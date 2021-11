Nakstad om smitteøkningen: − Kan bli krevende

Smittetrenden er stadig økende i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at dersom antall innleggelser også fortsetter å øke, kan totalsummen bli krevende.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er fortsatt stigende smittetall for covid-19 i Norge, og mandag ble det rapportert 1335 nye tilfeller. Samtidig var 168 personer innlagt på sykehus, 47 flere enn dagen før.

I Trondheim kommune anbefaler de munnbind igjen, og i Tromsø vurderer de nye tiltak etter rekordsmitte.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at smitteutviklingen nå går i feil retning.

– Smittetrenden er ikke så positiv akkurat nå. Vi har hatt stabile tall for innleggelser, men vi ser nå at det øker, sier han.

– Oppfatter dere situasjonen som alvorlig?

– Det er klart at sykehusene vil merke påkjenningen dersom dette holder seg oppe over tid. Bekymringen vår er knyttet til at dersom innleggelser fortsetter å øke og folk i tillegg blir syke av andre luftveisinnleggelser. Totalsummen kan bli veldig krevende.

Denne høsten har RS-viruset, som særlig rammer små barn, kommet tidligere enn normalt. Det er også knyttet en del usikkerhet til den kommende influensabølgen, sier Nakstad.

– Vi vet fortsatt ikke om vi får et normalt influensa-år eller ikke. Det er summen av alt dette som er utfordrende.

Her kan du selv se hvordan innleggelsene har økt siste tiden:

Utelukker ikke lokale tiltak

Forrige uke uttalte Nakstad at det imidlertid vil være lite sannsynlig med en ny nedstenging. Forsterkede lokale tiltak vil være tilstrekkelig for å få smitte og sykehusinnleggelser ned.

Trondheim kommune anbefaler nå bruk av munnbind på offentlig sted hvor du ikke kan holde en meter avstand – men det er ikke et påbud.

– Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, skriver kommuneoverlege Tove Røsstad i en pressemelding.

Nakstad utelukker ikke at det vil komme tiltak i andre kommuner fremover.

– Kommunene følger nøye med på denne situasjonen. Hvis de nå ser at smittetrenden er økende i egen kommune og at flere blir inn på sykehus, håper vi at kommunene bruker de verktøyene de har for å få ned smitten.

– Anbefaling om å bruke munnbind er en av tiltakene vi er godt kjente med, og kanskje er det dette som skal til for å få ned smitten i den aktuelle kommunen.

– Vaksine er ikke nok

Fellesnevneren for smitteøkningen er at folk nå har mer kontakt med hverandre nå enn før, ifølge Nakstad.

– Og så holder vi oss også mer innendørs enn det vi gjorde i sommer.

Nakstad sier videre at det er helt tydelig at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom. Han oppfordrer nordmenn til å fortsatt holde seg hjemme om de er syke, og om å teste seg dersom det er nødvendig.

– Vi har god hjelp av vaksinedekningen, men det er ikke nok dersom vi ikke følger de øvrige smittevernrådene. Klarer vi det, klarer vi også å snu trenden, sier han.

– Men det er usikkert hvor langvarig vaksineeffekten er, derfor er det viktig at det er tilbudt en tredje dose til de over 65 år.

Mulig med førjulsferie

På spørsmål om mulighetene for å reise utenlands før jul, svarer helsedirektøren at det er fullt mulig å reise uten å havne i karantene dersom man er vaksinert.

– Risikoen for å komme i kontakt med viruset er nok ikke større ute i Europa enn i Norge. Men det er viktig at man setter seg inn i situasjonen til det landet man reiser til, og at man tar de samme forhåndsreglene man ville ha gjort her hjemme.