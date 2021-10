SPEKTAKULÆRT NATURFENOMEN: Syklister ser på nordlyset utenfor Tromsø.

Venter solstorm som gir nordlys landet over: − Oppsøk mørket utenfor byene

En kraftig solstorm fører til ekstrem nordlysaktivitet lørdag. Nordlyseksperter anslår at det vil vises over hele Norge.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Til vanlig danser nordlyset over himmelen først og fremst i Nord-Norge. Men lørdag 30. oktober er det varslet en så kraftig solstorm at alle i hele Norge med litt flaks kan få med seg det spektakulære lysfenomenet.

NRK omtalte saken først.

Pål Brekke, fagsjef i romforskning ved Norsk romsenter, sier til VG at nordlyset lørdag kan komme til å vises helt ned til Tyskland.

– Nå sitter alle fagfolkene og følger med på solvindmålerne. Vi vet ikke retningen på magnetfeltet før om lag én time før solstormen treffer jordens magnetfelt. Hvis den treffer midt på dagen i dag, ser man jo ikke noe nordlys. Så vi håper at den verste delen av solstormen kommer når det er natt i Norge, sier Brekke.

NORDLYSEKSPERT: Pål Brekke, fagsjef i romforskning ved Norsk romsenter.

Mørkemangel

Han oppfordrer alle som vil oppleve fenomenet om å trekke ut av byene. Mørke er avgjørende, noe særlig byfolk bør være oppmerksomme på.

– Det nytter ikke å sitte i en by nær hus eller gatelys. Man må komme seg noen hundre meter vekk fra veier og bygninger. Hvis man da ser mange svake stjerner i tillegg til de største, har man funnet et bra sted. Dersom man bare kan skimte Karlsvognen og de sterkeste stjernene, er det for mye lysforurensing, forklarer Brekke.

Dette er fordi lyset sprer seg oppover og reflekteres tilbake fra vanndamp og partikler i luften. Dermed blir himmelen ikke svart nok i byer, men gråaktig og fungerer som blender over nordlyset.

STILLE I SOLSTORM: Lyngenfjorden i Troms badende i nordlys.

Mørke har blitt mangelvare, noe som bekymrer Brekke.

– Mørk himmel har blitt et alvorlig problem. Mange har aldri sett Melkeveien og de små stjernene hele livet. Det skyldes at det blir flere og flere lys og mennesker.

Derfor har for eksempel Svalbard – som har verdens største nordlysobservatorium – tatt grep for å beskytte muligheten for å se stjernene. I Longyearbyen er det valgt lystyper i gatelys som ikke sprer seg i alle retninger.

Kollisjon mellom magnetfelt

Den ventede solstormen er et resultat av en kraftig eksplosjon på solen torsdag ettermiddag. Eksplosjonen sendte røntgenstråling mot jorden.

– Denne strålingen stoppes av vår atmosfære, heldigvis. Men den forstyrrer radiokommunikasjon, GPS-er og slike ting som vender mot solen. Det er den umiddelbare effekten. I tillegg ble det sendt ut en svær gassky som drar med seg magnetfelt, forklarer Brekke.

GRØNN MAGI: Nordlyset fotografert ved Lyngenfjorden i Troms. Grønt er det vanligste nordlyset, men det kan også domineres av rødt og lilla.

Det er denne gasskyen som er estimert å ankomme jorden i løpet av lørdag norsk tid. Håpet er at den skal komme etter mørkets frembrudd, siden det ikke vil være mulig å se nordlyset på dagtid.

– Når gasskyen kolliderer med jordens magnetfelt, magnetosfæren, blir det en kollisjon og vekselvirkning mellom de to. Dette skaper en geomagnetisk storm, en såkalt jordmagnetisk storm eller solstorm. Stormen skaper det kraftige nordlyset.

– Retningen avgjørende

Slike stormer skjer ganske ofte, understreker Brekke, men ikke i like kraftig grad som lørdagens solstorm.

– Retningen på magnetfeltet i solstormen er viktig for hvor kraftig vekselvirkningen kan bli mellom solstormen og jordens magnetfelt. Hvis de to har samme retning, blir vekselvirkningen dårlig. Da blir solstormen lettere forbi jorden uten å påvirke noe særlig, fortsetter Brekke.

Han forklarer effekten med to Brio-tog: Hvis man prøver å kjøre to tog sammen fra lik magnetside, spretter de vekk fra hverandre. Men om de har motsatt magnetfelt, trekker de sammen.

– Hvis solstormen har motsatt magnetfelt til jordens magnetfelt, får vi en kraftig sammenkobling som gir en svært kraftig geomagnetisk storm og veldig kraftig nordlys.

REINSDYR UNDER NORDLYSET: Bilde fra Storfjord i Troms, nær grensen mot Finland.

Selv var Brekke åtte–ti år gammel da han for første gang ble introdusert for nordlyset. Da tok faren Kjell Brekke, som også var solforsker, sønnen med seg ut i mørket på Lyngør på Sørlandet for å observere fenomenet.

– Den opplevelsen sitter i meg ennå.

Han innrømmer at nordlysbesettelsen kan gå ut over privatlivet.

– Å være nordlysforsker er en hektisk jobb der man er mye i utlandet. Så nordlyset har preget privatlivet mitt også. Men det er et av de mest spektakulære lysfenomenene som finnes, sier Brekke som både har skrevet bøker og forsket ved NASA.

Han gleder seg særlig over å se nordlysturisters glede over opplevelsen. For mange er nordlyset noe de har drømt om å se hele livet. Det har også en mystisk bakgrunn: For hundre år siden trodde man at nordlyset var døde ånder og spøkelser som prøvde å få kontakt. Mystikken henger igjen.

– Mystikken henger igjen. Noen kulturer har sterk tro på nordlyset. Japanerne drømmer om å unnfange et barn under nordlyset, så da vet man hva japanerne driver med i Nord-Norge, for å si det sånn, sier Brekke med en varm latter.

– Hva tror de at nordlyset vil gjøre?

– De tror at barnet blir ekstra vakkert og intelligent.

Trosset barndomslærdom

Fotograf Ørjan Marakatt Bertelsen har fotografert nordlyset siden 2005 og tatt bildene VG får publisere til denne saken. Han står bak nordlysscenene den norske nyinnspillingen av julefilmen «Tre nøtter til Askepott». Tidligere har han jobbet med «Den 12. mann» og filmet sluttscenen i «Roald Amundsen».

Fotografens tips for å fange nordlyset Bruk stativ.

Bruk høy ISO. Intensiteten på nordlyset avgjør hvor høy. Nordlysfotograf Ørjan Marakatt Bertelsen opplyser til VG at han pleier å bruke alt fra 800 til 3200 ISO.

Bruk lang lukkertid, gjerne fra et halvt sekund til 10 sekunder.

Om det er mye bevegelse i nordlyset, så ser det lurt å ha litt høyere ISO. Gjerne 1600 til 3200 ISO. Og lukkertid på 0,5 til 2 sekunder.

Hvis det er svakere nordlys, kan man ha lenger lukkertid fra 5 til 20 sekunder.

Kle deg godt og vær tålmodig. Det er som regel når man har pakket ned og er klar for å reise hjem at nordlyset starter. KILDE: Fotograf Ørjan Marakatt Bertelsen Vis mer

Som sjøsame bosatt i Birtavarre i Nord-Troms har Bertelsen personlig et sterkt forhold til nordlyset.

NORDLYSFOTOGRAF: Fotograf Ørjan Bertelsen har filmet nordlyssekvenser til blant andre filmen «Tre nøtter til askepott».

– Vi ble som barn lært å ikke vinke til nordlyset med noe hvitt, for da kom det og tok deg.

– Så du har aldri vinket til nordlyset?

– Jo da, man må jo vinke til nordlyset så man får det litt sterkere. Kanskje det er nettopp da man får det perfekte utbruddet, svarer Bertelsen rolig.

Han har også unnfanget barn under nordlyset slik det hevdes at japanerne drømmer om.

– Jeg hadde ikke det i tankene at jeg skulle unnfange barn under nordlyset, så akkurat det er tilfeldig. Men nordlyset er spennende. Det er jo magisk. Det er et naturfenomen som er utrolig vakkert å få på bildebrikken. Det finnes vel ikke noe som er vakrere å fotografere enn nordlyset.