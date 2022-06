TILSYN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det skal undersøkes om blant annet Sivil klareringsmyndighet ivaretar ulike hensyn som likebehandling.

Justisministeren iverksetter tilsyn med klareringsmyndighetene

Tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt sikkerhetsklareringen selv om han ble straffet for ulovlig oppbevaring av våpen i syv år. Nå iverksetter justisminister Emilie Enger Mehl tilsyn med norske klareringsmyndigheter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mehl ber nå Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å gjennomføre tilsyn med klareringsmyndighetene for å undersøke eventuell forskjellsbehandling.

Dette fremkommer i et brev som justisministeren har sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag.

Der skriver Mehl:

«Det er svært viktig at det er tillit til at personer behandles korrekt

og med tiltro til at like tilfeller behandles likt når det gjelder sikkerhetsklarering og

autorisasjon. 1. juni 2022 ga derfor departementet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i oppdrag å gjennomføre tilsyn med klareringsmyndighetene i sivil og militær sektor for å vurdere hvordan klareringsmyndighetene ivaretar ulike hensyn som likebehandling og rettssikkerhet opp mot nasjonal sikkerhet.»

VG har skrevet flere saker om tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold som fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklareringen selv om han oppbevarte våpen ulovlig på kontoret i syv år.

Andre har mistet sikkerhetsklareringen på grunn av inkassotrøbbel.

– Vi kan ikke ha et sett av regler for Kong Salomo, og et annet for Jørgen hattemaker, har justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) sagt til VG.

Forrige mandag sendte Kontrollkomiteen en rekke spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) med krav om svar på om hvorvidt PST-sjef Sjøvold var behandlet etter samme standard som andre personer som har mistet sin sikkerhetsklarering.

– Det er forhåpentligvis et veldig enkelt spørsmål for Justisdepartementet å svare på. Hvis svaret på det er noe mer enn ja, så er det jo grunnlag for bekymring, sa Grunde Almeland til VG.

Sjøvolds ulovlige oppbevaring av tre våpen på kontoret førte til en bot på 50.000 kroner, men fikk ingen konsekvenser for hans autorisasjon eller sikkerhetsklarering.

Forrige tirsdag gikk Hans Sverre Sjøvold av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.