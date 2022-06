KRITISK: Hvilke andre diagnosegrupper må avslutte vellykket behandling i 12 uker for å bevise virkningsgrad og fortsatt behov, ikke bare én gang men hvert tredje år? spør Tone Wilhelmsen Trøen (H) om avgjørelsen om at migrenepasienter må ta behandlingspause.

Godtar ikke pause i medisinering: − Uholdbart

Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, mener helseministeren må snu i migrenemedisin-saken. Det vil ikke Ingvild Kjerkol love.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en uholdbar og kritisk situasjon for migrenepasientene, sier komitelederen til VG.

Hun stiller også spørsmål ved om det er lov å pålegge pasienter pause fra en medisin som virker.

I mai skrev VG om Ragnhild Elisabeth Hoel (49) som fikk et nytt liv etter 49 år med migrene. Nå tvinges hun og alle kroniske migrenepasienter til å ta pause fra medisinen som har vist seg veldig effektiv for dem.

For helsemyndighetene har bestemt at alle kroniske migrenepasienter må ta en behandlingsstopp på tre måneder etter 18 måneder med medisinering. Grunnen er at medisinen er dyr og effekten av må vurderes opp mot pengebruken.

SKREMMENDE: Til tross for god effekt, må kroniske migrenepasienter som Ragnhild Elisabeth Hoel ta medisinpause. Opposisjonen reagerer sterkt og vil at helseministeren skal betenke seg. Hoel synes det er skremmende.

Mener det bryter med rettigheter

Det synes Wilhelmsen Trøen er helt uakseptabelt.

– Jeg mener det bryter med pasienters grunnleggende rettigheter:

Retten til individuell vurdering, retten til forsvarlig helsehjelp og retten til å klage hvis de opplever at dette ikke er oppfylt.

– Hvordan kan man med loven i hånden ta en kollektiv beslutning knyttet til behandlingen av den enkelte? spør hun.

Migrenepasientene over hele landet fortviler, norske nevrologer er bekymret og flere politiske partier har reagert. Til høsten skal saken derfor behandles i Stortinget.

Flere kvinner enn menn

Men migrenepasienter kan ikke leve i uvisse i flere måneder, mener Høyre.

– Denne innstrammingen av regelverket bør oppheves så raskt som mulig og det mener jeg helseministeren må ta ansvar for. Med så sterke signaler fra opposisjonen bør helseministeren snu nå, sier Wilhelmsen Trøen som er saksordfører for forslaget fra SV og MDG.

VG har spurt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hun vil revurdere medisinpausen.

– Vi er opptatt av å sikre at folketrygdens midler brukes til de pasientene som trenger behandlingen mest, og dessuten har utbytte av den. Vi mener også dette må praktiseres noenlunde likt. Det står vi fast ved, svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng i helse- og omsorgsdepartementet i en mail på vegne av ministeren.

– Betyr det at Kjerkol ikke vil snu i denne saken?

– Vi har vært tydelige på hva vi mener i denne saken, svarer Bekeng.

Regjeringen: Bryter ikke med rettigheter

Han sier at de fleste pasienter som behandles med CGRP-hemmere i Europa må ta en anbefalt behandlingspause etter seks til 12 måneder og mener praksisen ikke bryter med grunnleggende pasientrettigheter.

– Det er mulighet for å avbryte behandlingspausen for den enkelte dersom tungtveiende medisinske, individuelle hensyn tilsier det, skriver han.

Minst 605.000 nordmenn over 18 år lider av aktiv migrene, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og tall fra HUNT4-undersøkelsen.

Det utgjør 11 prosent av befolkningen. Langt flere kvinner enn menn rammes, 15,3 prosent mot 5, 7 prosent av norske menn. Om lag 100.000 av disse har kronisk migrene.

Høyre etterlyser en konsekvensvurdering av hva de medisinske, menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnadene av tre måneders seponering av effektiv behandling hvert tredje år vil være for denne pasientgruppen.