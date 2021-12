TREDJE STIKK: Oslo kommune har henvendt seg til Forsvaret om vaksine- og test-bistand fra i alt 76 personer.

Oslo og Bergen ber også Forsvaret om vaksine-bistand

Også Oslo og Bergen kommune ønsker å benytte seg av Forsvarets vaksinerings-team. Oslo har bedt om 76 personer til vaksinering og testing.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Førstkommende mandag starter Forsvarets første vaksineteam sitt arbeid med å bistå Fredrikstad kommune med å sette vaksiner.

Men også andre, større kommuner, har bedt Forsvaret om å bistå med å øke tempo og kapasitet i vaksineringen. Fredag ettermiddag ble det kjent at også Oslo kommune har henvendt seg til Forsvaret med sikte på å få bistand.

Oppskalert kapasitet

– Økt smitte og sykdomspress i samfunnet gir økt risiko for høyt sykefravær og at stadig flere må i isolasjon og karantene. Kommunen har oppskalert kapasiteten kraftig, men har sendt en anmodning til Forsvaret om å bistå med vaksinering og testing for sikre at kapasiteten kan opprettholdes. Oslo kommune har bedt om 40 personer til å bistå med vaksinering og 36 personer til å bistå med testing, skriver byrådsavdelingen for helse i en e-post til VG fredag ettermiddag.

Kommunen vil innen 15. januar tilby en time for dose 3 til alle over 45 år, og befolkningen mellom 18 – 64 år med underliggende risiko.

– Vi er godt i gang, og syv av elleve vaksinesentre har allerede startet innkalling av gruppen 45 – 54 år. I tillegg vaksineres helsepersonell, og innkalling av ansatte i skole- og barnehage starter i disse dager, ifølge Ingunn Rakstang Eck i byrådsavdelingen.

Fredrikstad først ut

Tidligere fredag kunne VG melde at Fredrikstad kommune er først ut til å benytte seg av Forsvarets vaksineringsteam. Arbeidet i Østfold-kommunen starter opp mandag, i følge Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det er det som så langt er konkret planlagt iverksatt. Arbeidet utføres av et team med lege eller med autorisering fra lege, sykepleiere og personell med sanitetsbakgrunn. I hvert team er det 16-17 personer, sier talsperson i FOH, Preben Aursand til VG.

Forsvaret behandler nå øvrige behov som er meldt av kommunene, og vil i løpet av kort tid disponere flere av vaksineteamene som er i beredskap, i følge Aursand.

Ti mobile team

Regjeringen besluttet mandag å sette inn Forsvaret for å bistå hardt pressede kommuner med å sette tredje dose, som alle over 45 år skal få innen midten av januar.

Dagen etter var Forsvaret klare til innsats. Ti mobile vaksineringsteam står i beredskap for å rykke ut og bistå kommuner som ligger etter med vaksineringen.

Også Trondheim er i dialog med Forsvaret om bistand til dette arbeidet, kunne VG melde torsdag.

Stor pågang

Det er ennå ikke bestemt når Forsvaret vil bistå Oslo kommune med vaksineringen.

– Har dere spesielle utfordringer knyttet til videre vaksinering i Oslo, Eck?

– Oslo kommune opplever stor pågang av booking av timer til dagene før jul og i romjulen. Vaksinesentrene har god kapasitet. Befolkningen oppfordres til å booke time så raskt som mulig etter å ha mottatt sms-varsling, da vil man ha flest tider å velge i, svarer Ingunn Rakstang Eck.

Hun minner om at det også er mulig å ta kontakt med vaksinesentrene for hjelp til booking av time etter å ha mottatt sms-varsling.

Kommunen oppfordrer alle til å møte til timen de er innkalt til.

– Det forsinker fremdriften når folk ikke møter opp til avtalt tid, understreker Eck.

Vaksinering på apotekene

Oslo kommune er også i dialog med Apotekerforeningen om vaksinering på byens apoteker.

– Nasjonale helsemyndigheter jobber med å forenkle hvordan kommunene kan inngå avtaler med lokale apotek, for å sette dose 3. Oslo kommune har hatt en avtale med Apotekforeningen og er i dialog om videre samarbeid, men vil nå først se på om den nasjonale avtalen kan sørge for raskere vaksinering i Oslo, ifølge byrådsavdelingen for helse.

Bergen ønsker hjelp til testing og vaksinasjon

Bergen og flere kommuner i Vestland vil ha hjelp til testing og vaksinasjon fra Forsvaret, melder BT.

– Vi er positive til at Forsvaret støtter kommunene i Vestland i vaksinasjonsarbeidet, heter det i en oppsummering som ble sendt til Helsedirektoratet torsdag ettermiddag.

Til vaksineringsarbeidet listes det opp følgende behov for kommunene: