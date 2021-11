Tromsø vil innføre strengere tiltak på tirsdag

Til arbeidsgivere: De ber om at det legges til rette for digitale møter der det er mulig og hensiktsmessig, og at de ikke arrangeres sosiale samlinger på tvers av virksomheter.

Idretten: Kommunen anbefaler at turneringer og stevner med deltagere over 18 år bør utsettes eller avlyses. Enkeltkamper kan gjennomføres. For turneringer og stevner med deltagere under 18 år, anbefales det å unngå andre tilskuere enn foreldre. For kamper utenom toppidretten anbefales det å begrense publikum – som bør ha sitteplasser. Det er påbud om munnbind for publikum når de ikke sitter.