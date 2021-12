Første person innlagt med omikron

Norge har fått sin første sykehusinnleggelse som følge av omikron-varianten.

Det melder FHI i sin ukesrapport. Blant 830 nye pasienter innlagt i sykehus mellom uke 47–50 er det 458 (55 prosent) som ble screenet og har et resultat for hvilken variant de var smittet med. Blant de 458 var det én som fikk påvist omikron.

FHIs ukerapport slår fast at vekstraten til omikron-varianten fremdeles er høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.

Andelen omikrontilfeller har doblet seg fra uke 49 og lå i uke 50 på 13,6 prosent. Høyest andel er i Oslo med 11 prosent av tilfellene siste fire uker, og foreløpige data for uke 50 viser 25,6 prosent andel omikron i Oslo.

De daglige omikrontallene viser at andelen øker daglig. Modelleringsframskrivninger indikerer 50 prosent dominans nasjonalt i løpet av få dager og innen nyttår.

Sykehusoppholdet for de innlagte er også 20 prosent kortere for vaksinerte enn for uvaksinerte, skriver FHI i sin siste modelleringsrapport.

Vaccinated individuals have an average LOS that is approximately 20% lower than unvaccinated patients, står det i modelleringsrapporten

Av 221 nye innlagte pasienter med covid-19 som hovedårsak i uke 50 var 133 av disse uvaksinerte. Det utgjør 60 prosent av de nye innlagte i uke 50. Det viser FHIs ukesrapport for uke 50.

80 personer (36 prosent) var vaksinerte. 38 av disse hadde mottatt en tredje vaksinedose mot coronaviruset.

– Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, har vært høyere enn andelen uvaksinerte fra uke 41 til uke 48. I uke 49 og 50 var det flere nye pasienter innlagt på sykehus som er uvaksinerte, skriver FHI.