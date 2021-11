I SJEFSSTOLEN: Masud Gharahkhani (39) i stortingspresidentens stol i Stortingssalen.

Ny stortingspresident: Slik svarer han om tilliten til Stortingets direktør

Nyvalgt stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har fått i oppdrag å rydde opp etter en skandalehøst om pendlerboliger på Stortinget.

Torsdag tiltrådte den nye stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap). VG møtte ham på hans nye kontor, med egen peis og utsikt til Slottet og Karl Johans gate.

Han overtar rollen etter at Eva Kristin Hansen gikk av etter det ble kjent at politiet har åpnet etterforskning mot stortingspolitikeres bruk av pendlerboliger – et sakskompleks hun har vært en del av. Per nå er det ingen som har status som mistenkte i saken.

Gharahkhani forteller VG at han er opptatt av å rydde opp i de ulike sakene om pendlerboliger, Stortingets ordninger, som feriepenger og sikre åpenhet og legitimitet til Stortinget.

Han har forståelse for at folk har en oppfatning av at stortingspolitikere og vanlige folk behandles ulikt når de gjør feil, og han understreker at han skal rydde opp og sikre likebehandling.

– Tidligere stortingspresidenter har til felles at de får mest oppmerksomhet etter noe har gått ordentlig galt. Hvordan ser du fram til å skjøtte vervet?

– Jeg synes det er trist at det har vært sånn at stortingspresidentens rolle flere ganger har havnet i det mange opplever som skandaler. Jeg håper å kunne bidra til å rydde opp nå, og så deretter bruke min rolle på å heie fram det norske demokratiet, likestilling og velferdsstaten, sier Gharahkhani.

FIST BUMP: Gharahkhani hilser på kolleger i Stortingssalen i dag.

Tillit eller ikke

Fredag skal han møte Stortingets direktør Marianne Andreassen, som i høst har ledet oppryddingen i pendlerboligskandalen på Stortinget. Hun har måttet tåle kritikk for stortingsadministrasjonens administrasjonens håndtering av saken.

– Jeg skal ha møte med stortingsdirektøren fredag, og jeg kommer til å snakke med henne om disse tingene. Jeg mener at alle må være selvkritiske.

– Hva er ditt budskap til henne?

– Mitt budskap er akkurat det samme: Åpenhet, ryddighet i ordninger og regler. At det skal være rettferdighet og legitimitet. Det handler også om at kontrollmekanismer skal komme på plass.

– Så direktøren blir ikke arbeidsledig etter møtet fredag?

– Dere skjønner at sånne spørsmål kommer jeg ikke til å svare på. Det som er viktig er at vi har en opprydning. Da må samtlige partier være enige om det, og det må skje i tett samarbeid med administrasjonen.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen har hatt jobben siden 2018.

– Vi har en stortingsdirektør

– Har du tillit til direktøren?

– Eh, jeg mener at vi nå skal rydde opp, og jeg skal ha møte med Marianne fredag. Det som er viktig med det møtet er: Hva har administrasjonen gjort frem til nå, og hva tenker administrasjonen om veien videre.

– Men har du tillit til henne til å lede det arbeidet som stortingsdirektør?

– Marianne er ansatt. Hun er stortingets direktør. Og nå skal vi rydde opp. Og den opprydningen skal vi gjøre med både presidentskapet og administrasjon.

– Har du som stortingspresident tillit til at hun er riktig person til å være stortingsdirektør i det arbeidet?

– Vi har en stortingsdirektør.

– Har tillit

– Har du tillit til henne eller ikke?

– Jeg har tillit til den administrasjonen vi har, og så kommer jeg til å ha disse møtene for å sørge for at vi er selvkritiske og at det ryddes opp.

– Forstår du at folk vil kunne dra konklusjoner eller tolkninger i at du ikke vil svare tydelig på det spørsmålet?

– Nei, altså: Poenget mitt er at vi har en stortingsdirektør. Og hun har jobben i dag. Det betyr at presidentskapet som har vært og er nå, har tillit til henne som direktør. Hun er ansatt og hun er der nå. Så skal vi gjøre en opprydding, og alle har et ansvar for å være med på den oppryddingen.

Vil ikke gå inn i «krangling»

Avgått stortingspresident Eva Kristin Hansen har engasjert advokat John Christian Elden til å representere seg i saken – både under etterforskningen men også i den politiske debatten om saken.

På NRKs radioprogram Politisk kvarter torsdag morgen, sa Elden at hans klient har disponert en bolig i Ski, under 40 kilometer fra Stortinget, uten at hun dermed brøt regelverket for pendlerboliger.

Stortingsdirektøren Marianne Andreassen har derimot gjentatte ganger understreket at Hansen brøt regelverket og ikke skulle hatt pendlerbolig, fordi hun eide og bodde i et hus innenfor 40 kilometer fra Stortinget.

Stortingsdirektøren sier dette regelverket har vært klart siden 2006.

– Hvem av de to har rett, Elden eller Marianne Andreassen?

– Jeg har ikke et behov for å gå inn i krangling med noen som helst. Det som er viktig for meg er å gjøre en god jobb nå, med en prosess hvor vi rydder opp.

GIKK AV: Eva Kristin Hansen (Ap) var bare stortingspresident noen uker før hun gikk av.

– Gode spørsmål

Gharahkhani sier han har lest svarene som Andreassen ga på 18 kritiske spørsmål fra FrP-leder Sylvi Listhaug om, administrasjonens håndtering av pendlerboligskandalen. I svarene plasserer Andreassen tydelig ansvaret for flere feil som er begått på stortingsrepresentantene og henviser til at regelverket har vært tydelig.

– Er det noe i svarene hun ga til Listhaug som du stusser over eller som var nytt for deg?

– For det første synes jeg det var gode spørsmål Sylvi Listhaug sendte. Det ga jeg også uttrykk for under et møte i dag.

– Du sier det gode var gode spørsmål fra Listhaug. Synes du også det var et godt svar fra Andreassen?

– Det som er viktig for oss nå er å se på de svarene om den opprydningsjobben vi skal gjøre i presidentskapet og med de parlamentariske lederne. Så er det naturlig i det møtet med de parlamentariske lederne å se på hva det var som manglet i de svarene.

– Så du mener det finnes mangler i svarene fra Andreassen?

– Ja, hvis de opplever at det ikke var gode nok svar vil det være mulig å gjøre en oppfølging basert på det.

I det intervjuet avsluttes ønsker stortingspresidenten å presisere at han har tillit til stortingsdirektøren.

– Angående svaret på direktørspørsmålet: Jeg tror det ryddige er å svare at «ja, jeg har tillit», med de kommentarene jeg ga.