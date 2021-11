ORDFØRER?: Trond Giske bedyrer at han ikke har noen ambisjoner om å bli ordførerkandidat i Trondheim om knappe to år.

Giske blir leder i lokalt Ap-lag

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske (55) er valgt som leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim.

– Jeg har blitt leder i Trøndelags minste lokallag - det hadde i høst bare ni medlemmer, sier Giske:

– Nå er vi vokst til 16, men er nok forsatt et av de minste, både i Trøndelag og Norge, sier han.

– På grasrota

Giske tok ikke gjenvalg til Stortinget og har etter det ikke hatt noen verv i Arbeiderpartiet.

– Jeg har i høst for første gang på 34 år ikke hatt noe verv i Arbeiderpartiet. Nå er jeg tilbake der jeg startet; på grasrota, i et bittelite lokallag. Det er der vi trenger å bygge organisasjon, sier Giske.

Han sier han ble valgt på et ekstraordinært årsmøte nylig.

– Det var seks tilstede; ikke så verst i et så lite lag.

– Hva er målet?

VIL VINNE VALGET: Trond Giske sier et viktig mål er å bidra til valgseier i Trondheim i 2023.

– Å få delta i organisasjonsbyggingen og ikke minst å bidra til at vi vinner kommunevalget i Trondheim i 2023. Jeg har alltid likt det grunnleggende organisasjonsarbeidet. Vi skal også ta ideologidebatt og diskutere de store spørsmålene.

På deres Facebookside står det at de «kjemper for et Norge bygd på et folkelig og tydelig sosialdemokrati og mot høyredreiningen i samfunnet».

– 100 prosent sikkert

Han avviser at laget har gjenoppstått for at han skal kunne ha en plattform og et lederverv i Ap.

– Det var et lokallag uten aktivitet, som ble reorganisert i vinter. Han som ble valgt til leder fant ut at han likevel ikke hadde tid, så jeg ble spurt. Det har jeg sagt ja til.

Han sier rekrutteringsmålet er hårete.

– Ihvertfall prosentvis, ler han:

– Det får være et mål å doble antallet medlemmer på kort tid.

– Du kan mistenkes for å ha ambisjoner om å bli Aps ordfører-kandidat i Trondheim ved kommunevalget om knappe to år, etter Rita Ottervik, som har maktet ha ordførerkjedet siden 2003?

– Det kan jeg med 100 prosent sikkerhet si at jeg ikke skal bli. Det er et frivillig partipolitisk engasjement hvor jeg skal bidra i skolering, verving og politiske debatter.

– Hvilke ambisjoner har du for politikken i Trondheim?

– Å bygge organisasjonen og bidra til at vi igjen vinner valget i Trondheim ved neste kommunevalg.

– Og du skal ved en slik seier ikke ha sentrale verv i Trondheim?

– Nei, overhodet ikke. Jeg skal ikke engang stå på listen.

RIKSPOLITIKKEN: Trond Giske sier han skal delta i den politiske debatten fremover.

Giske understreker også at han ikke har noen rikspolitiske ambisjoner:

– Nei, ikke utover tidvis å delta i den politiske debatten.

Med seg som nestleder får han Anita Børstad.

– Vi vil ha et forum som er åpent for brede politiske diskusjoner, sier Børstad til VG.

Hun har inntil nylig vært styremedlem i et annet Ap-lag i Trondheim og stilte til valg for partiet i kommunevalget 2019. Børstad opplyser til VG at hun nå er nestleder i Nidaros sosialdemokratiske forum og at hun gjennom høsten har jobbet med den tidligere nestlederen i Ap, for å få lokallaget på beina.

Lokallag for hele byen

Normalt er lokallagene knyttet til bydeler i Trondheim, men det nye laget skal heller tiltrekke seg politisk interesserte fra hele byen. Børstad forklarer at det også er bakgrunnen for navnevalget, Nidaros sosialdemokratiske forum.

Navnet ble nylig godkjent av styret i Trondheim Ap. Lokallagene er selvstendige enheter under Trondheim Arbeiderparti. De kan få økonomisk støtte til å avholde møter og bistand til trykksaker. Alle medlemmer sorterer til et lokallag.