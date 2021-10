Nakstad: − Lite sannsynlig med ny nedstengning

Det kan bli aktuelt med lokale tiltak der smitten øker og folk må være innstilt på å følge forsterkede smittevernråd, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad foran torsdagens pressekonferanse.

Det er stigende smittetrend i Norge med 1144 nye smittede med coronaviruset siste døgn.

– Smittetallene har økt de to siste ukene, men vi er veldig usikre på hvor korrekte tallene er, fordi mange tester seg hjemme. Men det er en god del smitte utover i landet nå, sier Nakstad.

Han påpeker at det på nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt å ta i bruk nasjonale tiltak i nærheten av de vi tidligere har hatt i pandemien.

– Det vil være lite sannsynlig med en ny nedstengning. Det må skje noe veldig dramatisk med enten viruset eller immuniteten vår om vi skal få strenge tiltak.

Forsterkede lokale tiltak vil være tilstrekkelig for å få smitte og sykehusinnleggelser ned, mener han.

FORSTERKEDE TILTAK: Det kan bli nødvendig med lokale tiltak nå som smittetrenden øker igjen.

FHI og Helsedirektoratet overvåker nå situasjonen med tanke på om vi nå går inn i en vintertrend med økt belastning på helsetjenesten.

– Innleggelsestallene steg inn mot august, de var stabile i september og er økende nå. Det er også økende tegn til smitte og innleggelse på Østlandet. Men vi begynner snart å vaksinere med en tredje dose, det kan hjelpe oss inn i vinteren, mener den assisterende helsedirektøren.

Nakstad sier at balansepunktet mellom immuniteten i befolkningen og smittespredningen bidrar til at tallet på innleggelser ikke har steget mer.

Tallet på innlagte covid-pasienter ved norske sykehus er tirsdag 106 personer.

– Må skjerpe oss litt

– Vaksinen trekker R-tallet ned. Men det er stor usikkerhet knyttet til vinteren. Dersom man får influensa-sesong på toppen av covid-19, så kan det bli utfordrende for sykehusene, mener Nakstad.

– Vil det være aktuelt med nye tiltak?

– Mange råd gjelder fortsatt. Blant annet at man skal teste seg ved symptomer, gjerne med selvtester. Det kan bli aktuelt med forsterkede smitteråd, bruk av munnbind om smitten øker i områder med stor trengsel, hygieneråd og kommunene står klare med tiltak.

– Hvor kommer smitten fra?

– Smitte er litt overalt nå. Vi ser at fullvaksinerte, særlig blant de eldste, er innlagt på sykehus nå. Også en del uvaksinerte. Men vi ser også en del smittede ute i samfunnet, både unge og gamle, som ikke blir syke. Så det er helt tydelig at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom.

Han legger til:

– Verden ville sett veldig annerledes ut om ingen var vaksinert.

Kan feire Halloween som normalt

– Halloween er rett rundt hjørnet, hva er rådene?

– I fjor var ingen vaksinert under Halloween, så jeg tenker at man kan gjennomføre den akkurat som man lever normalt i hverdagen. Men det er viktig å respektere om det for eksempel er eldre som ikke har så lyst til å slippe noen inn.

Han frykter ikke økt smitte rundt Halloween og tror ikke feiringen vil utgjøre noen fare.

– Vil corona være en mindre farlig sykdom denne vinteren?

– Vi har færre innleggelser og mye mer kontroll og folk lever normale liv. Cirka 90 prosent av alle over 18 år vaksinert, det gir oss godt utgangspunkt, sier Nakstad

– Vi er heldigvis i en situasjon hvor vi kan leve ganske normalt. Men det er mulig vi må skjerpe oss litt.

Stigende smittetrend

Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag klokken 13.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, vil være på pressekonferansen.

Det vil bli Kjerkols første corona-pressekonferanse som ny helseminister.

CORONA-PRESSEKONFERANSE: Helseminister Ingvild Kjerkol kommer med nye corona-oppdateringer i morgen.

Tirsdag ble det registrert 1144 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Det er 499 tilfelle flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 645.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende.

78 kommuner har stigende trend. Totalt er det bekreftet 202.554 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Ifølge VGs oversikt er nå 69,11 prosent over 12 år fullvaksinert i Norge. 77,90 prosent har fått minst en dose.

I Oslo ble det registrert 218 smittetilfeller tirsdag. Snittet de foregående syv dagene er 159.

Økt smitte i Nord-Norge

Det har vært et hopp i smittetall og innleggelser i nord.

FHI påpekte onsdag at antall nye pasienter innlagt på sykehus har vært relativt stabilt de siste fire ukene. Det er hele Norge sett som ett. Universitetssykehuset Nord-Norge har på sin side sett en stor økning i antall pasienter de siste to ukene.

Samtidig har flere kommuner i nord, deriblant Tromsø og Alta, fått et hopp i smittetallene. Torsdag ble det registrert 748 smittetilfeller i Norge, noe som er 301 flere enn gjennomsnittet for de syv foregående dagene.

– Vi er usikre på hva svingningene i smittetallene betyr, men sammenholdt med innleggelsestallene, særlig i Nord-Norge, er det tydelig at trenden er økende igjen, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.