for Støre og for regjeringen, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Regjeringen har kommet dårlig ut de første fem månedene på grunn av blant annet strømkrisen og pandemien, mener han. Og det ser ikke ut til å hjelpe at Støre er tilbake i sin gamle paradegren fra tiden som utenriksminister og Super-Jonas.

– Holder ikke

– Tilbakegangen for regjeringen har vært dramatisk i løpet av første halve året, og større enn for regjeringer man kan sammenligne med bakover i tid, sier Bergh og fortsetter:

– De har kommet dårlig ut og da holder ikke situasjonen vi har nå for å vinne tilbake tilliten.

Det er likevel flere som synes Støre gjør en god jobb (34 prosent) eller at han verken gjør en god eller dårlig jobb (38 prosent). Det er omtrent like mange som i november og i januar.

Se utviklingen fra november til mars her:

– Høye forventninger

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer målingen i en e-post til VG.

– Mange av de som har vært usikre på hvor god jobb de synes Støre gjør, svarer nå at de synes han gjør en dårlig jobb. Hva tror du er årsaken til det?

– Det er høye forventninger til regjeringens og statsministerens arbeid. Jeg tror mange kjenner på utrygghet, både på grunn av krigen i Ukraina, prisvekst og ustabile tider, skriver hun og fortsetter:

– At folk er utålmodige og frustrerte skjønner jeg veldig godt. Å gi folk trygghet er den viktigste oppgaven for regjeringen og statsministeren vår nå.

– Tror du håndteringen av sentralbanksjefansettelsen og Hadia Tajiks pendlerboligsak spiller inn?

– Jeg tror folk først og fremst er opptatt av politiske saker og svar i en urolig tid, svarer Stenseng.

TRYGGHET: Det er mantraet fra Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Misfornøyde Rødt-velgere

Ikke overraskende er det velgerne på høyresiden som er minst fornøyde med Støre. Men ett parti skiller seg ut: En mye større andel i Rødt mener Støre gjør en dårlig jobb, enn i de andre rødgrønne partiene.

32 prosent av Rødt-velgerne svarer det, mot fem prosent i Ap, 11 prosent i Sp og ti prosent i SV.

– Det viser at vi har de mest utålmodige velgerne. De ønsker seg et oppgjør med åtte år med borgerlig styre, men har opplevd at Støre har lagt mye på is, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

PSST! Til tross for regjeringens svært distriktsvennlige profil, er folk i byene mest fornøyde med Støres innsats. I kommuner med 50.000 eller flere innbyggere svarer bare 17 prosent at de er misfornøyde – mot 27 prosent i kommuner med under 10.000 innbyggere og 29 prosent i kommuner med 10.000–50.000 innbyggere. Det var 19 kommuner med en befolkning på over 50.000 ved årsskiftet, med Moss bare 332 innbyggere unna å bli nummer 20.