Sofies søster i retten: − Jeg visste det var ham

BERGEN (VG) Søsteren til Sofie Vo Nguyen (20) var bekymret for søsteren da hun flyttet til Bergen, forklarte hun i retten onsdag.

En 20 år gamme mann er tiltalt for drap på Sofie Vo Nguyen natt til 26. september i fjor. Han har vedgått drapshandlingen, men nekter for tiltalepunktet om voldtekt eller likskjending.

I forklaringen beskrev søsteren tiltalte som klengete. Hun fortalte at han var frustrert over at Sofie ikke ville ha et kjæresteforhold til ham, og at søsteren og tiltalte ved ett tilfelle hadde en heftig krangel.

– Det har alltid vært noe merkelig og mørkt med ham. Jeg sa til henne «tenk om han gjør deg noe», sa hun.

Søsteren beskrev Sofie som en smart og engasjert jente som hun hadde nær kontakt med.

– For meg var hun en livspartner. Vi var nære, og hadde et sterkt forhold.

«Vi mistet verdens herligste person»

Søsteren sa at Sofies forhold til tiltalte bare var av vennskapelig karakter, og at Sofie ikke var interessert i ham som kjæreste.

– Hun så på ham som barnslig. Han hadde ikke de egenskapene hun lette etter. Hun så på ham som en lillebror.

Søsteren sier hun ikke var i tvil hvem som sto bak da hun fikk vite at Sofie var død.

– Jeg visste det var ham.

Saken har gått hardt inn på familien, forklarte hun.

– Vi mistet verdens herligste person. Alle i familien er veldig sinte, og vi vet ikke hvordan vi skal fortsette. Alle sliter på sin egen måte. Noen dager er helt jævlige, sa hun.

Broren: – Sofie var sterk og modig

Broren til Sofie forklarte seg også i retten onsdag. I likhet med søsteren sa han at han ikke oppfattet at Sofie og tiltalte ikke var kjærester.

– De var bare venner. Det var åpenbart, noe alle visste.

Han betegnet tiltalte som klengete, en som «jaget» og fulgte etter søsteren.

– Hun var ikke interessert i ham. Hun så ikke på ham som en mann.

Broren forklarte at saken hadde satt sterkt preg på familien.

– Det har vært mye sorg. Det går litt bedre nå, sa han.

Han karakteriserte Sofie som en sterk og modig kvinne som jobbet hardt.

– Hun var populær, sosial og hadde mange venner. Hun hadde en lys fremtid foran seg.

Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor.

I retten er det blitt lagt frem flere meldinger der tiltalte skriver om død.

14. september sendte tiltalte en chattemelding til et familiemedlem av Sofie der han skriver «Hva om en av oss drepte hverandre». I en ny melding presiserer han: «Snakker om meg og Sofie, ikke deg og meg».

En uke senere skrev han til en spillkamerat i utlandet at han ville dø den kommende lørdagen, og at Sofie også ville dø.

Meldingene ble lagt frem i tingretten tirsdag, sammen med flere andre meldinger tiltalte hadde skrevet på sosiale plattformer.

Tiltalte har i retten forklart dette med at han hadde en «mørk humor».

Sofies bror sa at tiltalte hadde spurt ham om Sofie var jomfru.

– Han spurte alle om det. Både gutter og jenter.

– Jeg tok det ikke seriøst. Jeg oppfattet det som kødd.



Broren forklarte at han chattet med tiltalte dagen før Sofie ble drept. Det skjedde da tiltalte koblet seg på en chat under et spill på internett.

– Når du chatter den dagen, oppfatter du ham på annen måte enn tidligere, spurte aktor.

– Jeg følte han var spesiell og rar hele tiden, tenkte ikke så mye på det. Han var bare litt mer mørk enn vanlig.

Sofies britiske tidligere kjæreste (23) forklarte seg på videolink fra England om sitt forhold til henne. Han sa de hadde tatt opp igjen kontakten høsten 2020, etter en lengre pause.

Ifølge 23-åringen hadde Sofie bestilt tur til London to uker etter at hun ble drept, og at de da skulle bo sammen i en Airbnb-leilighet.

– Vi hadde planer om å møtes oftere. Når vi hadde funnet ut hva slags vei karrierene våre ville ta, hadde vi planer om å flytte sammen.