FARE FOR GJENTAGELSE: Det gikk ikke mange SAS-fly fra Gardermoen under pilotstreiken i april for to år siden. Faren er til stede for at passasjerene igjen rammes i sommer.

SAS-ekspert mener det går mot streik: − Stort sett alle fly i Europa og resten av verden vil bli rammet

Flyteknikerstreiken er langt ifra det eneste som truer sommerferien. Neste uke kan SAS-pilotene gå ut i streik – og da spøker det for SAS-turen din i sommer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Alle SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark har varslet streik fra 29. juni hvis det ikke blir enighet mellom partene.

Blir man ikke enige innen det, tas alle 402 norske SAS-piloter ut. Totalt i Skandinavia vil nær 900 SAS-piloter da gå i streik. Det vil ramme cirka 300–350 daglige flyruter, som er litt over halvparten av flygingene.

Flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank tror det går mot streik:

– Det er definitivt høy risiko for det. Jeg tror det er mer sannsynlig enn ikke. Men det er naturligvis vanskelig å si.

Pedersen er aksjeanalytiker i banken og har lenge hatt SAS som ekspertfelt.

LOVER IKKE GODT: Den danske flyanalytikeren sier partene står veldig langt unna hverandre. Det er spesielt vanskelig fordi det dreier seg mer om restrukturering av selskapet enn lønn i seg selv.

Spøker for SAS-turen i sommer

Foreløpig er det ikke klart hvilke flyruter som blir tatt ut i en eventuell streik, men Pedersen mener det spøker mest for feriereisende, fordi SAS-flyene som blir parkert er større enn flyene som blir igjen i datterselskapene til SAS.

De flyene som ikke blir parkert, er gjennom såkalte underleverandører til SAS, blant annet CityJet. De er ofte mindre enn SAS egen flåte og flyr dermed regionalt.

– Hva vil skje med ferieplanene til nordmenn?

– De vil ikke kunne dra på ferie med SAS hvis det blir en streik. Rundt halvparten av flyene vil bli parkert, så de får ikke dratt på ferie og det blir veldig vanskelig å finne nye billetter i de andre selskapene, sier Pedersen.

– Stort sett alle fly i Europa og resten av verden vil bli rammet.

Pedersen sier han ikke ville bestilt en tur med SAS nå.

– Nei, det ville jeg ikke. Det er ganske opplagt nå at forhandlingene ikke går bra. Jeg ville ikke tatt sjansen på å bestille en billett når det er mulighet for streik. Det er ikke en bra situasjon.

VG har vært i kontakt med SAS, som sier det er for tidlig å si hvordan en eventuell streik vil ramme.

– SAS jobber nå med å sikre et konkurransedyktig flyselskap for fremtiden og her må alle grupper bidra, inkludert pilotene. Vi er nå i en mekling og ønsker ikke å forhandle i media ut av respekt for denne prosessen.

Info Disse vil bli tatt ut hvis det blir SAS-streik Norske SAS-flygeres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag én.

SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter. Til sammen tas dermed alle deres 402 piloter, kapteiner og styrmenn ut i streik. I Danmark jobber det ca. 250 piloter for SAS Scandinavia.

I Sverige er det snakk om 240 piloter. Totalt vil da nær 900 piloter ansatt i SAS Scandinavia tas ut fra natt til 29. juni. Tidligere denne uken varslet flymekanikere i SAS organisert under Dansk Metal en sympatistreik for flygerne. De vil gå ut i streik 5. juli hvis det blir pilotstreik. Vis mer

Dette krangler de om

I korte trekk dreier konflikten seg om opprettelsen av to datterselskaper, som heter SAS Link og SAS Connect.

I stedet for å ta inn igjen de 450 pilotene som ble oppsagt under pandemien, har SAS i disse selskapene ansatt piloter i disse datterselskapene. I gjennomsnitt har de dårligere betingelser enn hva pilotene i SAS har, ifølge Flygerforbundet.

SAS-pilotene har stevnet selskapet for arbeidsretten. De mener selskapet har et ansvar for å hente tilbake pilotene, noe SAS avviser.

Samtidig har det lenge vært økonomiske problemer hos SAS, og i februar kom de med en plan for å kutte kostnader – som heter SAS Forward.

Ledelsen skal gjennom dette kutte kostnader med 7,5 milliarder kroner i årlige kostnader til 2026.

– SAS har ikke mye å forhandle med. De må utføre SAS Forward-planen for å kutte kostnader, sier SAS-eksperten.

SAS i Danmark og Sverige har nå varslet lockout hvis pilotene går ut i streik – det er mer vanlig i disse landene. Se mer i faktaboks under.

Info Derfor har SAS i Danmark og Sverige varslet lockout I Danmark og Sverige har SAS varslet lockout mot alle pilotene ansatt i disse landene. I Norge har SAS sendt ut det som kalles betinget permitteringsvarsel. Klokset mener det er naturlig at SAS sender lockoutvarsel i Danmark og Sverige. – I de landene har man ikke permitteringsordningene som vi har i Norge. Derfor har de brukt lockout-våpenet. Vi kan forstå det. SAS sikrer seg bare at de ikke må sitte og betale for piloter de ikke får brukt. For hvis vi eksempelvis hadde tatt ut kapteinene men ikke styrmennene, hadde flyene fortsatt ikke kunne gå, sa han til E24 tidligere fredag. Uten å gå til lockout, måtte SAS i Sverige og Danmark da fortsatt å betale styrmennenes lønn under en konflikt. Kilde: E24 Vis mer

SAS-pilotene: – Truet på livet

Samtidig mener pilotene de har lagt en god avtale på bordet.

Leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group Roger Klokset mener de har strukket seg så langt de kan:

– Vi la flere konkrete forslag på bordet til besparelser på 25 prosent. Det ligger tiltak som å øke arbeidsuken fra 47 til maks 60 timer for pilotene og også en sesongfleksibilitet der SAS da i 5 måneder kan gå ned i 80 prosent deltid. Og fem prosent lønnsnedgang.

MYE PÅ SPILL: Leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset mener det er «vinn eller forsvinn» for pilotene.

– Vi mener vi strakk oss veldig langt for å komme SAS i møte. Så langt at det nok er i grenseland om medlemmene ville være enig om i det i en uravstemning.

Han sier SAS har en langsiktig plan om å fordele flyflåten mellom SAS (45 fly) og underselskapene SAS Connect (45) og SAS Link (45). Til sammenligning er i dag mesteparten av fly lagt til SAS.

– Vi er truet på livet sånn sett, for oss er det vinn eller forsvinn. Da vil de i realiteten at vi skal være en tredel av selskapet.

– Mye av trafikken vil bli stående

I likhet med flyanalytiker Pedersen sier han at CityJet kan operere for SAS, men at det er opp til SAS å velge hvilke ruter som blir tatt ut og Klokset sier det er vanskelig å vite hvilke ruter det blir.

De som ikke blir tatt ut er flyene som flyr i datterselskapene til SAS, der blant annet CityJet flyr for SAS.

– Så det er en god del som fortsatt vil operere. Det er vanskelig å si hvilke ruter. Men veldig mye av trafikken vil bli stående, det er det ingen tvil om. SAS har også mye gjennomgående trafikk, de er avhengige av flere fly.

– Det kommer til å bli stygt

Hvis det ikke blir streik, sier flyanalytiker Pedersen at du uansett i sommer må belage deg på kaos og ventetider. Det er blant annet fordi de fleste europeiske flyplasser ikke har klart å skaffe nok folk til å operere alle jobbene på flyplassen:

– Forbered deg på å være tålmodig – det kommer til å bli stygt på flyplassen. Reisende i Europa må lære seg å telle til 5000 for ikke å eksplodere på flyplassen. Det blir alt annet enn behagelig.

– En ting er å komme deg til destinasjonen din. En annen er hvordan du kommer deg hjem.