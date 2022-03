To kvinner drept i Kristiansand

To voksne kvinner er døde etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand. En person er siktet for drap på to personer.

Saken oppdateres

Det opplyser politiet på en pressekonferanse mandag kveld.







Det er en relasjon mellom de fornærmede og den siktede mannen. Siktede er en mann i 50-årene, opplyser politiet.

Den siktede mannen meldte seg til politivakten i Kristiansand.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.20 og rykket ut med store styrker. Hendelsen skjedde på en privat adresse i bydelen Søm i Kristiansand

– Da politiet kom til stedet fant de to hardt skadede på adressen, sier Bernt Olav Bryge, politiadvokat i Agder politidistrikt.

Forsvarer vil møte siktede i løpet av kvelden

De to skadede ble kjørt til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus.

Like etter klokken 14 fikk politiet beskjed fra sykehuset om at kvinnene ble erklært døde like etter ankomst til akuttmottaket.

Siktede vil bli begjært varetektsfengslet, forteller Bryge, men vil ikke gå i detalj eller kommentere noe rundt et motiv for handlingene.

Mannen i 50-årene har fått oppnevnt advokat Nils Anders Grønås som forsvarer. Grønås har ikke vært i kontakt med sin klient ennå.

– Hvis det lar seg gjøre, vil jeg møte ham i løpet av kvelden, sier Grønås til VG.

Ettersom han ikke har møtt sin klient ennå, kan ikke Grønås si noe om hvordan han har det eller hvordan han stiller seg til siktelsen.

Avhør kan muligens gjennomføres i løpet av kvelden.

– Politiet har et ønske om å gjennomføre avhør i dag, men jeg må høre med min klien om hvordan han stiller seg til det, sier Grønås.

– Kaotisk

Politiet har iverksatt teknisk og taktisk etterforskning etter hendelsen som vil pågå utover kvelden. Den taktiske etterforskningen innebærer avhør av vitner, og politiet jobber med avhør av den siktede.

VG har snakket med et vitne som bor i nærheten. Vedkommende beskriver situasjonen på åstedet som kaotisk.

– Ambulansepersonell løp, politiet løp, alle løp, sier vitnet.

En ungdomsskole ligger i nærheten av der hendelsen skjedde. Mange barn på vei hjem fra skolen ble vitne til at den ene personen ble fraktet ut på båre, og underveis fra boligen til ambulansen ble vedkommende forsøkt gjenopplivet, ifølge vitnet VG har snakket med.

Minst åtte ambulanser og åtte politibiler var på stedet, ifølge vitnet.

En annen nabo som bor like ved så også mye ambulansebiler og politibiler på stedet.

– Det er jo alltid grusomt. Du blir ganske skjelven og sjokkert, sier naboen til VG.