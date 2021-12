HØYT FALL: En bil kjørte mandag ut av riksvei 7 over Hardangervidda og havnet utfor et høyt stup.

Bil kjørte utfor stup på 10–20 meter: − Heldige som er i live

En person er fløyet med luftambulanse til sykehus etter at en bil kjørte utfor veien på Hardangervidda.

Stupet som bilen har falt utfor, skal være på rundt 10–20 meter, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til VG.

Ulykken skal ha skjedd langs riksvei 7 ved Litlastølshallet i Eidfjord kommune.

Det var to personer i bilen, begge ble skadet, men var våkne og bevisste da de ble fraktet til sykehus, ifølge politiet. Den ene ble fløyet med luftambulanse, mens den andre ble kjørt til Voss sykehus.

– Dette kunne ha gått galt for å si det sånn, de er heldige som er i live, sier operasjonslederen til VG ved 09-tiden.

– Det ser ut som at bilen har rullet ned langs stupkanten. Dersom de hadde kjørt rett ut hadde det sannsynligvis vært annerledes, fortsetter han.

De skadede er to utenlandske menn i 30-årene, ifølge operasjonslederen, og politiet jobber nå med å finne ut hvem de er.

LANGT NED: Luftambulansen ved ulykkesstedet. Foto: Politiet

Da nødetatene kom frem til ulykkesstedet skal det ha vært oppholdsvær og rundt åtte minusgrader. Personene som ble reddet kan dermed ha blitt nedkjølte da de ventet på hjelp, ifølge Dahl-Michelsen.

De skadede skal ha varslet om ulykken selv. Dårlig dekning og kommunikasjonsproblemer gjorde likevel at det var vanskelig å finne ulykkesstedet.

– De snakker ikke norsk eller engelsk, og har dermed ringt via noen andre som måtte tolke det de sa, sier Dahl-Michelsen.

Selv om begge var våkne og beviste, skal de ha gjort utrykk for at de var skadet.

Her skjedde ulykken:

Krevende redningsaksjon

Tidligere mandag fortalte han at bilen lå på et sted som det var vanskelig å ta seg ned til. Redningsaksjonen var dermed krevende.

– Begge er nå hentet opp fra bilen ved hjelp av mannskap fra alle nødetatene, skrev politiet i en oppdatering rundt klokken 08.

En time senere sendte politiet ut flere bilder fra ulykkesstedet.

Her kan man se mannskaper fra nødetatene stående rundt bilvraket som ligger på taket med understellet opp. Et annet bilde viser luftambulansen som har landet nede på platået der bilen havnet.

Det var ifølge NTB snø og vind og ned mot elleve minusgrader da ulykken skjedde.

Det er uklart hva som var foranledningen til ulykken.

Operasjonsleder Dahl-Michelsen mistenker likevel at de glatte kjøreforholdene kan ha hatt noe med saken å gjøre:

– Det er nærliggende å tro at de har hatt for høy fart, og at de har sklidd ut. Det blir likevel bare spekulasjoner fra min side, sier han.