RUSSLAND-EKSPERT: Indra Øverland har forsket på russisk energipolitikk og har tidligere vært flittig brukt som «Russland-ekspert».

Forsker: − Dyr strøm er bra for Ukraina

– Å leve med høye strømpriser er noe av det beste vi kan gjøre for Ukraina nå, sier Indra Øverland. Lederen for NUPIs klimagruppe ber velstående nordmenn slutte å klage på dyr strøm.

Av Runa Victoria Engen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Indra Øverland er merkbart provosert over hvordan media har vinklet strømprisenes bratte ferd mot himmelen, siden i fjor høst.

– Det har vært en veldig ensidig dekning om hvordan høye strømpriser gjør at det norske folket lider, sier Øverland, som leder en nystartet forskningsgruppe på klima og energi, hos Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Folk som har dårlig råd, må få si ifra om det og få hjelp, men jeg synes ikke vi skal lage et bilde av den norske befolkningen som et offer i denne sammenheng. Veldig mange nordmenn har råd til å betale mer for strømmen enn det de har gjort de siste årene, sier Øverland.

Regjeringen har besvart lidelsen med en flat strømstøtte, som ikke treffer bare de som trenger den. Samtidig diskuteres stans i planer om å bygge strømkabler til Europa, for å beholde strømmen hjemme.

Prisen på strøm holdes kunstig lav, og det er å skyte seg selv i foten, ifølge Øverland:

– Dyr strøm er bra. Det er bra for klima, for økonomien vår, og for Ukraina. Å leve med høye strømpriser er noe av det beste vi kan gjøre for Ukraina nå.

«NO GAS JONAS»: Jonas Gahr Støre får en klem av den danske statsministeren, Mette Fredriksen. Europeiske land står i kø for mer gass, men Støres svar er at Norge kjører for fullt allerede.

Forsker: Dyr strøm hjelper Ukraina

Årsaken er enkel.

Europa vil straffe Russland hardt for invasjonen av Ukraina, men land som Tyskland har blitt for avhengig av russisk gass.

For å erstatte gassen vil EU trenge all energi de kan få fra andre kilder.

Dersom Norge har mer fornybar energi å selge, vil det være bedre for klima og det vil hjelpe til å legge press på Russland.

– Det er vår plikt å bidra med mest mulig energi til Europa nå. Høye priser i Norge vil gjøre at vi bruker mindre strøm selv, dermed kan vi selge mer. Vi tjener også veldig, veldig mye penger på dette. Det kan diskuteres hva de pengene skal brukes til, men for «AS Norge» er dette veldig bra, sier Øverland.

Staten Norge ligger an til å tjene seks ganger mer på olje og gass i år, enn de selv hadde regnet med, ifølge DN. Gassprisene har aldri vært høyere, og det påvirker strømprisen.

Det meste av strømproduksjon i Norge er offentlig eid, og overskuddet kommer derfor befolkningen til gode.

De som trenger hjelp, bør få det, sier Øverland, men dagens flate strømstøtte bør fjernes.

– Da er det bedre med en ren kontantstøtte som treffer de som faktisk trenger det, enn en flat støtte som opprettholder høyt energiforbruk, sier Øverland.

TILTAK: Veldig mange nordmenn har ikke investert i tiltak som sparer strøm, som etterisolering, nye vinduer og varmepumpe. Det tyder på at strømmen har vært for billig, sier Øverland.

– Det norske folk og bedrifter er vant til lavere strømpriser og har innrettet økonomien deretter. Er det ikke arrogant å si at nordmenn flest har råd til den økningen vi ser nå?

– Det pågår en grusom krig i Ukraina. Ukraina er en viktig front i global sammenheng. Hvis ukrainerne taper kan det svekke demokratiet og friheten i hele verden. Da synes jeg ikke det er arrogant å si at vi kan gi et bidrag fra norsk side, sier Øverland.

– Hva med norske bedrifter og produsenter, hvordan skal Norge unngå massekonkurser og oppsigelser uten subsidiering av kraft?

– En del av norsk industri har langsiktige kraftkontrakter og påvirkes derfor ikke så mye på kort sikt. På lang sikt er det beste man kan gjøre å bygge ut fornybar energi, og da særlig vindkraft, sier Øverland.

Flere norske bedriftseiere fortviler over prissjokk. NHO har nå bedt om strømstøtte for bedrifter.

Kultur knyttet til billig strøm

– Jeg følger resonnementet, men vi kan ikke glemme at vi har en særegen energikultur i Norge. Strøm er noe nordmenn ser på som et gode mer enn en vare man skal betale for. Det kan man være uenig i, men det endres ikke på et blunk, sier professor Marianne Ryghaug.

Professoren leder et forskningsmiljø på energi, klima og miljø ved NTNU og har forsket på bærekraftig energiomstilling i mange år.

– Måten vi lever på er så tett knyttet opp billig strøm. Vi varmer opp husene våre med elektrisitet. Når det er sagt, tror også jeg at det er urealistisk å se for seg at situasjonen med svært lave strømpriser skal vare inn i evigheten, sier Ryghaug.

KNOKEHILSEN: EUs klimaminister, Frans Timmermans, hilser på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). EU gikk til Norge for å be om hjelp til å kutte ut russisk gass.

Billig strøm har vært en viktig grunn til at mange har gått over til elbil, nevner Ryghaug. Blant klimaorganisasjoner og forskere er det et vanlig synspunkt at strømmen har vært for billig.

Å bygge strømkabler til Europa, har trolig gjort norsk strøm billigere i perioder. Samtidig er det forventet at det på sikt kan gjøre strømmen dyrere. For noen har det også vært en villet politikk, sier Ryghaug.

– Det er selvsagt spesielle grunner til at prisen er ekstra høy nå, men alle som har jobbet med energi og politikk har visst at dette er den naturlige utviklingen. Det kan likevel virke som dette har vært ukjent for store deler av befolkningen, når man ser reaksjonene det har fått, sier Ryghaug.