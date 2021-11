BLE STENGT: I begynnelsen av juni 2019 begynte folk på Askøy å bli syke i form av mage og tarminfeksjoner som følge av vann fra et høydebasseng i Kleppe vannverk. Dette er inngangen.

Askøy: 4684 fikk kokevarsel etter feil i kjemikalieblanding

BERGEN (VG) En svikt i kjemikaliedoseringen i Kleppe vannverk på Askøy har ført til at flere tusen innbyggere nå må koke drikkevannet.

Lørdag ble det sendt ut kokevarsel til 4684 adresser i kommunen.

– Årsaken til kokevarselet, var en svikt i en kjemikaliedosering i Kleppe vannbehandlingsanlegg på lørdag, opplyser leder for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, til VG.

Sommeren 2019 ble mange på Askøy syke i form av mage og tarminfeksjoner. Bakterien Campylobacter jejuni ble påvist i et høydebasseng i Kleppe vannverk, og bassenget ble stengt og faset ut.

Over 2000 personer rapporterte inn plager etter utbruddet. 75 personer, 59 voksne og 16 barn, ble innlagt som følge av utbruddet, ifølge politiet.

Dette er saken I begynnelsen av juni 2019 begynte folk på Askøy å bli syke i form av mage og tarminfeksjoner. Utover torsdag 6. juni 2016 ble det klart at smitten var vannbåren med primærsone Kleppe vannverk og Øvre kleppe som mottok vann levert fra høydebasseng HB168. Kokevarsel ble sendt ut i løpet av ettermiddagen, og en rekke andre tiltak iverksatt, blant annet nødkloring. Fredag 7. juni 2019 var det rimelig sikkert at forurensingen stammet fra HB 168, som ble stengt og faset ut. Samme dag opprettet politiet undersøkelsessak. I løpet av tirsdag 11. juni 2019 ble det konstatert funn av bakteriene Campylobacter jejuni i prøvene tatt 6. og 7. juni, tilsvarende det som var funnet i pasienter som var innlagt, og saken gikk over til vanlig etterforskning onsdag 12. juni 2019. Over 2000 personer har rapportert inn om mage/tarmplager etter utbruddet, og 75 personer (59 voksne og 16 barn) var innlagt på sykehus til behandling. Smitteutbruddet synes å ha opphørt rundt 19. juni 2019. (Fra politiets begrunnelse i forbindelse med ileggelse av et forelegg på en million kroner til Askøy kommune). Vis mer

I juni i år ble Askøy kommune ilagt et forelegg på én million kroner av Vest politidistrikt. Boten ble gitt for brudd på drikkevannsforskriften, som manglende implementering av prøvetaking og manglende internkontroll.

Anton Bøe skriver i en e-post til VG at feilen i Kleppe vannverk ble funnet og rettet opp litt ut på ettermiddagen på lørdag.

– Men vi opphever ikke kokevarselet før vi får negative prøveresultat på vannprøver (bakteriologisk) som vi leverer inn i dag, og omprøve på tirsdag. Det vil si at vi tidligst kan oppheve kokevarselet på onsdag. Dette er standard prosedyre for slike hendelser.

RENT VANN: Kommunen satte ut vannvogner da mange askøyværinger fikk mage- og tarminfeksjoner i juni 2019. Nå må vannet fra Kleppe vannverk kokes på nytt.

Bøe skriver at svikt i kjemikaliedoseringen påvirker fellingen i filtrene, som gjør at filtrene ikke fungerer optimalt.

– I dette tilfellet var det et fellingskjemikalie som ikke ble tilført vannet, slik at partikler i vannet ikke flokkulerte («klumpet seg») i filtrene. Det betyr at i neste omgang, vil ikke UV-anlegget fungere optimalt. Derfor startet vi også kloranlegget.

Kommuneoverlegen i Askøy, Kristin Cotta Schønberg, opplyser til VG at legevakten i kommunen så langt ikke har hatt noen henvendelser som kan knyttes til kokevarselet.