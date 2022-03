JORDSKJELV: Mandag morgen ble det registrert et jordskjelv i Nordsjøen, mellom Stadt og Færøyane. Den røde prikken viser skjelvets episenter.

Jordskjelv i Nordsjøen: − Kunne kjennes på hele Vestlandet

Mandag klokken 06.33 ble det registrert et jordskjelv i Nordsjøen, mellom Stadt og Færøyane, med styrkegrad 4.6.

Av Emma Fondenes Øvrebø

– Skjelvet kunne kjennes på hele Vestlandet, langt inn i fjorden. Folk har kjent det godt, også i Stavanger, sier senioringeniør ved jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen, Berit Marie Storheim til VG.

Ifølge Storheim er normalt sett ikke et jordskjelv langvarig. Hun kan ikke si noe om hvor lenge det varte før de har undersøkt skjelvet nærmere.

– Det kan være snakk om sekunder. Skjelv i Norge pleier ofte å kjennes i et mindre område, fordi de ofte er svakere.

Hun sier at et skjelv med styrkegrad 5, kjennes godt, men at sjelden noe kommer til skade.

Lars Ottemoller, professor i seismologi ved Universitetet i Bergen, sier til VG at den skjelvet er målt til 4.4 i Richterskalaen, og 4.8 i Momentmagnitude-skalaen, og at det dermed per nå blir riktig å gi skjelvet en styrkegrad på 4.6.

– Det er forskjellige måter å måle et skjelv må. Vi bruker forskjellige observasjoner, så det er for tidlig å komme med helt nøyaktig magnitude nå, sier han.

Moment-magnitudeskalaen er den mest brukte skalaen for måling av størrelsen (magnituden) av jordskjelv i vitenskapelig sammenheng. Forskjellen på Richters skala og moment-magnitudeskalaen er relativt liten i de fleste tilfeller, spesielt for middels store skjelv.

Richters skala er en skala for å karakterisere styrken av jordskjelv. Den er bare gyldig i California i USA og har siden blitt erstattet av andre skalaer.

– Rister i huset

Operasjonsleder Eirik Loftnesnes i Vest politidistrikt sier til NTB at de har fått to henvendelser så langt. De har foreløpig ikke fått meldinger om personskade eller materielle skader.

– De kommer fra Øygarden og Tysse, så det er snakk om store avstander her. Folk sier de blir vekt av at det rister i huset og klirrer i glassene.

Ottemoller sier til Bergens Tidende at så store jordskjelv kun registreres cirka hvert tiende år på Vestlandet.

– Det er ikke farlig for folk på land, men det kan være det for oljeinstallasjoner i nærheten, sier han til avisen.

I Norge har ingen av jordskjelvene hatt styrker på over 6 på Richterskalaen, men enkelte av de større skjelvene har blitt merket av befolkningen over avstander opp til nesten 1000 km, ifølge SNL.

Det forekommer fremdeles regelmessig skjelv som blir følt klart og tydelig, spesielt når man befinner seg innendørs.

De fleste av disse finner sted langs kysten av Vestlandet, i Nordsjøen, av langs kysten av Nord-Norge, langs hele kontinentalsokkelen, og i Oslo-området.