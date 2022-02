Dette betyr lettelsene for studenter

Fysisk tilstedeværelse blir hovedregel for universitet og høyskoler.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På pressekonferansen tirsdag innførte regjeringen flere lettelser.

Opphever skjenkestopp

Til nå har det vært en rekke strenge restriksjoner som har rammet serveringssteder.

Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Universitet og høyskoler

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

– Det er vi veldig glad for

I forkant av pressekonferansen gikk rektorer ved Norges største universiteter ut med at de ønsket at regjeringen fjerner kravet om en meter avstand for studentene.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo er nå svært fornøyd med at anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

– Her gjelder det å brette opp ermene, og utnytte det mulighetsrommet som kommer nå.

UiO-rektoren forteller at de vil åpne opp rask som mulig, så mye som mulig og at det vil skje i samråd med studentene.

– Nå er det opp til oss selv å gi studentene et godt semester.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, hadde i forkant av pressekonferansen en klar forventning til at meterkravet fjernes ved undervisning og at organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan gjennomføres.

– Dette er skikkelig bra, nå er jeg veldig fornøyd, sier hun til VG.

Hun tror at dette betyr veldig mye, for veldig mange studenter.

Samtidig er Lund klar over at flere studenter er bekymret for å skulle møte opp fysisk igjen. Hun forteller at det derfor er viktig at dette blir gjort på en forsvarlig måte.

Også leder av Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, er lettet over at studentene kan komme tilbake til campus.

– Vi har vært veldig bekymret for den psykiske helsen til studentene, og at mange kunne gi opp studiene. Nå går de lysere tider i møte både sosialt og faglig.