Den danske familien Søberg satt fast på Svalbard, men ble berget av et tysk cruiseskip. Her løper de for å finne en taxi. Fra venstre: Tim Søberg, Victoria Søberg, Trine Søberg og Leonora Søberg.

Cruiseskipet ble redningen for streikefaste turister på Svalbard: − Vi skal aldri fly med SAS igjen

Det tyske cruiseskipet «Mein Schiff 3» ankom Tromsø fra Svalbard onsdag, om bord var over 100 personer som ikke kom seg fra den arktiske øya på grunn av flystreiken.

Trond Karlstrøm (iTromsø)

Ronald Johansen/iTromsø (foto)

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi skal aldri fly med SAS igjen.

Det slår Trine Søberg (41) fast mens hun løper til en taxi på havna i Breivika sammen med ektemannen Tim Søberg (49) og deres døtre Victoria (18) og Leonora (14).

Etter å ha vært streikefast på Svalbard siden forrige uke, ser det nå endelig ut som familien kan komme seg hjem til København.

Planen er å ta buss til Narvik, så tog til Stockholm, og videre med nytt tog fra Stockholm til København.

– Nå er vi i alle fall på fastlandet, sier Trine mens de løper for å finne en drosje som kan frakte dem til bussen.

Gikk rykter på Svalbard

Mandag 4. juli gikk SAS-pilotene ut i streik, og de fleste flyene ble dermed parkert.

Streiken har ført til store omveltninger for manges reise- og ferieplaner, og blant dem som fikk planene snudd på hodet var de som befant seg på Svalbard da streiken brøt ut.

Når SAS sine flyginger ble avlyst, ble det plutselig vanskelig å komme seg hjem fra den arktiske øya.

Da nyheten om de som satt fast på Svalbard nådde cruiseskipet «Mein Schiff 3» bestemte de seg for å tilby skyss til dem som ønsket seg vekk fra øya, og onsdag ankom skipet Tromsø.

– Det vi hørte var de opprinnelig åpnet for å ta imot 80 passasjerer, men til slutt tok de om bord rundt 130 passasjerer, og jeg tror vi var de siste som fikk plass på skipet, sier Tim Søberg.

Han forteller at det begynte å gå rykter på Svalbard om at det var et skip som kunne frakte folk til fastlandet. Tim bestemte seg for å gå ned til skipet og høre om de kunne bli med skipet.

– Vi var heldige som fikk plass, sier han.

Vil aldri fly med SAS igjen

Egentlig hadde familien planlagt å fly fra Svalbard til Tromsø forrige søndag, så tilbringe noen dager her. Slik ble det ikke.

– Vi rekker ingenting her nå, men jeg lover vi skal komme tilbake, sier Tim, før han fortsetter:

– Men det blir ikke med SAS!

Mona Lucas og Alfred Lucas har vært streikefast på Svalbard siden tirsdag i forrige uke. Onsdag denne uka kom de seg hjem.

iTromsø har gjort flere forsøk på å få kommentar fra skipets administrasjon, uten hell.

En av de ansatte som står på havna forteller til iTromsø at noen av passasjerene som ble plukket opp i Svalbard gikk av skipet i Honningsvåg, mens andre planlegger å gå av på stopp lenger sør langs kysten.

– Hvordan var stemningen om bord i skipet blant dem som kom fra Svalbard?

– Folk smilte da de kom om bord, sier Tim.

Han forteller at det har vært tendenser til panikkstemning blant dem på Svalbard som ikke visste hvordan de skulle komme seg hjem.

– Det hele har vært veldig rotete, sier Trine, som er tydelig skuffet over SAS og situasjonen.

– Dette er veldig synd for Svalbard som reisemål. De har vært plaget lenge med koronapandemien, og nå skjer dette, sier Tim.

– Veldig takknemlig

Selv om ferieturen ikke ble helt som familien Søberg hadde planlagt, roser de både skipet og de ansatte. Fra søndag til onsdag har de vært om bord i skipet, og har blitt behandlet som alle de andre passasjerene.

– Det var et veldig fint cruiseskip altså, sier Tim.

– Men vi er kanskje ikke helt cruise-folk, legger datteren Victoria til med et smil.

– Men vi er veldig takknemlig for at de tok oss om bord. For dem som like cruise, så tror jeg dette er helt toppen, fortsetter Tim.

Turen til Tromsø med «Mein Schiff 3» måtte familien selv betale, men Tim sier at jobben nå blir å få SAS til å betale dem tilbake for den ekstraordinære reiseruten hjem til Danmark.

– Vi er så lettet

Like i nærheten står ekteparet Mona (51) og Alfred Lucas (52). Også de har vært streikefast på Svalbard, uten noen åpenbar mulighet for å komme seg hjem til Tromsø.

– Dette er da historien om tromsøværinger som ble berget av tyskerne, sier Mona og ler.

Mona forteller at de akkurat var ferdig med en ti dagers lang båttur rundt Svalbard da streiken brøt ut i forrige uke. Siden da har de lett etter en måte å komme seg hjem.

– Vi er så lettet over at vi endelig har kommet oss hjem. Det har vært ekstremt dyrt å bo på Svalbard lenger enn vi planla, sier Mona.

Til tross for streikeproblemene understreker hun at selve oppholdet på Svalbard har vært fint.

– Vi har hatt det fint der, og båtturen var en kjempeferie. Men det har vært veldig stressende å ikke vite når vi kunne komme oss vekk derfra.

Ekteparet fra Tromsø forteller at de betalte 1.000 kroner per døgn på cruiseskipet, som seilte fra Svalbard på søndag.

– Og det var med alt inkludert, så det ble jo en ekstraferie. Men vi ble bedt av de ansatte om å ikke fortelle de andre passasjerene hva vi betalte for turen.

Selv om iTromsø ikke har lyktes med å få noen representanter fra cruiseskipet i tale, har de selv lagt ut et bilde på Instagram, hvor de forteller om situasjonen.

«På grunn av en pilotstreik hos et flyselskap har mange reisende vært strandet på Svalbard, inkludert noen barnefamilier. Siden Mein Schiff 3 lå i Longyearbyen havn samtidig søndag, tok mannskapet rundt kaptein Giorgos Dimou raskt rundt 130 personer fra 20 land om bord for den videre reisen til det norske fastlandet – og noen til Bremerhaven.»