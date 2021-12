ØKER FARTEN: Forsvaret skal bistå kommunene med å sette flere vaksinestikk fortere. Mandag fikk Fredrikstad kommune, som første i rekken, hjelp. Her får Kirsti Nelvik Antonsen vaksinedose nummer tre satt av Tuva Enstad.

Kommunene om regjeringens nye vaksinemål: − Skal holde hardt å klare dette

Regjeringen har bestemt at alle over 18 skal få tilbud om tredje dose av coronavaksinen før utgangen av februar. Nå jobber kommunene på spreng for å finne ut av hvordan de skal få det til.

Av Ingri Bergo

Søndag kveld kom beskjeden: Alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar neste år, har regjeringen bestemt.

For kommunene, som har logistikkansvaret for selve vaksineringen, kom dette som en liten overraskelse.

– Det kom veldig bardust på, det kan jeg bekrefte, sier vaksinekoordinator i Lillestrøm kommune, Lajla Lyseggen, til VG på telefon.

– Vi har møte med statsråden i ettermiddag, så da får vi jo mer detaljer. Men det skal holde hardt å klare dette, sier hun.

– Vaksinerer for harde livet

Lillestrøm er ikke alene. Flere av kommunene VG snakker med mandag formiddag sier det samme: Det for tidlig å redegjøre for vaksinasjonsstrategien for aldersgruppen 18–45. Den lager de nå.

– Vi sitter jo nå og vaksinerer for harde livet de som er 45+, også kom dette nå i helgen. Da må vi bruke dagen i dag til å finne ut av dette slik at vi kan svare på regjeringens vaksinasjonsmål, sier kommunikasjonsansvarlig i Asker kommune, Vibeke Lindeberg Sand, til VG på telefon.

Tidligere var målet å gi alle over 45 år tilbud om den tredje vaksinedosen innen uke to i januar.

Stavanger kommune sier de fortsatt forholder seg til de gamle retningslinjene, fordi de «ikke har fått den formelle informasjonen enda».

– Vi har kun lest om dette i mediene, sier direktør ved helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, til VG i en e-post.

– Detaljplanleggingen rundt dette går vi i gang med når vi får den formelle beskjeden om vaksinering av de som er i alderen 18–45 år, fortsetter hun.

Kommunene møter statsråden klokken 16 for å snakke om detaljene rundt det nye vaksinasjonsmålet, er VG gjort kjent med.

UNDER PRESS: Helseforetakene i Helse Sør-Øst sliter med å håndtere pasienttrykket. Her fraktes en coronasyk intensivpasient til fra et sykehus til et annet for å avlaste avdelingen. Bildet ble tatt 9. desember.

– Vil bedre beskyttelsen

Årsaken til at regjeringen nå setter opp farten, er at forskningen så langt peker på at tredje dose er viktig for å bekjempe den smittsomme omikron-varianten.

– Det er med utgangspunkt i dagens kunnskap tydelig at en oppfriskingsdose vil bedre beskyttelsen mot å bli smittet og dermed redusere sjansen for å smitte videre, særlig ved smitte med deltavarianten, men også med omikronvarianten, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en vurdering 17. desember.

Info Dette anbefaler Folkehelseinstituttet: Personer i aldersgruppen 18–44 år med underliggende sykdommer og tilstander med moderat økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (de som tilhører prioriteringsgruppe 7 i den opprinnelige prioriteringsrekkefølgen) bør vaksinere seg med en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden siste dose i primærserien. Dette inkluderer også gravide i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom de har annen tilleggsrisiko.

Øvrige i aldersgruppen 18–44 år kan vaksinere seg hvis de selv ønsker. Intervallet mellom siste dose i primærserien og oppfriskingsdosen bør være minimum 20 uker. Et lengre intervall mellom dosene vil kunne gi bedre effekt og bør tas med i vurdering av intervall til oppfriskningsdose for unge og friske. De eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte oppfordres til å takke ja til oppfriskingsvaksinasjon. Anbefalingen vil kunne iverksettes så snart kommunene har kapasitet, så lenge anbefalt minimumsintervall på 20 uker overholdes. Kilde: FHI Vis mer

MASSEVAKSINERER: I flerbrukshallen i Hammerfest kan hundrevis ta coronavaksinen hver dag.

Kan få hjelp fra Forsvaret

Både Forsvaret og apotekene skal stå klare til å bistå med vaksineringen. Så langt har 17 kommuner bedt om bistand fra Forsvaret.

– Det kan hende vi vil trenge bistand, men det er for tidlig å si akkurat nå, sier Lillestrøms vaksinekoordinator Lyseggen.

Regjeringen har tidligere innrømmet at utrullingen av den tredje vaksinedosen har gått tregt. Ved utgangen av uke 50 var det for eksempel satt 360 000 færre vaksinedoser enn planlagt.

– Markant endring etter omikron

– Handler utfordringene deres først og fremst om å ha nok av armer å stikke i, eller nok helsepersonell?

– Det vet jeg ikke. Vi hadde 4000 ledige timer i høst, men vi har sett en markant endring etter omikron. Nå kommer folk, for å si det sånn, sier Lyseggen.

