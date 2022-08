AVLIVET: Søndag morgen ble hvalrossen Freya avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet.

Disse tiltakene ble vurderte for å redde Freya

Før hun ble avlivet ble bruk av bedøvelse, nett og bur vurdert som tiltak for å flytte hvalrossen Freya.

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen Freya ble avlivet.

Allerede 29. juli drøftet Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og en veterinær fra Kristiansand dyrepark de mulige alternativene, heter det i en pressemelding på HI sin hjemmeside.

– Flytting ble vurdert, men vi konkluderte med at operasjonen ville være svært risikofylt for dyret med for usikkert utfall, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini, til VG i en e-post.

Bedøvelse og nett

Det ble vurdert å bedøve Freya nærme vann, uten fysisk kontroll på henne, men dette ble frarådet av veterinærene.

«Hvalrossen ville mest sannsynlig søkt trygghet i vannet og druknet etter bedøvelsen tok effekt», står det i pressemeldingen.

Det ble også diskutert å legge et nett under båten hvor hvalrossen lå, og forsøke å fange den i dette.

«Dette ville også innebære relativt stor risiko da hvalrossen fort kunne viklet seg inn i nettet, fått panikk og druknet før man hadde klart å få den på land», heter det i pressemeldingen.

Kraftig bur

Det ble også skissert en tredje mulig løsning under møtet:

– Planen som ble skissert som mulig løsning var å lage et bur med åpen topp, bestående av en kraftig ramme, med gulv og vegger. Dette buret skulle da ligge nøytralt nedsenket i vannet, slik at sidene av buret bare ville stikke litt over vannflaten, og gulvet da ville være under vann. Buret burde være stort nok til at det kunne romme hvalrossen, men lite nok til at det kunne flyttes inntil en båt hvor dyret lå og slappet av, skriver forsker Kathrine A. Ryeng hos Havforskningsinstituttet til VG i en e-post.

Videre skriver Ryeng at prinsippet for en fanging ville være å bruke et tilpasset bur som hvalrossen kunne hoppe ned i, og samtidig sørge for at dyret kunne stikke hodet opp for å puste.

De andre prinsippene var at dyret ikke ville sette seg fast under vann og at dyret ikke kunne skade seg selv på buret.

«Denne løsningen ble ansett som mest skånsom for dyret, fordi det var liten sjanse for at dyret kunne sette seg fast under vann eller skade seg på innretningen. Hvalrossen kunne da bli transportert videre i dette buret», står det i HI sin pressemelding.

Likevel ble heller ikke dette alternativet valgt av Fiskeridirektoratet til slutt:

«Fiskeridirektoratet konkluderte med at en flytting ville medføre stor risiko for å skade eller drepe dyret. I tillegg ville det ha medført et betydelig bruk av ressurser. Utstyr for å fange den måtte konstrueres. En egnet kontainer for flytting måtte konstrueres og produseres. Frakt til et sted så langt unna at den ikke ville vende tilbake ville også ha hatt betydelige kostnader. Det ble besluttet å ikke gjennomføre dette på bakgrunn av stor usikkerhet om gjennomførbarheten og de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon».

Dette står det i et svar ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet sendte til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. august.

Anette Aase, kommunikasjonsdirektør i fiskeridirektoratet, presiserer til VG at «kostnadene» også innebærer «kostandene for dyret og eventuelt mennesker».

– Fantes kun tre alternativer

HI presiserer at de ikke har anbefalt noen løsning, men bidratt i en vurdering av ulike alternativer for en mulig flytting.

Det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for sjøpattedyr i Norge.

– Fiskeridirektoratet har ingen generell varslingsplikt til Mattilsynet eller andre etater når vi skal avlive sjøpattedyr, men vi har dialog med ulike etater før en beslutning om avliving blir tatt, skriver Nadia Jdaini til VG.

– I en slik beslutning vil hensyn til menneskers liv og helse alltid veie svært tungt. Hensynet til dyrs liv og helse vil også være relevant.

Jdaini skriver at det kun fantes tre alternativer, her i prioritert rekkefølge:

1. Holde avstand.

– Informasjon og folkeopplysning holdt vi på med i tre uker.

2. Flytting.

– I perioden med tiltak nummer én, arbeidet vi med å innhente informasjon om en flytting var mulig.

3. Avlivning.

Dette ble besluttet fredag 12. august, og altså gjennomført søndag.

SLAPPER AV: Freya om bord i en båt i småbåthavnen Frognerkilen

I et svaret ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet sendte til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. august, står det at hvalross er et av de vanskeligste dyrene å bedøve.

«Den store kroppsstørrelsen, begrenset tilgang til blodårer og tilbøyeligheten for plutselig fysiologiske forandringer under medikamentell immobilisering, har ført til at hvalross anses å ha høy anestetisk risiko».

Videre står det at det er rapportert om høy dødelighet ved bruk av de vanligste medikamentene.

«De siste dagers utvikling, der stadig større menneskemengder oppsøkte dyret, medførte stadig flere situasjoner der både publikum og dyret sto i fare for å bli skadet eller liv kunne gå tapt. Tydelige anbefalinger om at publikum måtte vise hensyn ble ikke fulgt», står det i Fiskeridirektoratets svar til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi kjenner ikke til om det har vært livstruende situasjoner

Etter avlivningen av Freya har fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og hans kone Hilde Sjurelv mottatt drapstrusler.

– Jeg har etter hvert blitt vant til å få trusler, men jeg mener det er alvorlig når det går utover familien min, sier Bakke-Jensen, sier Bakke-Jensen.

Søndag uttalte Bakke-Jensen seg til VG, vedrørende avlivningen av hvalrossen.

IKKE MED LETT HJERTE: Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen mener avliving av Freya var det eneste riktige.

– Hovedgrunnen for avliving er at det har blitt for mange farlige situasjoner, sa fiskeridirektøren til VG.

– Vi kjenner ikke til om det har vært livstruende situasjoner, men til tross for våre advarsler har ikke publikum hørt etter. Folk har gått altfor nær dyret, noen har løftet ungene sine frem for å ta selfier. Det er også tilfeller der barn har kastet steiner og pinner på henne. Situasjonen har vært uoversiktlig, sier fiskeridirektøren.

Han forklarer at begrunnelsen er tredelt. I tillegg til dyrevelferdshensyn, er årsaken til avlivingen ressursbruk og at de fant det vanskelig å flytte hvalrossen.

Obduksjon

Videre i sin pressemelding skriver HI at forskere vil motta data etter en obduksjon av hvalrossen Freya.

«Årlig tar havforskerne prøver av store mengder fisk og dyr, på tokt, i felt og på lab. Mål som vekt, lengde, alder og annet gir forskerne informasjon om levevis, og vilkår, bestandssammensetning og miljøtilstand i havøkosystemene. Instituttet får også tilsendt prøver fra fiskeriene og av spesielt interessante enkeltfangster», heter det i pressemeldingen.

Obduksjonen gjennomføres av Veterinærinstituttet, på oppdrag fra HI.