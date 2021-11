IDEALET: – Systemet vårt forutsetter at begge er like gode foreldre, og det legges opp til at foreldre klarer å samarbeide, sier professor Margunn Bjørnholt ved NKVTS

Psykisk vold: − Ressurssterke mødre kan slite med å bli trodd

Voldsutsatte mødre som oppfattes som ressurssterke, er norske, og har utdanning og jobb, kan slite med å bli trodd i hjelpeapparatet, mener professor.

Av Therese Ridar

Margunn Bjørnholt ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i sine studier om vold i parforhold funnet at mødre er spesielt voldsutsatt.

Hun ser også at enkelte grupper har spesielt vanskelig for å bli trodd når de melder fra om psykisk vold.

– Det synes også ut fra mine og andre studier at voldsutsatte mødre som oppfattes som ressurssterke, som er norske og har utdanning og jobb, kan slite med å bli trodd i hjelpeapparatet. Det samme gjelder for kvinner med minoritetsbakgrunn der mannen er norsk og fremstår som vellykket. Jeg tror det er fordi disse gruppene bryter med det bildet mange har av hvem man tenker kan være offer og voldsutøver, sier Bjørnholt.

Stemmer ikke med idealene

Forsker Margunn Bjørnholt påpeker at vold passer veldig dårlig med idealene om likestilling og likestilt foreldreskap som står så sterkt i det norske samfunnet. Ifølge Bjørnholt forutsetter systemet vårt at begge er like gode foreldre, og det legges opp til at foreldre klarer å samarbeide til beste for barna etter et brudd.

– Det betyr at dersom man har barn sammen, må den som bryter opp fra et forhold der man har vært utsatt for vold og kanskje frykter for livet, fortsatt ha kontakt og legge til rette for at den som har utøvd volden har samvær eller deler omsorgen for barna. Det kan være svært belastende og skremmende og gjør at noen ikke tør å bryte ut, forteller forskeren.

Hun understreker at det har vært en rettslig utvikling i lagmannsretten der hensynet til barnas beste veier tyngre og at det i økende grad tas hensyn til om det har vært vold.

– Men vi vet ikke hvordan det er i tingrettene, og de færreste sakene havner uansett som rettssak. Man skal helst finne en løsning under meglingen, og der «forsvinner» volden. Det viktigste er å komme til enighet, sier forskeren.

Enighet viktigst

Margunn Bjørnholt forteller at noen av hennes informanter har opplevd å bli utsatt for utskjelling og raseriutbrudd under megling, uten at noen griper inn. De kan føle at målet om å komme til enighet går på bekostning av å avdekke vold.

– Det har vært lite fokus på at mødre som er utsatt for vold, er i en særlig vanskelig situasjon. De skal være foreldre i en ofte helt ekstrem situasjon, der de i tillegg til å gi omsorg og følge opp barna som alle andre, må prøve å skjerme barna mot volden, og hjelpe dem å bearbeide det de opplever, sier hun.

Bjørnholt forteller at noen land nå spesifikt har kriminalisert psykisk vold med egen lovgivning.

– Men psykisk vold er vanskelig å bevise i retten, og at kriminalisering kan derfor være problematisk. Det er et tema som diskuteres mye, sier hun.

Få rettssaker om psykisk vold

Overlege Janne Rueness jobber mer voldsutsatte barn ved Oslo universitetssykehus. I sin doktorgradsavhandling for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) studerte hun helseplager hos barn og ungdom der volden var under politietterforskning.

OVERLEGE: Psykisk vold havner sjelden i rettssystemet, fant Janne Rueness ut i sitt doktorgradsarbeid.

Psykisk vold var sjelden en del av politietterforskningen i disse sakene, og ingen av de politianmeldte forholdene dreide seg om psykisk vold isolert.

– Dette illustrerer at saker vedrørende psykisk vold er underrepresentert i rettsvesenet, sier Rueness.

Hun fant også at personer som har vært utsatt for psykisk vold i oppveksten, har flere fysiske helseplager enn de som har vært utsatt for fysisk vold.

– Det var overraskende at psykisk vold viste seg å være så skadelig for den fysiske helsen. Konsekvensene er på linje med seksuell vold, sier Rueness.

Hun tror det i mange tilfeller handler om at barn utsatt for psykisk mishandling, får dårligere oppfølging enn dem som er utsatt for annen vold.

– De blir ikke i like stor grad fanget opp, og hjelpen er ikke like tilgjengelig, sier overlegen.

Innrømmer utfordringer

Trine Eikrem har lang erfaring med å jobbe som terapeut på familievernkontor, men jobber nå spesielt med vold og konflikt i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat).

– Det Margunn Bjørnholt peker på om ressurssterke mødre er helt klart en utfordring. Det er nok en idé i hjelpesystemet om hvem som er et voldsoffer, og da kan det være ekstra vanskelig å lage rammer for å ha vold som tema i møter dersom den utsatte ikke passer i denne tenkte kategorien, sier Eikrem, som er leder av Familevernets spisskompetansemiljø for vold og høykonflikt.

ENIG I KRITIKKEN: Trine Eikrem er psykologspesialist og leder av Familievernets spisskompetansemiljø for vold og høykonflikt

– Det kan også være at de som jobber i de forskjellige systemene har for lite kompetanse, er for presset på å «få saker igjennom systemet», eller at det faktisk ikke er rammer som muliggjør rom til at de voldsutsatte kan åpne seg. Når det er ord mot ord i en konflikt, er ikke systemene nødvendigvis rigget for, eller har mandatet til å finne ut, hva som er gjensidighet og hva som er ikke likeverdig, forklarer Trine Eikrem.

Selv om de i forkant av meglingen spør foreldre om de har problemer med vold eller rus, vet de at de ikke avdekker nok.

– En rapport fra FHI viser at ikke alle føler seg trygge nok til å svare ut om de har disse problemene, sier Eikrem. Hun er enig i at de offentlige instansene kan bli bedre til å samarbeide:

– Hjelpesystemet er for fragmentert og personavhengig. Det er ofte mange instanser som er i kontakt med den samme familien, uten at disse systemene snakker godt nok med hverandre og ansvaret både forskyves og pulveriseres, sier Trine Eikrem.